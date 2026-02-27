「AI博覧会 Spring 2026」カンファレンス第1弾スピーカーを発表！AIエージェント・GEO施策など最新テーマが集結
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342741/images/bodyimage1】
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2026年4月7日（火）・8日（水）の2日間、東京国際フォーラムにて「AI博覧会 Spring 2026」を開催します。
本イベントは、AI・人工知能に特化した業界注目の専門イベントで、昨年の「AI博覧会 Summer 2025」では、2日で約1万人が来場しました。本プレスリリースでは、生成AIをはじめとした最先端のトレンド情報やAI導入の事例を学べる40以上のカンファレンスの第1弾スピーカーを発表します。
日本マイクロソフト株式会社西脇氏をはじめ、LINEヤフーコミュニケーションズ株式会社、株式会社セールスフォース・ジャパンなど、AI業界を代表する企業が登壇する注目カンファレンスを多数予定しています。
■40講演以上を実施！「学び」と「体験」を同時に
会場では40以上のカンファレンスを開催予定です。AIエージェントの業務活用、生成AIの活用を「学び」から「成果」へとつなげる実践術、AI基盤の選定・本番導入のポイント、AI時代の検索戦略（GEO）など、企業が直面するテーマを幅広くカバーしています。業界のリーダーや専門家が、最新動向や具体的な成功事例をデモや導入ストーリーとともに共有します。登壇セッションで最新の知見を「頭で理解」し、展示ブースですぐに「手で確かめる」ことができるため、戦略立案から現場活用に至るまでの知見を、短時間でキャッチアップ可能です。
カンファレンス情報詳細は公式ホームページからご確認いただけます。（随時更新予定）
https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring-2026/
【注目のカンファレンス】
生成AIの登場から3年、AIエージェントとともに働く社会へ
開催日時：2026年4月7日（火） 11:00～11:40
概要：生成AIおよびAIエージェントとともに、具体的にどのような形で業務を遂行していくのか、デモを交えてご紹介します。
登壇者：日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員 エバンジェリスト
西脇 資哲 氏
IT「伝道師/エバンジェリスト」として最新テクノロジーの普及活動に従事。製造業、金融業、官公庁、教育機関など幅広い分野で講演を手がける。
SEOは終わるのか？AI検索に対応するGEO施策とは
開催日時：2026年4月7日（火）11:20～11:50
概要：生成AIで変わる情報探索体験に対応するために、企業が取り組むべきGEO（Generative Engine Optimization）施策について解説します。
登壇者：株式会社Faber Company 執行役員 エグゼクティブマーケティングディレクター
月岡 克博 氏
2014年Faber Company入社。ミエルカSEOを中心としたマーケティングおよび広報領域を統括し、2020年からはプロダクトオーナーを兼務。2021年10月執行役員就任。
本番稼働までを最短化する、“選ばれるAI基盤”とは
開催日時：2026年4月7日（火）13:50～14:20
概要：AI活用をPoCから本番サービスへ迅速かつ安全に実現する、日本ヒューレット・パッカード（HPE）のフルスタックAIプラットフォームをご紹介します。
登壇者：日本ヒューレット・パッカード合同会社 ハイブリッドソリューションズ事業統括本部 ビジネス開発本部 Private Cloud Engineering Group シニアAIスペシャリスト
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2026年4月7日（火）・8日（水）の2日間、東京国際フォーラムにて「AI博覧会 Spring 2026」を開催します。
本イベントは、AI・人工知能に特化した業界注目の専門イベントで、昨年の「AI博覧会 Summer 2025」では、2日で約1万人が来場しました。本プレスリリースでは、生成AIをはじめとした最先端のトレンド情報やAI導入の事例を学べる40以上のカンファレンスの第1弾スピーカーを発表します。
日本マイクロソフト株式会社西脇氏をはじめ、LINEヤフーコミュニケーションズ株式会社、株式会社セールスフォース・ジャパンなど、AI業界を代表する企業が登壇する注目カンファレンスを多数予定しています。
■40講演以上を実施！「学び」と「体験」を同時に
会場では40以上のカンファレンスを開催予定です。AIエージェントの業務活用、生成AIの活用を「学び」から「成果」へとつなげる実践術、AI基盤の選定・本番導入のポイント、AI時代の検索戦略（GEO）など、企業が直面するテーマを幅広くカバーしています。業界のリーダーや専門家が、最新動向や具体的な成功事例をデモや導入ストーリーとともに共有します。登壇セッションで最新の知見を「頭で理解」し、展示ブースですぐに「手で確かめる」ことができるため、戦略立案から現場活用に至るまでの知見を、短時間でキャッチアップ可能です。
カンファレンス情報詳細は公式ホームページからご確認いただけます。（随時更新予定）
https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring-2026/
【注目のカンファレンス】
生成AIの登場から3年、AIエージェントとともに働く社会へ
開催日時：2026年4月7日（火） 11:00～11:40
概要：生成AIおよびAIエージェントとともに、具体的にどのような形で業務を遂行していくのか、デモを交えてご紹介します。
登壇者：日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員 エバンジェリスト
西脇 資哲 氏
IT「伝道師/エバンジェリスト」として最新テクノロジーの普及活動に従事。製造業、金融業、官公庁、教育機関など幅広い分野で講演を手がける。
SEOは終わるのか？AI検索に対応するGEO施策とは
開催日時：2026年4月7日（火）11:20～11:50
概要：生成AIで変わる情報探索体験に対応するために、企業が取り組むべきGEO（Generative Engine Optimization）施策について解説します。
登壇者：株式会社Faber Company 執行役員 エグゼクティブマーケティングディレクター
月岡 克博 氏
2014年Faber Company入社。ミエルカSEOを中心としたマーケティングおよび広報領域を統括し、2020年からはプロダクトオーナーを兼務。2021年10月執行役員就任。
本番稼働までを最短化する、“選ばれるAI基盤”とは
開催日時：2026年4月7日（火）13:50～14:20
概要：AI活用をPoCから本番サービスへ迅速かつ安全に実現する、日本ヒューレット・パッカード（HPE）のフルスタックAIプラットフォームをご紹介します。
登壇者：日本ヒューレット・パッカード合同会社 ハイブリッドソリューションズ事業統括本部 ビジネス開発本部 Private Cloud Engineering Group シニアAIスペシャリスト