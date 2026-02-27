【東京ミッドタウン八重洲・TOKYO店3周年】3月1日～3rd.Anniversary！お客様のお声から生まれた、人気アイテムのアニバーサリー限定カラーが登場！
創業91年の合繊メーカー「カジグループ」のカジレーネ株式会社（石川県かほく市・代表取締役 梶政隆）が運営する、同社の生地を使用し「気持ちまで軽くなる軽さ」をコンセプトとしたファクトリーブランド「TO&FRO（トゥーアンドフロー）」（https://toandfro.shop）の直営店舗である東京ミッドタウン八重洲の「TO&FRO TOKYO」が、2026年3月10日に3周年を迎えます。それを記念し、3周年アニバーサリーイベントを3月1日（日）よりTO&FRO TOKYO店で開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342443/images/bodyimage1】
東京ミッドタウン八重洲2階
東京駅を起点に全国・世界中からお客様が訪れるTOKYO店が3周年!
TO&FRO TOKYO店は、東京ミッドタウン八重洲の開業と同時にオープンして以来、この場所ならではの出会いを重ねながら、3月10日におかげさまで3周年を迎えます。TOKYO店は東京駅の新幹線口にほど近く、地下には各地へ向かうバスターミナルも広がる交通の要所という立地から、都内近郊にお住まいのお客様だけでなく、全国各地に加え、海外からのお客様にも数多くご来店いただいています。TOKYO店では、旅のはじまりに立ち寄られる方、出張や旅行の帰り道に荷物が増えた際にお越しになる方など、日々さまざまなお客様との出会いがあります。オープン当日には想像できませんでしたが、今では「東京に来たら必ず寄ります」とTOKYO店のスタッフに会いに来てくださるお客様も増え、顔なじみとして言葉を交わす関係を育ませていただけることに、感謝の気持ちでいっぱいです。”気持ちまで軽くなる軽さ”をコンセプトにしたファクトリーブランドとして、TO&FROが生地からこだわりをこめて開発した軽量アイテムを手にとり、その軽さに驚いていただけるのはオフラインの店舗ならではの体験です。TOKYO店は、第1号店で羽田空港に店を構えるHANEDA店と同様に、TO&FROにとって大切な場所として成長し続けています。
また、今回TOKYO店3周年記念アイテムも、お客様のお声を参考に選定し、限定で生産いたしました。人気アイテムの中から、「バックパック -スタンダード-」と「パッカブルサコッシュ」は、ベージュ系カラーのご要望を多くいただいてるため、レギュラーカラーにはないニュアンスカラーの2色に挑戦しました。「マルチポーチ -ラージサイズ-」は既存にはないサイズですが、お客様のお声からサイズを調整し、店舗スタッフが中心となってベストなサイズで、ちょっと大きなマルチポーチが完成しました。「マルチポーチ -ラージ-」は、目にするだけで元気が出るような春の花をイメージした3色展開です。
これからも、ただの直営店ではなく、人と人とのつながりを大切にしながら、ブランドの想いを直接お伝えできる場所として歩みを重ねていきたいと考えています。東京駅付近にお立ち寄りの際は、ぜひTO&FRO TOKYO店へお立ち寄りください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342443/images/bodyimage2】
「TO&FRO TOKYO 3rd.Anniversary」限定アイテム
■バックパック -スタンダード- \23,100（税込）
FOG BLUE / SAND BEIGE
TO&FROオリジナル生地から生まれたこのバックパックは、たったの290g。りんご1個より軽い、驚きの軽さを実現。クッションと裏メッシュを備えた肩ベルトは、肩への負担を軽減し、フラップ付きの外ポケットや、マジックテープ付きのサイドポケットで、小物の整理も簡単です。
