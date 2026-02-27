Tejas Networks、5G大容量多入力・多出力無線機の供給契約を獲得





ベンガルール（インド）, 2026年2月26日 /PRNewswire/ -- Tejas Networks（BSE：540595) (NSE：TEJASNET）は本日、NEC Corporationと5G大容量多入力・多出力（MIMO）無線機の製造・供給に関する契約を締結したと発表しました。

NEC Corporation（NEC）のCorporate SVP兼グローバルネットワーク事業部門長を務めるMasayuki Kayahara氏は、「本日の進展により、当社は5G大容量多入力・多出力無線機におけるTejas Networksとの協業をさらに推進するとともに、サプライチェーンの多様化を実現します。これは、レジリエントで柔軟なグローバル化エコシステムの構築を通じてお客様のリスク軽減に資するものです」と述べました。

Tejas Networksの最高執行責任者（COO）兼エグゼクティブ・ディレクターのArnob Roy氏は、「NECとの提携は、世界各国の電気通信事業者向けキャリアグレード製品の開発における両社の専門知識を融合することで、ワイヤレス分野におけるイノベーションを加速するものです。今後も同社と緊密に協力し、全世界のお客様の多様化するニーズに応えるべく、最先端の5G/拡張版5Gソリューションを共に創造していく所存です」と語りました。

Tejas Networksの最高戦略・事業責任者を務めるSanjay Malik氏は、「当社が国際的に事業拡大しているなか、NECとの提携により今回契約を獲得できたことをうれしく思います。この勢いをさらに加速し、新興および既存市場の他の4G/5Gモバイルネットワークでも成功したいと考えています」とコメントしました。

Tejas Networksは汎用性の高いモビリティ製品群の製造・供給大手であり、主力商品には3GPPとO-RANの両規格に準拠した大容量32TR/64TRの大容量多入力・多出力無線機などの、4G/5G無線アクセスネットワーク（RAN）製品が含まれます。

Tejas Networksについて

Tejas Networks社は、世界75ヶ国以上の通信サービスプロバイダー、インターネットサービスプロバイダー、公共事業、防衛、政府機関向けに高性能の有線・無線ネットワーク製品を設計・製造しています。Tejas Networks社はTata Groupの傘下企業であり、大株主はPanatone Finvest Ltd.（Tata Sons Pvt. Ltd.）です。

詳細については、Tejas Networks社ウェブサイト http://www.tejasnetworks.com をご覧ください。

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/2805565/Tejas_Networks_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

