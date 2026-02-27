こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
『バイフェーズ フォグ バランサー』2026年4月1日（水）より数量限定販売
日中のうるおいとツヤをかなえる、二層式のミスト化粧水
ちふれグループの株式会社ちふれ化粧品（本社：埼玉県川越市、代表取締役社長：中村 俊彦）は、プレステージブランド「HIKARIMIRAI」より、二層式のミスト化粧水『バイフェーズ フォグ バランサー』を、全国の百貨店、ちふれグループ公式オンラインショップ「My CHIFURE Online」などで、2026年4月1日（水）から数量限定で販売いたします。 ※店舗により発売日が異なります。
『バイフェーズ フォグ バランサー』
■商品化の背景と商品の価値
近年のデイリーケア市場は、肌の水分補給を重視する需要に加えて、メイクキープミストや拭き取りパッドといったプラスワンアイテムの使用習慣が拡大したことを受け、回復基調*1にあります。さらに、ミスト化粧水市場は、前年同期比200.7％と好調に推移*2しています。
そこでこのたび、水分がオイル層で覆われることで蒸発しにくく、高い保湿力が特長の二層式のミスト化粧水『バイフェーズ フォグ バランサー』を発売いたします。
『バイフェーズ フォグ バランサー』は、水分補給とうるおいヴェールのWケアで日中の肌を守る、二層式のミスト化粧水です。水層が肌のすみずみまで*3うるおいを届けつつ、オイル層が与えたうるおいを包み込むことで、しっとりとしたツヤとなめらかな肌へ導きます。
また、日中の乾燥などの外部刺激から肌を保護する植物エキス成分＊4や、肌表面にヴェールを形成し、花粉やほこりなどの微粒子の付着を防ぐ皮膜形成成分＊5を配合し、現代特有の肌環境にも対応します。メイクの上からでも使用できるため、外出先やオフィスなどで気軽に保湿ケアができます。ふんわりと広がるローズの香りで、仕事の合間やリラックスタイムに心地よいひとときをもたらします。
＊1…出典：「化粧品マーケティング要覧2025 No.2」（富士経済）
＊2…出典：「インテージSRI+（エリア：全国） 品目：化粧水形状：ミスト（化粧水用）メイクアップフィクサー除く 2024年4月〜9月／2025年4月〜9月販売金額 対象業態：スーパー、コンビニエンスストア、ホームセンター、ドラッグストア」
＊3…角層まで
＊4…保湿成分：ビルベリー葉エキス
＊5…皮膜形成成分：カエサルピニアスピノサ果実エキス、カッパフィカスアルバレジエキス
■商品概要
商品名：バイフェーズ フォグ バランサー
内容量：100mL
価格：4,950円（税込）
商品特長：忙しい日常に、うるおいブーストでみずみずしい輝きとなめらかな肌へ
※ 掲載内容は発表日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、予めご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
ちふれホールディングス株式会社 福角・長野
