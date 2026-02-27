千葉県市川市 高台エリアの風致地区 住民同士の交流を育む緑のフットパスを配置 「NOEN(ノエン)市川」（全21棟）を開発

ポラスグループ ポラスガーデンヒルズ株式会社（本社:千葉県松 戸市、代表取締役社長：石井 克利）は、公園、緑地、江戸川の景観 等、豊かな自然のある千葉県市川市国分台の風致地区に、公園のような分譲地 「NOEN（ノエン）市川」 （全21棟）を開発しました。 当分譲地は、緑豊かな「苑（エン）」を楽しみ、住民同士の「縁（エ ン）」を育むため、散歩道“フットパス”や、森やフットパスを借景とする、それぞれの魅力を持つ4つの街区を開発しました。 ポラスグループ ポラスガーデンヒルズ株式会社 また、2023年に分譲した「NOEN柏・逆井」に続く「NOEN」シリーズ の第二弾として、今回も自然農場を持つ株式会社estplus17のグ リーンコーディネーター小西 範揚氏と、エクステリアメーカーのYKK AP株式会社とコラボレーションし、「NOEN市川」の 街づくりに活かしています。

■フットパス

地役権を設定したフットパスを設けることで、行き来の自由度が増し、街区全 体とつながる「縁（エン）」を生んでいます。遊歩道のような楽しさを演出し、植栽、インターロッキング、飛び石を配置。住民同士の会話が弾むベンチや、夜間 に足元を優しく照らすライトも設置しました。 また、風の通り道と住戸に光を取り込む設計により、開放感ある空間を実現。 フットパスに面した住宅の窓は、室内にいながら植栽の緑が楽しめるよう高さを 工夫しています。

さらに、住民が共同で実の成る植物を育て、収穫できる共用の「エディブルガーデン（食べられる植栽）」スペースを 設け、コミュニティの活性化を図っています。

■4つの街区

1 縁（エン） 庭街区（1～5号棟） リビングダイニングに約2.7m幅のワイドサッ シを採用し、内と外が一体となる街区です。 ウッドデッキは街区内道路に面して配置され、近隣の方々との自然なつながりを楽し めます。

2 縁（エン） 森街区（6～9号棟） 西側に広がる森を借景とし、その眺望を最大限に活かす配置とした街区です。広い庭を確保し、ウッドデッキからは森の緑を眺められ、別荘のような優雅なひとときを味わえます。

3 縁（エン）路南街区（10～15号棟） フットパスの南側に位置する街区です。フットパスを借景とするほか、 庭を南側に設けてプライバシーを確保。両面が道路に接しているため、開放感も楽しむことができます。

4 縁（エン） 路北街区（16～21号棟） フットパスと直接つながる庭、そして庭とつながるリビングを持つ、緑苑のような街区です。フットパスの豊かな緑やエクステリアを、わが家 の庭の一部のように取り込むことができます。

■「NOEN 市川」物件概要

所在地 ： 千葉県市川市国府台3丁目13-56 付近

交通 ： 北総鉄道 北総線「矢切」駅 徒歩15分、京成本線「国分台」駅 自転車8分（2,090m）/バス5分(※) JR中央・総武線「市川」駅 自転車12分（3,190m）/バス17分(※) ※バス停まで徒歩9分

間取り： 3LDK～4LDK 敷地面積 ： 126.1m2～131.12m2

建物面積 ： 94.07m2～99.57m2

総棟数 ： 21棟

価格 ： 4,780万円～6,790万円（税込）

