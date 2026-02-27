パワー系アクション俳優・大東賢、109シネマズ明和にて「パワー系アクション」思想を宣言 ～日本アクション映画の新章が始まる～

パワー系アクション俳優・大東賢、109シネマズ明和にて「パワー系アクション」思想を宣言 ～日本アクション映画の新章が始まる～