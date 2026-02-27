「EARTH HOUR（アースアワー）2026」ディーン・フジオカさんゲスト出演のインスタグラムイベントを3月28日（土）20時より開催

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン（東京都港区、会長：末吉竹二郎、以下 WWFジャパン）は、「EARTH HOUR （アースアワー）2026」当日の2026年3月28日（土）午後8時から消灯アクションが始まる午後8時30分まで、前田智子さん司会、ディーン・フジオカさんをゲストにお迎えした配信イベントを、WWFジャパンのインスタグラムアカウント（@wwfjapan）にて開催します。