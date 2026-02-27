【AILEX独自調査】弁護士の65.5%がmints未経験、FAX依存率98%--「2026年5月の崖」の全貌が明らかに ～公開統計の横断分析により、小規模事務所の構造的危機を定量的に裏付け～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342798/images/bodyimage1】
AILEX合同会社（本社：東京都渋谷区、以下「AILEX」）は、2026年5月21日に全面施行される改正民事訴訟法に伴う民事裁判書類電子提出システム「mints」義務化について、公的資料・業界調査・報道記事・弁護士会資料を横断的に分析した包括的実態調査の結果を本日公表いたします。
本調査では、弁護士の65.5%がmintsの実務経験ゼロであること、約36%がアカウント未登録であること、98.1%がFAXに依存していること等に加え、メタデータ削除義務や誤アップロードの回復困難性など現場レベルの運用リスクを網羅的に整理しました。AILEXはこの状況を「2026年5月の崖」と位置づけ、制度の理想と現場の実態との間に存在する深刻なギャップに警鐘を鳴らします。
調査の背景
2026年5月21日、改正民事訴訟法が全面施行され、弁護士等の訴訟代理人はmintsによるオンライン申立てが法的義務となります（改正民事訴訟法第132条の11第1項1号）。紙での提出は方式違反として不適法となり、弁護士業務における最大級のデジタル転換が施行されます。
施行まで約3か月となった現在、弁護士の準備状況に関する統一的な実態把握は十分に行われていませんでした。
AILEXは、最高裁判所・日弁連・法務省の公表資料、弁護士ドットコム「プロフェッショナルテック総研」2024年調査（n=316）、共同通信・日経新聞報道、各地弁護士会の会報・研修資料、裁判所公式FAQを横断的に収集・分析する公開統計横断分析を実施しました。
調査結果
(1) 弁護士の3人に2人がmints未経験
弁護士ドットコムが2024年6～7月に実施した調査によれば、mintsを「実際の裁判では使用したことがない」弁護士は65.5%にのぼります。5件以上使用した経験者は全体の8.9%にすぎません。義務化まで約3か月を残す中、弁護士の約3人に2人が実務経験ゼロという事実は、施行後の混乱リスクを示す最も深刻な指標です。
(2) 約36%がアカウント未登録のまま
2025年10月の共同通信・日経新聞報道によれば、全弁護士約4万7,000人のうちmintsに登録済みなのは約3万人（約64%）で、約1万7,000人が未登録でした。日弁連が2025年7月に一斉登録案内を発出し約2万人が駆け込み登録しましたが、それでも約36%が未対応です。日弁連関係者は「書面では提出できなくなること自体、十分に浸透していない」と危機感を示しています。
(3) FAX依存率98.1%、紙優先率57.6%
同調査では、「FAXは使っていない」と回答した弁護士はわずか1.9%でした。紙のFAX利用が49.4%、複合機ペーパーレスが26.9%、ウェブFAXが11.4%、併用が10.4%であり、合計98.1%がFAXに依存しています。事件記録も「紙が多い」38.0%、「やや紙が多い」19.6%で、合計57.6%が紙を優先。紙を好む理由は「一覧性が高い」（59.2%）、「文字が読みやすい」（45.9%）であり、単なる慣習ではなく実務上の合理的判断でもあります。
(4) ウェブ会議は87.4%が高評価--IT化拒絶ではなく運用品質への不安
注目すべきは、弁護士はIT化そのものに反対していないという事実です。ウェブ会議導入について「良い」65.2%、「やや良い」22.2%、合計87.4%が高評価。民事裁判IT化全般にも約80%が賛成しています。
「e法廷」が支持される一方で「e提出（mints）」の利用率が低迷する理由は、両者が要求する業務フロー変容の性質の違いにあります。ウェブ会議は移動時間削減という明確な便益があるのに対し、mintsは「紙を郵送する」プロセスを「PDFに変換してアップロードする」ITプロセスに変えるため、短期的な作業負担増が避けられません。不満の本質は「IT化への拒絶」ではなく「運用品質への不安」です。
AILEX合同会社（本社：東京都渋谷区、以下「AILEX」）は、2026年5月21日に全面施行される改正民事訴訟法に伴う民事裁判書類電子提出システム「mints」義務化について、公的資料・業界調査・報道記事・弁護士会資料を横断的に分析した包括的実態調査の結果を本日公表いたします。
本調査では、弁護士の65.5%がmintsの実務経験ゼロであること、約36%がアカウント未登録であること、98.1%がFAXに依存していること等に加え、メタデータ削除義務や誤アップロードの回復困難性など現場レベルの運用リスクを網羅的に整理しました。AILEXはこの状況を「2026年5月の崖」と位置づけ、制度の理想と現場の実態との間に存在する深刻なギャップに警鐘を鳴らします。
調査の背景
2026年5月21日、改正民事訴訟法が全面施行され、弁護士等の訴訟代理人はmintsによるオンライン申立てが法的義務となります（改正民事訴訟法第132条の11第1項1号）。紙での提出は方式違反として不適法となり、弁護士業務における最大級のデジタル転換が施行されます。
施行まで約3か月となった現在、弁護士の準備状況に関する統一的な実態把握は十分に行われていませんでした。
AILEXは、最高裁判所・日弁連・法務省の公表資料、弁護士ドットコム「プロフェッショナルテック総研」2024年調査（n=316）、共同通信・日経新聞報道、各地弁護士会の会報・研修資料、裁判所公式FAQを横断的に収集・分析する公開統計横断分析を実施しました。
調査結果
(1) 弁護士の3人に2人がmints未経験
弁護士ドットコムが2024年6～7月に実施した調査によれば、mintsを「実際の裁判では使用したことがない」弁護士は65.5%にのぼります。5件以上使用した経験者は全体の8.9%にすぎません。義務化まで約3か月を残す中、弁護士の約3人に2人が実務経験ゼロという事実は、施行後の混乱リスクを示す最も深刻な指標です。
(2) 約36%がアカウント未登録のまま
2025年10月の共同通信・日経新聞報道によれば、全弁護士約4万7,000人のうちmintsに登録済みなのは約3万人（約64%）で、約1万7,000人が未登録でした。日弁連が2025年7月に一斉登録案内を発出し約2万人が駆け込み登録しましたが、それでも約36%が未対応です。日弁連関係者は「書面では提出できなくなること自体、十分に浸透していない」と危機感を示しています。
(3) FAX依存率98.1%、紙優先率57.6%
同調査では、「FAXは使っていない」と回答した弁護士はわずか1.9%でした。紙のFAX利用が49.4%、複合機ペーパーレスが26.9%、ウェブFAXが11.4%、併用が10.4%であり、合計98.1%がFAXに依存しています。事件記録も「紙が多い」38.0%、「やや紙が多い」19.6%で、合計57.6%が紙を優先。紙を好む理由は「一覧性が高い」（59.2%）、「文字が読みやすい」（45.9%）であり、単なる慣習ではなく実務上の合理的判断でもあります。
(4) ウェブ会議は87.4%が高評価--IT化拒絶ではなく運用品質への不安
注目すべきは、弁護士はIT化そのものに反対していないという事実です。ウェブ会議導入について「良い」65.2%、「やや良い」22.2%、合計87.4%が高評価。民事裁判IT化全般にも約80%が賛成しています。
「e法廷」が支持される一方で「e提出（mints）」の利用率が低迷する理由は、両者が要求する業務フロー変容の性質の違いにあります。ウェブ会議は移動時間削減という明確な便益があるのに対し、mintsは「紙を郵送する」プロセスを「PDFに変換してアップロードする」ITプロセスに変えるため、短期的な作業負担増が避けられません。不満の本質は「IT化への拒絶」ではなく「運用品質への不安」です。