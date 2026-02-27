【NotebookLM新機能】スライドのプロンプト編集＆PPTXエクスポートを徹底解説【制限と対処法も紹介】
画像PDFやAI生成スライドを“本当に編集できる資料”へ変換するなら、OCR搭載の Tenorshare PDNobがおすすめ：https://bit.ly/4tXiyDf
GoogleのAIノートサービス NotebookLM に、待望の新機能が追加されました。
今回のアップデートでは、
√ スライドのプロンプト編集機能
√ PPTX（PowerPoint）形式でのエクスポート対応
が実装され、スライド作成の利便性が大きく向上しています。
本記事では、NotebookLMの新機能の詳細、現時点での制限、そして自由に編集するための解決策まで分かりやすく解説します。
NotebookLM新機能(1)：プロンプトでスライドを直接修正できる
これまでNotebookLMでは、スライドを自動生成した後に一部だけ修正することが難しく、再生成が必要でした。
しかし新機能により、スライド単位で自然言語による修正指示が可能になりました。
実際の操作方法は非常にシンプルです。
Step1.スライドを生成する
まずNotebookLMで通常通りスライドを生成します。
Step2.修正したいスライド右上の「?（縦三点）」をクリック
各スライド右上に表示されている縦三点メニューをクリックします。
メニューから変更オプションを選びます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342771/images/bodyimage1】
Step3.修正内容を入力する
テキスト入力欄に具体的な指示を入力します。
例えば：
「3枚目のタイトルを短くして」
「このスライドを箇条書きに変更」
「もう少し専門的な内容に書き直して」
と入力するだけで、該当スライドのみを再生成できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342771/images/bodyimage2】
Step4.指示に基づいて再生成される
AIが該当スライドのみを再構成します。
この機能により、
AI生成 → 部分修正 → 再確認 → 微調整
という編集サイクルがスムーズに回せるようになりました。
従来の「作り直し型」から「対話型編集」への進化と言えるでしょう。NotebookLM新機能(2)：PPTX形式でエクスポート可能に
今回のアップデートでは、生成したスライドを .pptx形式 でダウンロードできるようになりました。
これにより、
社内共有
プレゼン本番利用
テンプレートへの組み込み
といった実務活用がしやすくなっています。
AIで下書きを作成し、そのままPowerPoint形式で活用できるのは大きな進化と言えるでしょう。
しかし注意：NotebookLMのPPTXには制限がある
便利になった一方で、現時点では重要な制限があります。
エクスポートされたスライドは「画像ベース」
NotebookLMから出力されたPPTXは、スライドが画像として配置される形式に近いため、
● テキストを直接編集できない
● フォント変更ができない
● レイアウトの細かい調整が難しい
● 図形やパーツを個別に動かせない
という制約があります。
つまり、「自由に編集できるPowerPointデータ」ではないという点が大きなポイントです。自由に編集したいならOCRツールの活用が現実的な解決策
NotebookLMで生成したスライドが画像ベースの場合、そのままでは細かなテキスト修正やレイアウト調整ができません。そこで有効なのが、OCR（光学文字認識）機能による変換です。
ここで活躍するのが Tenorshare PDNob です。
Tenorshare PDNobは、OCR機能を搭載したPDF編集ツールです。画像化されたスライドやPDF内の文字を認識し、編集可能なテキストデータへ変換できます。
GoogleのAIノートサービス NotebookLM に、待望の新機能が追加されました。
今回のアップデートでは、
√ スライドのプロンプト編集機能
√ PPTX（PowerPoint）形式でのエクスポート対応
が実装され、スライド作成の利便性が大きく向上しています。
本記事では、NotebookLMの新機能の詳細、現時点での制限、そして自由に編集するための解決策まで分かりやすく解説します。
NotebookLM新機能(1)：プロンプトでスライドを直接修正できる
これまでNotebookLMでは、スライドを自動生成した後に一部だけ修正することが難しく、再生成が必要でした。
しかし新機能により、スライド単位で自然言語による修正指示が可能になりました。
実際の操作方法は非常にシンプルです。
Step1.スライドを生成する
まずNotebookLMで通常通りスライドを生成します。
Step2.修正したいスライド右上の「?（縦三点）」をクリック
各スライド右上に表示されている縦三点メニューをクリックします。
メニューから変更オプションを選びます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342771/images/bodyimage1】
Step3.修正内容を入力する
テキスト入力欄に具体的な指示を入力します。
例えば：
「3枚目のタイトルを短くして」
「このスライドを箇条書きに変更」
「もう少し専門的な内容に書き直して」
と入力するだけで、該当スライドのみを再生成できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342771/images/bodyimage2】
Step4.指示に基づいて再生成される
AIが該当スライドのみを再構成します。
この機能により、
AI生成 → 部分修正 → 再確認 → 微調整
という編集サイクルがスムーズに回せるようになりました。
従来の「作り直し型」から「対話型編集」への進化と言えるでしょう。NotebookLM新機能(2)：PPTX形式でエクスポート可能に
今回のアップデートでは、生成したスライドを .pptx形式 でダウンロードできるようになりました。
これにより、
社内共有
プレゼン本番利用
テンプレートへの組み込み
といった実務活用がしやすくなっています。
AIで下書きを作成し、そのままPowerPoint形式で活用できるのは大きな進化と言えるでしょう。
しかし注意：NotebookLMのPPTXには制限がある
便利になった一方で、現時点では重要な制限があります。
エクスポートされたスライドは「画像ベース」
NotebookLMから出力されたPPTXは、スライドが画像として配置される形式に近いため、
● テキストを直接編集できない
● フォント変更ができない
● レイアウトの細かい調整が難しい
● 図形やパーツを個別に動かせない
という制約があります。
つまり、「自由に編集できるPowerPointデータ」ではないという点が大きなポイントです。自由に編集したいならOCRツールの活用が現実的な解決策
NotebookLMで生成したスライドが画像ベースの場合、そのままでは細かなテキスト修正やレイアウト調整ができません。そこで有効なのが、OCR（光学文字認識）機能による変換です。
ここで活躍するのが Tenorshare PDNob です。
Tenorshare PDNobは、OCR機能を搭載したPDF編集ツールです。画像化されたスライドやPDF内の文字を認識し、編集可能なテキストデータへ変換できます。