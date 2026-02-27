Comarch Communications、より広範なコネクティビティ戦略への展開を発表





ポーランド・クラクフ, 2026年2月26日 /PRNewswire/ -- Comarchは、創業以来長年にわたり展開してきた主要事業部門の一つについて、重要な戦略的転換を発表しました。長年にわたりネットワーク事業者向けに高度なIT製品を提供してきたComarch Telecommunicationsは、現在「Comarch Communications」として事業を展開しています。この変更は、同部門の事業領域が大きく拡大したことを反映しています。同部門はここ数年、従来の通信市場の枠を超えて提供内容を拡張することに成功しており、現在の事業展開の実態に合わせてそのアイデンティティを整合させるものです。

30年以上にわたり、同部門は世界有数の通信ブランドの事業および業務プロセスを支える、革新的で基幹的なソリューションを提供してきました。今日、コネクティビティは現代社会の基盤であり、単なる電話回線やインターネット回線をはるかに超える存在となっています。こうしたグローバルな潮流を背景に、Comarch Communicationsの製品は、人、技術、そして企業を一体化されたエコシステムの中でつなぐ、多様化・高度化するシステムおよびサービスを支援しています。

イノベーションおよび業界横断的な連携への注力

エンジニアリングにおける卓越した基盤の上に、Comarch Communicationsは、デジタル環境の高度化に対応するため、継続的にその能力を拡張してきました。同部門のソリューションは現在、重要インフラ、衛星通信、公益事業、物流など、通信分野にとどまらない高度なインフラ全般をサポートしています。この進化は、こうした多様で基幹的な分野で培われた経験を活かし、より高度で信頼性の高いプラットフォームの構築へとつなげています。AI主導の自動化と業界横断的な深い専門知識を組み合わせることで、企業が単なるデータ伝送にとどまらず、デジタルサービスの完全な収益化を実現できるよう支援します。

「私たちのコアミッションは、常に堅牢なネットワークを通じて人々をつなぐことでしたが、今日、私たちはそれをさらに推し進めようとしています」Comarch CommunicationsのCEO、Marcin Kaleta氏は述べています「これは単なる社名変更ではなく、コネクティビティの新しい定義なのです。私たちが通信分野に深く根ざしていることに変わりありませんが、その能力は大きく拡大し、従来の通信の枠組みを打ち破ることが可能になりました」

基幹的な環境で実証されてきた当社のモジュール型AI主導ソリューションは、途切れることのないネットワーク・インテリジェンスが不可欠な分野向けに独自に設計されています。同部門は、自律型ネットワークの実現、重要インフラ運用のサポート、コンポーザブルな収益化機能の提供に注力しています。

新しいComarch Communicationsのウェブサイトは、拡張されたポートフォリオへのゲートウェイとして機能し、同社が革新的なリーダーとして果たす役割を強調しています。それは、数十年にわたる信頼性と専門知識を融合させ、複雑なシステム全体にわたるグローバルな接続性を促進します。当社の専任チーム、法的体制、そして顧客成功へのコミットメントは、これまでと変わりありません。私たちはもはや単に接続を支える存在ではありません。グローバルなコネクティビティを力強く推進しているのです。

