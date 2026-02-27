「パンフレットに載っていない本音」が聞ける！3/1開催、マレーシア・ジョホールバル留学フェアに人気7校が集結。通訳＆在校生ママの体験談で海外移住の不安を解消
【報道関係者各位】
2026年2月27日
株式会社RAID
【最終告知】3/1（日）開催、マレーシア・ジョホールバルの人気7校が集結！
「2026年春 インターナショナルスクール留学フェア」オンライン開催
～参加校拡大＆詳細スケジュール決定！現役「留学ママ」のリアルな体験談と日本語通訳で、海外教育移住の“今”を公開～
マレーシア・ジョホールバルの教育・不動産コンサルティングを行う株式会社RAID（本社：東京都豊島区、代表取締役：笹井 大輔）は、現地法人JC ASSET MANAGEMENT SDN. BHD.と共催で、2026年3月1日（日）に「2026年春 マレーシア・ジョホールバル インターナショナルスクール留学フェア」をオンラインにて開催いたします。
開催直前につき、当初の予定から参加校が2校増え、主要7校の集結が正式に決定いたしました。あわせて、当日朝から夕方までじっくり比較できる詳細タイムスケジュールを公開。今週末、ご自宅から世界基準の教育に触れるチャンスをお見逃しなく！
■ 小学生の保護者が今、ジョホールバルに注目する理由
近年、中学受験の選択肢の一つとして、あるいは「英語×IT×多様性」を求めて、低年齢からの母子留学・教育移住を検討するご家庭が急増しています。本フェアでは、そんな保護者様の「知りたい」に直撃する3つのポイントをご用意しました。
■ 本フェアの注目ポイント
1. 【参加校拡大】ジョホールバルを代表する「人気7校」を一気に比較！
当初の予定から「Paragon」「Crescendo-HELP」の2校が急遽参戦決定！ 英国式、米国式、IB（国際バカロレア）など、お子様の個性に合わせた学校選びが1日で完結します。
参加校一覧： Tenby / Fairview / Forest City / REAL / Sunway / Paragon（追加） / Crescendo-HELP（追加）
2. 綺麗事だけじゃない！現役「留学ママ」による本音の体験談（Testimonial）
各校のプレゼンには、実際に子供を通わせている「母子留学ママ」が登壇。「学校を選んだ決め手は？」「ぶっちゃけ英語力は伸びた？」「放課後の過ごし方は？」など、パンフレットには載っていないリアルな日常を語ります。日本語通訳付きなので、英語力に不安がある方も安心です。
3. ジョホールバル歴12年の専門家・笹井大輔による「失敗しない移住」解説
2人の娘を現地校で育て上げた弊社代表・笹井が、治安・住まい・ビザといった「親としての実体験」に基づいた成功の秘訣を徹底解説。2026年度の最新トレンドを惜しみなく公開します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342770/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342770/images/bodyimage2】
■ 開催概要
名称： 2026年春 マレーシア・ジョホールバル インターナショナルスクール留学フェア
日時： 2026年3月1日（日）10:30 ～ 19:00（入退場自由）
形式： オンライン（Zoom）※事前申込制
参加費： 無料
詳細・お申込： https://raidsys.jp/news/international_school_fair_spring_2026-3/
■ 当日のタイムスケジュール（決定）
気になる学校の時間に合わせて、ご自宅のリビングからリラックスしてご参加いただけます。
10:30 - 10:50：オープニング「なぜ今、ジョホールバルなのか？」
11:00 - 11:45：Tenby（在校生母の体験談あり）
12:00 - 12:45：Sunway
14:00 - 14:45：Forest City
15:00 - 15:45：Fairview（在校生母の体験談あり）
16:00 - 16:45：REAL
17:00 - 17:45：Paragon 【NEW!】
18:00 - 18:45：Crescendo-HELP 【NEW!】
■ 主催者プロフィール
株式会社RAID 代表取締役 笹井 大輔（ささい だいすけ）
2014年、娘2人の教育のためにジョホールバルへ移住。12年以上にわたり多数の教育移住・不動産サポートに従事。自身の経験を活かした「親目線」のアドバイスに定評がある。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社RAID 担当：笹井
TEL：080-1441-8870 ／ Email：ryu@raidsys.jp
URL：https://raidsys.jp/
【共催】JC ASSET MANAGEMENT SDN. BHD.
Email：info@property-johor.com
URL：https://property-johor.com/
配信元企業：株式会社RAID
2026年2月27日
株式会社RAID
【最終告知】3/1（日）開催、マレーシア・ジョホールバルの人気7校が集結！
「2026年春 インターナショナルスクール留学フェア」オンライン開催
～参加校拡大＆詳細スケジュール決定！現役「留学ママ」のリアルな体験談と日本語通訳で、海外教育移住の“今”を公開～
マレーシア・ジョホールバルの教育・不動産コンサルティングを行う株式会社RAID（本社：東京都豊島区、代表取締役：笹井 大輔）は、現地法人JC ASSET MANAGEMENT SDN. BHD.と共催で、2026年3月1日（日）に「2026年春 マレーシア・ジョホールバル インターナショナルスクール留学フェア」をオンラインにて開催いたします。
開催直前につき、当初の予定から参加校が2校増え、主要7校の集結が正式に決定いたしました。あわせて、当日朝から夕方までじっくり比較できる詳細タイムスケジュールを公開。今週末、ご自宅から世界基準の教育に触れるチャンスをお見逃しなく！
■ 小学生の保護者が今、ジョホールバルに注目する理由
近年、中学受験の選択肢の一つとして、あるいは「英語×IT×多様性」を求めて、低年齢からの母子留学・教育移住を検討するご家庭が急増しています。本フェアでは、そんな保護者様の「知りたい」に直撃する3つのポイントをご用意しました。
■ 本フェアの注目ポイント
1. 【参加校拡大】ジョホールバルを代表する「人気7校」を一気に比較！
当初の予定から「Paragon」「Crescendo-HELP」の2校が急遽参戦決定！ 英国式、米国式、IB（国際バカロレア）など、お子様の個性に合わせた学校選びが1日で完結します。
参加校一覧： Tenby / Fairview / Forest City / REAL / Sunway / Paragon（追加） / Crescendo-HELP（追加）
2. 綺麗事だけじゃない！現役「留学ママ」による本音の体験談（Testimonial）
各校のプレゼンには、実際に子供を通わせている「母子留学ママ」が登壇。「学校を選んだ決め手は？」「ぶっちゃけ英語力は伸びた？」「放課後の過ごし方は？」など、パンフレットには載っていないリアルな日常を語ります。日本語通訳付きなので、英語力に不安がある方も安心です。
3. ジョホールバル歴12年の専門家・笹井大輔による「失敗しない移住」解説
2人の娘を現地校で育て上げた弊社代表・笹井が、治安・住まい・ビザといった「親としての実体験」に基づいた成功の秘訣を徹底解説。2026年度の最新トレンドを惜しみなく公開します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342770/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342770/images/bodyimage2】
■ 開催概要
名称： 2026年春 マレーシア・ジョホールバル インターナショナルスクール留学フェア
日時： 2026年3月1日（日）10:30 ～ 19:00（入退場自由）
形式： オンライン（Zoom）※事前申込制
参加費： 無料
詳細・お申込： https://raidsys.jp/news/international_school_fair_spring_2026-3/
■ 当日のタイムスケジュール（決定）
気になる学校の時間に合わせて、ご自宅のリビングからリラックスしてご参加いただけます。
10:30 - 10:50：オープニング「なぜ今、ジョホールバルなのか？」
11:00 - 11:45：Tenby（在校生母の体験談あり）
12:00 - 12:45：Sunway
14:00 - 14:45：Forest City
15:00 - 15:45：Fairview（在校生母の体験談あり）
16:00 - 16:45：REAL
17:00 - 17:45：Paragon 【NEW!】
18:00 - 18:45：Crescendo-HELP 【NEW!】
■ 主催者プロフィール
株式会社RAID 代表取締役 笹井 大輔（ささい だいすけ）
2014年、娘2人の教育のためにジョホールバルへ移住。12年以上にわたり多数の教育移住・不動産サポートに従事。自身の経験を活かした「親目線」のアドバイスに定評がある。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社RAID 担当：笹井
TEL：080-1441-8870 ／ Email：ryu@raidsys.jp
URL：https://raidsys.jp/
【共催】JC ASSET MANAGEMENT SDN. BHD.
Email：info@property-johor.com
URL：https://property-johor.com/
配信元企業：株式会社RAID
プレスリリース詳細へ