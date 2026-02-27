「あのちゃん」が「リカちゃん」のおともだちに！ ドール付きプレイセット「推しごとフレンズ はいしゃのあのちゃん」 ２０２６年４月１８日（土）発売 推しごとフレンズシリーズ3種／パティシエ・トリマー・はいしゃ

「あのちゃん」ナレーションver.の新CM やコラボ動画を本日２月２７日（金）公開

株式会社タカラトミー（代表取締役社長：富山彰夫／所在地：東京都葛飾区）は、着せ替え人形「リカちゃん」の新商品としてドール付きプレイセット、リカちゃん「推しごとフレンズ はいしゃのあのちゃん」（希望小売価格：５,９４０円／税込）を、２０２６年４月１８日（土）から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」(takaratomymall.jp/)等にて発売します。

また商品発売を記念して、あのさんご本人がナレーションに登場する「推しごとフレンズ」シリーズのCM、「リカちゃん」と「あのちゃん」が子どもたちのお悩み相談をする動画、あのさん本人が「あのちゃん」として声優出演するおはなし動画をリカちゃん公式YouTube チャンネル（www.youtube.com/@Licca-chan_official） にて本日２０２６年２月２７日（金）から公開します。なお、テレビCMは２０２６年３月１日（日）から全国で順次放映予定です。



左）「はいしゃのあのちゃん」 右）「パティシエリカちゃん」



「推しごとフレンズ」は、お仕事遊びができるドール付きのプレイセットで、店員さんやお客さんになりきって楽しめるシリーズです。「はいしゃのあのちゃん」含め全３種で、「推しごとフレンズ パティシエリカちゃん」「推しごとフレンズ トリマーかれんちゃん」（希望小売価格：各５,９４０円／税込）も同時発売いたします。遊びを通して子どもたちの憧れのお仕事を体験していただくことをコンセプトに企画開発しました。

「推しごとフレンズ はいしゃのあのちゃん」はアーティスト・タレントの「あのちゃん」をモデルにした“リカちゃんのおともだち”ドールと、あのさんが好きな「歯」をテーマにしたはいしゃさんのプレイセットです。あのさんご自身がデザインに携わり、ルーズソックスや“水色”など、あのさんの“好き”をたっぷりと詰め込みました。

顔はあのさんの表情の特徴に、お人形らしい可愛らしさを添えました。瞳の色はあのさんの好きな水色です。ヘアスタイルはトレードマークの黒髪ボブで、白衣を羽織ったワンピーススタイルにルーズソックスを着用しています。イヤリングと胸元のチャームが「歯」になっていることや、白衣の肩にフリルを付けて“かわいさ”をプラスしているのもポイントです。

今回のスペシャルなコラボレーションは、あのさんはお洋服が大好きで、「洋服や小物がかわいくて、ずっと憧れでした」と、ご本人が語るように幼い頃からリカちゃんに憧れていたことをきっかけに、あのさんのソロ音楽活動５年目の記念として実現しました。「あのちゃん」は、自分の気持ちを大切に“好きを貫いている” リカちゃんのおともだちとして登場します。

はいしゃのあのちゃん

あのさんコメント









■こだわったポイントを教えてください。

黒髪ボブのリカちゃんのおともだちというのがこれまでいなかったと思うので、そこは新しいかなと思います。歯医者さんということで、大好きな歯の要素を洋服やアクセサリーにたくさん取り入れられたのも嬉しかったです。

■リカちゃんのおともだちになった気分はいかがでしたか？

まさかリカちゃんの世界に入っておともだちになれると思っていなかったので、すごく嬉しいです。

■小学生の時はどんな遊びをしていましたか？

お兄ちゃんのお下がりの服を着て、お兄ちゃんの友達と外で遊ぶことが多かったのですが、リカちゃんなどの人形遊びは、洋服や小物がかわいくて、ずっと憧れでした。

「推しごとフレンズ」シリーズ商品詳細

■「推しごとフレンズ はいしゃのあのちゃん」

ポイント①：顔とヘアスタイル

あのさんの顔に近づくように試作を重ね、顔はあのさんの表情の特徴に、お人形らしい可愛らしさを添えました。瞳の色はあのさんの好きな水色にしています。ヘアスタイルはあのさんのトレードマークの黒髪ボブ。たくさんあるヘアカラーの中からあのさんの髪色に近い色をセレクトしました。

ポイント②：コーディネート

はいしゃさんをイメージした白衣風のスタイル。 あのさんの好きな水色と白を基調とした清潔感のあるコーディネートです。ジャージ風デザインのワンピースやルーズソックスを着用しています。ルーズソックスはあのさんのこだわりを反映し、形状や生地感を調整したり、“くしゅっと感”がきれいに出るように、ハイカットから厚底スニーカーに変更するなどコーディネートに映えるように仕上げました。イヤリングと胸元のチャームが「歯」になっていることや、白衣の肩にフリルを付けて“かわいさ”をプラスしているのもポイントです。

ポイント③：はいしゃさん遊び

あのさんが「歯が好き」ということからはいしゃさんのテーマが決定しました。“ルーレットパソコン”で患者さんの歯の状態を診断し、”お手当てパッド”をセットして診断に合わせて治療をする一連の遊びが楽しめます。



ルーレットパソコン



お手当てパッド



■「推しごとフレンズ パティシエリカちゃん」「推しごとフレンズ トリマーかれんちゃん」

パティシエは絞りきでケーキにホイップをしてデコレーションしたり、トリマーはペットをシャワー・ドライヤー・カットごっこしたり、はいしゃさんは患者さんを診断して治療したりと、それぞれの職業の「やってみたい」体験ができます。

推しごとフレンズ パティシエリカちゃん

推しごとフレンズ トリマーかれんちゃん

推しごとフレンズ はいしゃのあのちゃん

※マキちゃんは別売りです。

商品概要

商品名：

「推しごとフレンズ パティシエリカちゃん」

「推しごとフレンズ トリマーかれんちゃん」

「推しごとフレンズ はいしゃのあのちゃん」

希望小売価格：各５,９４０円（税込）

発売日：２０２６年４月１８日（土）

対象年齢：３歳以上

著作権表記：

「推しごとフレンズ トリマーかれんちゃん」「推しごとフレンズ はいしゃのあのちゃん」 © ＴＯＭＹ

「推しごとフレンズ はいしゃのあのちゃん」 © ＴＯＭＹ ©あの/ano

取 扱 場 所：

全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」（takaratomymall.jp/）等

公式サイト：licca.takaratomy.co.jp/products/doll/oshigoto/

「あのさん」ナレーションver.の新CMを公開！









タ イ ト ル： 「推しごとフレンズ CM あのちゃんナレーションver.」

公 開 日：２０２６年２月２７日（金）

声出演：あの

CM動画：youtu.be/VmJIq8QPie0

テレビCMは２０２６年３月１日（日）から全国で順次放映予定です。

「あのさん」出演 YouTube 動画を公開！

「リカちゃん」と「あのちゃん」が子どもたちのお悩み相談をする動画と、 あのさん自身がリカちゃんのおともだち「あのちゃん」として声優出演する おはなし動画をリカちゃん公式YouTubeで公開します。

公 開 日：２０２６年２月２７日（金）

配信元：リカちゃん公式 YouTube チャンネル

① お悩み相談動画 ※２話以降は順次公開予定

「助けて！リカちゃん あのちゃん ココロの診察室」

youtu.be/ns4rm3TfJjI









②あのさん声優出演のおはなし動画

「推しごとフレンズ おはなし動画 “隠し通せ虫歯！”」

youtu.be/CB_tEZe5UI4





◆◆◆あのさんプロフィール◆◆◆

若い世代の女性を中心に人気を誇る「あの」。２０２０年９月より「ano」名義でのソロ音楽活動を開始。２０２２年４月 TOY’S FACTORYよりメジャーデビュー。同年１０月TVアニメ『チェンソーマン』エンディング・テーマに「ちゅ、多様性。」が抜擢。２０２３年末には日本レコード大賞特別賞を受賞し、NHK紅白歌合戦にも出場。２０２４年３月映画「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」 主演声優と主題歌を担当し、映画「推しの子」にもMEMちょ役で出演。音楽活動だけに留まらずタレント、俳優、声優、モデルと多岐に渡り活動。２０２５年９月には自身初の武道館公演を開催した。









◆◆◆リカちゃんについて◆◆◆

１９６７年に誕生した着せ替え人形「リカちゃん」は、常に時代や流行を反映しながら、子どもたちの憧れや夢を形にした商品を発売してきました。ドレスやハウスなどを使った「ごっこ遊び」や「おしゃれ遊び」を楽しむことができ、発売当初から年齢や家族、友達などのプロフィールを設定しているのが特徴です。近年では「リカちゃん」とともに時代を歩んできた大人にも愛されるブランドを目指した展開や、タレントとしても活躍の場を広げているほか、「リカちゃん」自身のSNSも大きな話題となっています。

【公式サイト】 licca.takaratomy.co.jp

【公式SNS @bonjour_licca】 x.com/bonjour_licca instagram.com/bonjour_licca

【公式YouTubeチャンネル】「リカちゃん公式チャンネル」 www.youtube.com/@Licca-chan_official