「EARTH HOUR（アースアワー）2026」ディーン・フジオカさんゲスト出演のインスタグラムイベントを3月28日（土）20時より開催
公益財団法人世界自然保護基金ジャパン（東京都港区、会長：末吉竹二郎、以下 WWFジャパン）は、「EARTH HOUR （アースアワー）2026」当日の2026年3月28日（土）午後8時から消灯アクションが始まる午後8時30分まで、前田智子さん司会、ディーン・フジオカさんをゲストにお迎えした配信イベントを、WWFジャパンのインスタグラムアカウント（@wwfjapan）にて開催します。
■イベントの内容
EARTH HOUR（アースアワー）は、世界中の人々が同じ日・同じ時刻に1時間明かりを消して、地球温暖化防止と生物多様性保全への意思を表明する世界最大級の環境アクションです。毎年3月下旬の土曜日に、現地時間の午後8時30分を迎えた地域から1時間消灯を行ないます。
イベントは、タレントでWWFジャパン顧問の前田智子さんを司会に、WWFジャパン親善大使のディーン・フジオカさんをゲストに迎えて、「私たちが身近にできる環境アクションはなにか？」を考えるトークを展開し、地球を想う1時間を迎えます。
イベントでは、2月26日（木）にWWFジャパン公式オンラインショップ「PANDA SHOP（パンダショップ） https://shop.wwf.or.jp/ 」で発売となった、ディーン・フジオカさんとのコラボレーションアイテム、「木製リース組み立てキット」および「ヒノキの一輪挿し」のご紹介もあります。
実施日時：2026年3月28日（土）午後8時〜午後8時30分
開催場所：WWFジャパン公式インスタグラム（@wwfjapan）
※上記のWWFジャパン公式インスタグラムアカウントをフォローいただくと、ご参加いただけます。
■今年もオフィス・店舗・自治体などで消灯アクションの予定
今年の日本でのEARTH HOURでは、東京タワー、東京スカイツリー(R）、レインボーブリッジといったランドマークのほか、オフィスや店舗、横浜市や広島市といった地方自治体などが3月28日（土）午後8時30分から明かりを消す消灯アクションを予定しています。（注）
注：天候等の関係で、予定が変更になる場合あることご了承ください。また、消灯アクションの詳細については、各ランドマークにお問い合わせください。
■ワークショップ登壇も予定
WWFジャパンでは、消灯アクション以外にも、EARTH HOUR当日までの期間を「EARTH HOUR Weeks」として、気候変動や生物多様性の損失についてのワークショップを予定しています。
・3月7日（土）16：50〜17：40 みなと科学館（東京・港区）「みなとサイエンスフェスタ2026」にて、ワークショップ「みんなで守るチョコレートの未来」を実施
港区立みなと科学館が３月7日（土）、8日（日）に開催する「みなとサイエンスフェスタ2026〜暮らしにサイエンス！発見は足元に〜」において、ワークショップ「みんなで守るチョコレートの未来」を開催します。クイズを通して、チョコレートがどのように森や気候変動とつながっているのかを学べるイベントです。楽しみながら、気候変動でカカオがピンチになる理由、森を守る大切さを学んで、未来のチョコを守るヒントを見つけて、今日からあなたもカカオ博士に！
イベントの詳細や参加方法は、港区立みなと科学館のウェブサイトをご参照ください。
https://minato-kagaku.tokyo/event/sf2026-wwf/ （みなと科学館のウェブサイトに移動します）
EARTHHOUR（アースアワー）について
毎年3月下旬の土曜日に、現地時間の午後8時30分を迎えた地域から1時間消灯を行なう環境アクションです。日付変更線に近い南太平洋諸国から消灯が始まり、消灯とともに人々の想いが地球を一周します。2007年にWWFオーストラリアで始まり、現在では世界中の国と地域の人々・自治体・企業などが参加する世界最大級の環境アクションとなっています。20周年を迎える今年のEARTH HOUR。WWFはより多くの方々とともに、気候変動と生物多様性の危機に向き合い、「人と自然が調和して生きられる未来」を実現するための一歩を踏み出せることを願っています。
主催：公益財団法人世界自然保護基金ジャパン（WWFジャパン）
特別協賛：ソニーグループ株式会社
協賛：デル・テクノロジーズ株式会社
特設ウェブサイト：https://www.wwf.or.jp/campaign/earthhour-info/2026/
WWFについて
WWFは100カ国以上で活動している環境保全団体で、1961年に設立されました。人と自然が調和して生きられる未来をめざして、失われつつある生物多様性の豊かさの回復や、地球温暖化防止などの活動を行なっています。 https://www.wwf.or.jp 本件に関するお問合せ
本件に関するお問合わせ先
WWFジャパン
E-mail：press@wwf.or.jp