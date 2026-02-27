StreamFab、X（旧Twitter）にてバレンタイン抽選キャンペーンを開催中！最大9,400円クーポンが当たるチャンス ― 2月27日が最終日
動画ダウンロードソリューションを提供するStreamFabは、現在、公式X（旧Twitter）アカウントにて「バレンタイン抽選キャンペーン」を開催中です。本キャンペーンでは、最大9,400円相当のクーポンが当たる豪華プレゼント企画となっており、参加方法も非常にシンプル。対象投稿をフォロー・いいね・コメントするだけで応募が完了します。
今回のキャンペーンは、日頃よりStreamFabをご利用いただいているユーザーの皆様への感謝の気持ちを込めて企画されたものです。動画視聴スタイルの多様化が進む中、オフライン再生ニーズも高まっており、StreamFabはより快適な動画体験をサポートする製品を展開しています。その魅力をより多くの方に体験していただくため、本キャンペーンが実施されています。
■ キャンペーン概要
・開催場所：X（旧Twitter）
・公式アカウント：@StreamFab__JP
・応募方法：フォロー＋いいね＋RT＆コメント
・賞品：最大9,400円クーポン
・応募締切：2026年2月27日（最終日）
対象投稿はこちら：
https://x.com/StreamFab__JP/status/2022460786099261681
StreamFab製品詳細はこちら：
https://streamfab.dvdfab.org/downloader.htm
応募は誰でも簡単に参加可能で、すでに多くのユーザーからコメントが寄せられています。2月27日が最終日となりますので、まだ参加されていない方はぜひこの機会をお見逃しなく。
StreamFabは今後もユーザーの利便性向上を目指し、さまざまなキャンペーンや新機能の提供を予定しています。ぜひ公式アカウントをフォローして最新情報をご確認ください。
配信元企業：日進斗金合同会社
プレスリリース詳細へ