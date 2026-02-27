妊娠・授乳期の4割以上が「本当はコーヒーを飲みたいのに我慢」 ～カフェインを控えるリアルな葛藤と、カフェインレスコーヒーに託された新たなニーズが顕著に～
妊娠・育児コミュニティサイト「ベビカム」を1998年から運営するベビカム株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：安西正育）は、妊娠・育児中の会員を対象に「カフェインレスコーヒーに関する意識調査」を実施しました。
（全設問内容は、本リリースの最後に掲載）
その結果、妊娠・授乳を機に約９割がカフェインを意識するようになり、４割以上が「本当はコーヒーを飲みたいが我慢している」ことが判明。カフェインレスコーヒーへの潜在的なニーズが高いにもかかわらず、「味への不安」「価格の高さ」「購入場所の限定」といった障壁が、カフェインレスコーヒーの選択を阻んでいる実態の詳細が、多くの自由回答等からも明らかになりました。
ベビカム株式会社は本調査結果も踏まえ、妊娠・育児中の方が安心しておいしいコーヒーを楽しめる暮らしの実現を目指し、カフェインレスコーヒーの普及事業を本格的に推進してまいります。
調査結果サマリー
◆ 約９割が「妊娠・授乳をきっかけにカフェインを意識するようになった」
「とても意識するようになった」が50.7%と最多で、「ある程度意識するようになった」（30.1%）、「もともと意識していた」（4.8%）を合わせると、85.6%の方が妊娠・授乳をきっかけにカフェインへの意識を高めていることが分かりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342780/images/bodyimage1】
◆ 妊娠・授乳中に約8割がコーヒーとの付き合い方を変えている
「カフェインレスコーヒーに切り替えた」が43.7%と最も多く、「コーヒー自体をほとんど飲まなくなった」（18.3%）、「量や回数を減らして飲んでいる」（14.8%）と合わせると、76.9%の方が何らかの形でコーヒーを制限していることが明らかになりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342780/images/bodyimage2】
◆ ４割以上が「コーヒーを飲みたいが我慢している」
「本当はコーヒーを飲みたいが、カフェインレスコーヒーも飲まずに控えている」ことが「よくある」（7.9%）、「たまにある」（34.9%）と回答した方は合計42.8%にのぼり、コーヒーを我慢している実態が浮き彫りになりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342780/images/bodyimage3】
◆ その他の実態の詳細やリアルな声
上述したのは調査結果の一部の抜粋ですが、そのほか、
・我慢した時にカフェインレスを選ばなかった理由
・カフェインレス専門店やECに対しての印象や期待
・カフェインレスに対する意識や行動が変わるきっかけ
などをはじめとする、さまざまな実態の詳細が明らかになりました。
また、本調査では自由記述でも多くの声が寄せられ、妊娠・育児中のコーヒーに対するリアルな想いが浮かび上がりました。以下にいくつかピックアップします。
・「1人目妊娠中はカフェインを控えていましたが、コーヒーが飲みたかったです。とても我慢していました。2人目妊娠中は普通のコーヒーを飲んでいたけれど少し罪悪感を感じていました。美味しくてカフェインレスならとても良いなと思います。」（30代女性）
・「カフェに入ってカフェインレスがメニューにないと困ったことがあった。」（40代女性）
・「外出先のカフェなどでカフェインレスがないときジュースなどを選ばざるを得ない。」（30代女性）
