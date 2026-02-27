世界でも希少な日本古来の80年長寿ザメを専門に扱った、健康食品の通信販売事業をしている元気屋(所在地：香川県高松市、代表：児山 茂)は、「金の穂・極(きわみ)」などの健康食品を、ひな祭り特別企画として楽天市場(2026年3月4日～11日)50％OFF・Amazon(2026年3月6日～9日)の期間、セール価格で販売します。





ひな祭り特別セール開催





国産長寿ザメ軟骨専門店 元気屋(株式会社さぬき健康本舗)は、80年以上の寿命を持つ長寿ザメの生命力に魅了され、世界でも希少な国産長寿ザメを専門に取り扱った健康食品を全国展開し、多くのお客様からお喜びの声をいただいております。





この度、ひな祭り特別企画として楽天市場では2026年3月4日～11日、Amazonでは2026年3月6日～9日までセール価格で販売します。希少な国産長寿ザメサプリをお得なこの機会にお試しください。









■ひな祭りへの需要

毎年3月3日はひな祭りですが、お祝いをする家庭はどれくらいの割合なのでしょうか？

当社が実施したアンケートではひな祭りのお祝いをする人は約41％と過半数を下回りました。

ひな祭りとは女の子の成長や健康、幸せを願ってひな人形や桃の花を飾る日本の伝統行事ですが、忙しい現代人にとって人形を飾ってお祝いするのは難しいようです。

ですが、お祝いはしないが食事やお菓子は豪華なものを用意するという声も多く、大切なわが子の幸せを願い成長を傍で見守りたい気持ちは皆様同じでした。





ひな祭りのお祝いをする人は約41％





■女性の健康について考える

3/1から3/8は厚生労働省が定めた女性の健康習慣となっています。

女性特有の健康課題について理解を深めるために設けられた一週間となっています。

変形性膝関節症や股関節症に悩まされるのは女性が圧倒的に多いと言われています。また、人工関節が必要になるリスクも女性の方が高いです。

そこで将来への予防として40代からの早めのケアが重要になってきます。痛みや違和感が出る前にケアを始めるかが将来の大きな分かれ道になります。

大切なわが子や可愛い孫の成長をずっと傍で見守るために、ぜひこのセールを機会に金の穂をお試しください。









■セール概要

【販売場所：楽天市場】50％OFFで販売予定

セール期間 ：2026年3月4日～3月11日

セール対象商品：金の穂 極 (1袋60粒入り)

セール内容 ：通常価格3,980円→セール価格1,990円(50％OFF)

(一部商品はセールの対象外となります)





詳細情報

https://www.rakuten.co.jp/sanukipg1/









【販売場所：Amazon】20％OFFで販売予定

セール期間 ： 2026年3月6日～3月9日

セール対象商品(1)： 金の穂 極(1袋60粒入り)

セール内容 ： 通常価格3,980円→セール価格3.184円(20％OFF)

(一部商品はセールの対象外となります)





詳細情報

https://www.amazon.co.jp/stores/%E9%87%91%E3%81%AE%E7%A9%82/page/9A9C8695-AE78-47B6-8FA1-16E727E70F6E?lp_asin=B07KHCN5YY&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto&byline_logo_guardrail_passed=True









■アンケート調査

実施期間：2026年2月12日～2月19日

アンケートURL ： https://x.com/sanukikenkou/status/2021841483758960943

アンケート質問 ： ひな祭りのお祝いはしますか？

アンケート回答数： 1,345件

アンケート結果 ： する：41.7％ しない：58.3％









■当社が展開する商品について

80年以上生きる長寿ザメの強靭な生命力に魅了され希少な国産長寿ザメを専門に取り扱った健康食品を展開し、節々のお悩みを持つ多くのお客様からお喜びの声をいただいております。









■商品の特徴

身体にある軟骨細胞の主要成分である非変性プロテオグリカン、非変性II型コラーゲンを国内最大級配合。たった一粒に非変性プロテオグリカン35mg、非変性II型コラーゲン70.5mgが配合されています。





国立大学法人弘前大学で研究開発され、日本で初めて日本古来の長寿ザメのプロテオグリカンの商品化に成功しました。希少な国産ザメの軟骨成分プロテオグリカンを高含有しており、一般的なサプリメントに使われる鮭のプロテオグリカンと比較して5.75倍のパワーがあることが東京農工大学との共同研究で証明され、2024年2月5日に特許を取得しています。





500種類以上いるサメの中でも厳選を重ね、3代続く漁業関係者が「魚類の中で唯一、骨の奇形や癌を見たことがない」と語るほど生命力が強く強靭なアブラツノザメを使用しています。金の穂極1袋(60粒分)を製造するのに、なんとアブラツノザメ1頭分が使われています。





いつまでも笑顔で

小さく飲みやすい

特許成分配合

安心の理由

歓びの理由





■会社概要

商号 ： 株式会社さぬき健康本舗

代表者 ： 代表取締役 児山 茂

所在地 ： 〒760-0023 香川県高松市寿町2丁目2-10 高松寿町プライムビル4F

設立 ： 2013年

事業内容： 健康食品通信販売事業

資本金 ： 2,299万円

URL ： https://www.sanukipg.com/687744938









■関連サイト

・HP

https://www.sanukipg.com

・公式オンラインショップ(楽天市場)

https://www.rakuten.co.jp/sanukipg1/

・公式オンラインショップ(Amazon)

https://www.amazon.co.jp/stores/%E9%87%91%E3%81%AE%E7%A9%82/page/9A9C8695-AE78-47B6-8FA1-16E727E70F6E?ref_=ast_bln

・公式Instagram

https://www.instagram.com/sanukikennkouhonpo/

・公式X

https://x.com/sanukikenkou









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社さぬき健康本舗 お客様相談窓口

TEL：0120-949-575