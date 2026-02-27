マイスター株式会社は、人材不足が続く歯科業界の採用負担を軽減させ支援するため、当社が運営する地図から探せる求人サイト「MAPJOB」へのへの求人掲載を1年間完全無料とするキャンペーンを開始しました。本取り組みは、人材不足が深刻化する歯科業界において、採用活動の負担軽減と地域医療体制の維持を後押しすることを目的としています。

歯科業界における人材不足の深刻化

医療分野全体で人材確保が課題となる中、歯科業界では特に顕著な人手不足が指摘されています。厚生労働省の統計によると、歯科技工士の数は長年にわたり減少傾向にあり、将来的な業界存続への懸念も広がっています。歯科助手についても、診療補助や受付業務、患者対応など医院運営の根幹を支える職種でありながら、慢性的な採用難が続いています。特に地域に根ざした小規模の歯科医院では、限られた人員で診療体制を維持しているケースが大多数を占めます。1名の欠員が診療日数の削減や診療時間の短縮を余儀なくさせるなど、診療体制全体に直結する影響を与えることも珍しくありません。一方で、採用活動にあたり求人広告の掲載には相応の費用が発生します。特に複数の求人サイトに掲載するとなれば、採用コストが経営を圧迫する要因となります。その結果、「人材確保は急務だが、採用に十分な予算を確保できない」というジレンマを抱える医院が数多く存在しているのが実情です。

採用コストの削減で新たな採用機会を創出

このような業界課題に応えるため、マイスター株式会社は歯科助手・歯科技工士・歯科衛生士を対象とした求人掲載を1年間完全無料で提供するキャンペーンを実施します。採用コストという参入障壁を取り除くことで、これまで掲載を見送っていた小規模医院にも採用活動の門戸を広げます。

求人掲載完全無料キャンペーンの特長

本キャンペーンは、採用コストを気にすることなく、必要な人材募集に集中していただくことを目的としています。通常発生する「MAPJOB」への求人掲載が1年間にわたり完全無料となり、医院様は一切の費用負担なく採用活動を行うことができます。具体的な特長は以下の通りです。

①完全無料の求人掲載サービス

求人掲載料、応募者対応、入社時の成功報酬など、通常の採用活動で発生する全てのコストが無料となります。採用予算に悩む中小クリニックにとって、大きなコスト削減効果が期待できます。1年間無料で利用できるため、計画的な人材確保が可能になります。

②求人件数無制限・多様な雇用形態に対応

正社員、契約社員、アルバイト、パートなど、あらゆる雇用形態の求人を無制限で掲載可能です。歯科業界特有の診療補助スタッフの採用や、経験者・有資格者の確保、短時間勤務やブランク復帰人材の募集など、多様な採用ニーズに柔軟に対応します。

③24時間365日更新可能な管理システム

専用の管理画面から、24時間365日いつでも求人内容の修正・更新が可能です。診療時間の変更やスタッフ体制の見直し、急な欠員補充など、歯科医院特有の状況変化にも迅速に対応でき、タイムリーな採用活動を実現します。

④地域密着型の求職者にアプローチ

「MAPJOB」は地図から求人を探せる特徴を持ち、地元で働きたい求職者が多く利用しています。働き方が多様化する一方で、オフィスへの通勤のしやすさを重視する求職者も依然として多く存在します。地図ベースの求人サイトならではの強みを活かし、クリニックにとって最適な人材との出会いを促進します。

⑤専門スタッフによる求人掲載サポート

求人原稿の作成や掲載までに不明点があれば、マイスター株式会社の専門スタッフが親身にサポート致します。採用に不慣れな医院や求人掲載が久しぶりの医院まで、自社の魅力的な求人情報を効果的に発信できるようサポートします。なお、本キャンペーンは直接雇用を目的とする企業を対象としており、人材派遣・人材紹介・採用代行業者は対象外となります。

地域医療の持続性を支える責任

歯科医療は多くの地域住民にとって日常生活に欠かせない医療サービスです。診療体制の安定維持には、安定した人材の確保と定着が不可欠な要素となります。その基盤が揺らぐことは、直接的に地域医療の質と量に悪影響を及ぼすことになります。マイスター株式会社は、求人情報サービスを運営する企業として、単なる情報掲載プラットフォームの提供にとどまるのではなく、各業界が抱える採用課題に向き合う社会的責任があると認識しています。本キャンペーンは、採用コストという実質的な障壁を軽減することで、歯科医院がより積極的かつ継続的に人材確保へ取り組める環境づくりを目指すものです。今後も同社は、医療・専門職分野を含むさまざまな業界の実情に応じた支援施策を展開してまいります。求職者と採用企業の双方にとって持続可能で魅力的な雇用環境の構築に貢献することで、業界全体の活性化と発展に寄与する考えです。

求人掲載完全無料キャンペーンの概要

・対象：歯科助手・歯科技工士・歯科衛生士の採用ニーズがある歯科医院・クリニック様（新規利用限定）・内容：「MAPJOB」への掲載料・応募課金・入社時、すべて無料（掲載日より１年間）・対象数：先着10医院様 限定（人材派遣・人材紹介・採用代行業者様は対象外）・申込期間：2026年2月18日～（限定数に達し次第終了）・申込方法：こちらのフォームよりお申込みください。https://careerssl.mapjob.jp/career/ad/本施策は単なる一時的な割引ではなく、業界が直面する構造的な課題に対する本質的な支援を目指しています。採用成功への心理的ハードルを低くすることで、より多くの医院が主体的に人材確保活動に取り組める環境整備を実現します。