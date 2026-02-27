パワー系アクション俳優・大東賢、109シネマズ明和にて「パワー系アクション」思想を宣言 ～日本アクション映画の新章が始まる～
パワー系アクション俳優・大東賢が、109シネマズ明和にて開催されたアクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』舞台挨拶に登壇し、自身が提唱する「パワー系アクション」思想を公の場で語った。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342797/images/bodyimage1】
日本アクション映画は、肉体の鍛錬と技術の研鑽によって発展してきた。
その歴史は、時代ごとに表現者たちが限界へ挑み続けてきた軌跡でもある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342797/images/bodyimage2】
今回、大東賢が示したのは、その延長線上にありながらも、新たな視座である。
「アクションは単なる演技ではない。教育であり、哲学であり、生き方そのものだ。」
この言葉は、アクションを“技術”としてではなく、“思想”として捉える宣言である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342797/images/bodyimage3】
力とは何か。
それは破壊の象徴ではなく、覚悟の証明である。
肉体とは何か。
それは暴力の道具ではなく、精神を映す器である。
大東賢が掲げる「パワー系アクション」は、力を通じて人間の在り方を問う表現であり、俳優という枠を超えた挑戦でもある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342797/images/bodyimage4】
約1週間にわたる上映は盛況のうちに幕を閉じた。
だが、この日の舞台挨拶は単なるイベントではない。
日本アクション映画史において、「力」を思想として語る試みが公に示された瞬間である。
歴史は、後に振り返ったときに意味を持つ。
109シネマズ明和で語られたこの思想が、やがて一つの節目として語られる日が来るのか。
その答えは、これからの作品によって示されていく。
静かに、しかし確実に。
新章は始まった。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342797/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342797/images/bodyimage1】
日本アクション映画は、肉体の鍛錬と技術の研鑽によって発展してきた。
その歴史は、時代ごとに表現者たちが限界へ挑み続けてきた軌跡でもある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342797/images/bodyimage2】
今回、大東賢が示したのは、その延長線上にありながらも、新たな視座である。
「アクションは単なる演技ではない。教育であり、哲学であり、生き方そのものだ。」
この言葉は、アクションを“技術”としてではなく、“思想”として捉える宣言である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342797/images/bodyimage3】
力とは何か。
それは破壊の象徴ではなく、覚悟の証明である。
肉体とは何か。
それは暴力の道具ではなく、精神を映す器である。
大東賢が掲げる「パワー系アクション」は、力を通じて人間の在り方を問う表現であり、俳優という枠を超えた挑戦でもある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342797/images/bodyimage4】
約1週間にわたる上映は盛況のうちに幕を閉じた。
だが、この日の舞台挨拶は単なるイベントではない。
日本アクション映画史において、「力」を思想として語る試みが公に示された瞬間である。
歴史は、後に振り返ったときに意味を持つ。
109シネマズ明和で語られたこの思想が、やがて一つの節目として語られる日が来るのか。
その答えは、これからの作品によって示されていく。
静かに、しかし確実に。
新章は始まった。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342797/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
プレスリリース詳細へ