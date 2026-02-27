高濃度ビタミンC※1とグルタチオン※2W配合の美容液を新発売

株式会社ディーエイチシー(本社:東京都港区、代表取締役社長:宮粼 緑、以下:DHC)は、肌全体の透明感を損なう“にごり印象”やキメの乱れに着目して開発した美容液「DHC アドバンスド C 美容液」を2026年3月5日(木)より新発売いたします。

「DHC アドバンスド C 美容液」は、DHC史上最高濃度となる16％の高濃度ビタミンC※１に加え、透明感ケア成分として知られるグルタチオン、さらにその特長をサポートする成分「グルタチオンブースター®※４」を組み合わせた独自処方を採用しています。高濃度でありながら、低刺激設計の両立を実現。毎日のスキンケアに心地よく取り入れやすく、澄んだ肌印象へ導く透明感ケア美容液です。

※1:ビスグリセリルアスコルビン酸/整肌成分

※2:整肌成分

※3:うるおいを与え、キメを整えることによる

※4: 3-ラウリルグリセリルアスコルビン酸/整肌成分「グルタチオンブースター®」は株式会社成和化成の登録商標です





■商品特長

1.高濃度＆低刺激

ビタミンC誘導体※5をDHC史上最高濃度となる16％を配合。キメを整え、明るく均一な肌印象へ導きます。角層バリア機能をサポートする特長を持ち、健やかな肌に整えます。また、高濃度でありながら3つの安全性テスト※6をクリアし低刺激設計を実現しました。

※5:ビスグリセリルアスコルビン酸/整肌成分

※6:アレルギーテスト、パッチテスト、スティンギングテスト実施済み

（すべての方にアレルギーや皮膚刺激が起きないというわけではありません）

2.グルタチオン＆グルタチオンブースターⓇで透明感にアプローチ

透明感ケアに欠かせない成分であるグルタチオンを配合。また、グルタチオンの特長をサポートする「グルタチオンブースターⓇ」も配合しました。肌が本来持つ力に着目し、“くすませない肌環境作り※7”を目指せます。

※7:うるおいを与え、キメを整えることによる

3.満ちる保湿、あふれるツヤ

保水力に優れたビタミンC誘導体が角層のすみずみまで素早く広がり、しっとり高保湿。また、5種の保湿成分※8を配合し、乾燥によるくすみやキメの乱れにアプローチし、毛穴の目立ちにくい、つややかな肌印象へ導きます。

※8:ユキノシタエキス・イノバラ果実エキス・ゲットウ葉エキス・シロキクラゲ多糖体・加水分解ローヤルゼリータンパク/保湿成分



