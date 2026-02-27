ニュージーランドのMedical Assurance Society（医療保険協会／MAS）、コア保険の近代化にDuck Creek Technologiesを採用





このたびのDuck Creekの選定は、MASの全社的なテクノロジー改革を支援して、 会員体験の向上、商品・サービスの拡大、効率性の向上を目指すものです。

シドニー, 2026年2月27日 /PRNewswire/ -- ニュージーランドのMedical Assurance Society（MAS） は、損害保険事業の新たな中核的な保険デリバリー・テクノロジー・プロバイダーとして、損害保険および損害保険（Property & Casualty）の未来を創造する世界的なインテリジェント・ソリューション・プロバイダーである Duck Creek Technologies を選定しました。

MASは会員所有の相互組織で、医療従事者が最も重要としているものを保護し、経済的な将来を築けるように支援しています。アドバイスや保険、投資ソリューションを提供することで、ニュージーランド全土の医療従事者から信頼を得ています。

Duck CreekのSaaSプラットフォームへの移行は、会員体験を向上させ、会員のニーズの変化に対応したより充実した商品とサービスを提供することで、業務効率を高めるという、MASの事業全般にわたるテクノロジーとデジタル主導の戦略的イニシアチブの一環です。

Duck Creekの一連のコア保険テクノロジーソリューション（ポリシー管理、評価、クレーム管理、請求書の作成、データ、分析、AIの明確性）は、Duck CreekのクラウドネイティブなSaaSプラットフォームを通じてオンデマンド に提供され、MASがますますデジタルで応答性の高い会員体験を実現できるよう支援します。

MASの損害保険オフィサーの責任者であるChris Sutherland氏は、次のように述べています「多忙な医療従事者である当協会の会員の皆様は、ますますデジタルの利便性を求めています。会員の皆様は、より迅速な結果をもたらし、ご自身の業務に戻れるように、さまざまなチャネルにわたるセルフサービスの選択肢の拡大を望んでおられます。Duck Creekのソリューションでは、オープンAPIとローコード、ノーコードによる設定が可能なため、会員の皆様が期待するデジタル体験を柔軟にデザインし、提供することができます。この簡素化により、当社のチームはより充実したサービスの提供が可能となり、会員の皆様には、さらに大きな価値を提供できるようになります」。

さらに、Duck Creekのオープン・アーキテクチャにより、MASはサードパーティのデータにアクセスし、活用することで、よりきめ細かく的を絞った価格設定を実現し、会員価値をさらに高めることができます。

「ニュージーランドのリスクは多くの要因によって急速に変化しています。会員の皆様に最高の価値のある補償を提供し続けるため、より豊富でタイムリーなデータを活用し、リスクに応じた的を絞った価格設定を行う能力を強化しています。Duck Creekのソリューションにより、これらのデータソースをシームレスに統合し、リアルタイムで洞察に基づいて行動することが可能となり、リスクを管理し、より大きな価値を提供できるよう支援しています」とSutherland氏は述べています。

「MASがDuck Creekに加わることを楽しみにしています。MASが損害保険事業の戦略的近代化を支援するためにDuck Creekのテクノロジーを選定したことは心強いことです」 Duck Creek Technologiesのマネージング・ディレクター（APAC）であるChristian Erickson氏は述べます。「このプロセスを通じて、MASは当社のソリューションの堅牢性を徹底的に検証し、会員の皆様が求める体験や価値はもとより、従業員の皆様の体験を向上させるプロセス、ワークフロー、インテリジェンスも提供できることを確認しました」。

MASは、AvantやMDA Nationalなど、医療従事者に重点を置いた相互保険組織および会員制保険組織であるDuck Creekの成長コミュニティに参画します。

MASについて

MASはニュージーランドの相互保険組織であり、医療専門家が最も重要としているものを保護し、経済的な未来を発展させるお手伝いをします。専門家によるアドバイス、信頼できる保険、投資ソリューションを提供し、100％会員所有のモデルを通じて、人々が財産を守り、自信を持って計画を立てられるよう支援しています。

・損害保険 ：家屋、家財、車両、その他を補償

・生命保険、所得補償保険、事業保険 。個人と仕事上の両方のニーズをサポート

・投資オプション 。MAS KiwiSaver SchemeとMAS投資ファンドを含む

Medical Funds Management Limited はMAS KiwiSaver Schemeと MAS Investment Fundsを発行・管理しています。各スキームの PDS はmas.co.nz でご覧いただけます。

MASは認可を受けたファイナンシャル・アドバイス・プロバイダーです。MASのアドバイザーは、MASの商品に関するアドバイスのみを行います。当社のファイナンシャルアドバイスの開示書は、mas.co.nzにアクセスするか、0800 800 627までお電話いただくことでご覧いただけます。

詳細についてはmas.co.nz をご参照ください。

Duck Creek Technologiesついて

Duck Creek Technologiesは、損害保険および損害保険業界の未来を創造する世界的なインテリジェント・ソリューション・プロバイダーです。当社は、最新の保険システムが構築されるプラットフォームを提供し、保険業界がクラウドを活用して、俊敏でインテリジェント、かつエバーグリーンな運用を実現できるようにします。Duck Creekの中核をなすのは、真正な目的と透明性であり、保険は個人や企業が最も必要とするときに、最も必要な場所で、最も必要な方法で提供されるべきものだと考えています。市場をリードする当社のソリューションは、単体プランまたはフルパッケージでご提供しています。すべてDuck Creek OnDemandでご利用いただけます。詳しくは www.duckcreek.com をご覧ください。LinkedInとXでDuck Creekをフォローしてください。

