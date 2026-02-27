コマースロボティクス、物流専門誌『月刊マテリアルフロー』に掲載 ～エスプールロジスティクス様との5年にわたる共創で実現したEC物流DXの舞台裏を公開～
EC物流の自動化・DXを推進する株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、以下「コマースロボティクス」）は、物流専門誌『月刊マテリアルフロー』2026年2月号の特集「物流効率化システム DX2026」において、株式会社エスプールロジスティクス様との共同プロジェクトが掲載されたことをお知らせいたします。
本特集では、物流現場における労働力不足やコスト増加といった業界共通の課題に対し、当社のクラウド型WMS「Air Logi」および各種自動化ソリューションがどのように貢献しているのかを、具体的な導入事例とともにご紹介いただいております。
【株式会社コマースロボティクス】
・コマースロボサービスサイト
https://www.commerce-robo.com（2,000社が選ぶOMS＋WMS）
【株式会社エスプールロジスティクス】
・サービスサイト
https://www.spool.co.jp/service/logi/
（発送代行から物流コンサルティングまで、高度な物流ソリューションを展開）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342534/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342534/images/bodyimage2】
■ 掲載の背景：3PL大手と挑んだ「理想のWMS」開発
エスプールロジスティクス様では、かつて複数のWMSを使い分けることによるオペレーションの
複雑化が課題となっていました 。この課題を解決するため、2019年より両社は協力体制を構築 。
定期通販や単品通販に特化した機能を備える「OMS/WMS一体型システム」の要件定義から
バグ取りに至るまで、現場目線での開発を共同で進めてまいりました 。
■ 現場の生産性を向上させる、独自ソリューションの成果
本誌では、エスプールロジスティクス流山センターにおける具体的な効率化手法が紹介されています。
・OMS/WMS一体型システム「Commerce Robo」×「AiR Logi」の共通データベースの活用により
荷主と倉庫間のデータ再登録作業を撤廃 。
ECサイトとのAPI連携により受注処理の自動化を実現しています 。
・SDバッチ機能（特許取得済み）
出荷指示を買い方パターンに応じて自動グルーピングし、ピッキング効率を最大化します 。
・TAS（Tablet Assort System）
高額なマテハン機器を導入することなく、スマートフォンと棚だけで
低コストかつ手軽に仕分け作業を効率化します 。
■ 記事で紹介されたソリューションの詳細はこちら
1. 受注・出荷の自動化を統括する「コマースロボ」
記事内で紹介された「OMS/WMS一体型」の核となるシステムです。
ECサイトとのAPI連携により、事務作業の自動化とミスゼロを実現します。
(ダイヤ)コマースロボ サービスサイト https://www.commerce-robo.com
2. 全国1,000社以上が導入するクラウドWMS「Air Logi」
特許技術「SDバッチ」や「TAS（スマートフォン仕分け）」機能を搭載。
現場の動線を最適化し、パート・アルバイトスタッフでも即戦力化できる操作性が評価されています。
(ダイヤ)Air Logi サービスサイト https://www.ec-zaiko.net/
3. 戦略的物流アウトソーシング「エスプールロジスティクス」
本誌で紹介された「流山センター」をはじめ、最新のDX設備と高度なオペレーションを兼ね備えた
物流代行サービスを提供しています。
(ダイヤ)エスプールロジスティクス 公式サイト https://www.spool.co.jp/service/logi/
■ 今後の展望：さらなる自動化・省人化へ
物流業界が「2024年問題」や人手不足に直面する中、両社はさらなる進化を目指しています 。
2026年3月からはポスト便出荷を効率化する「自動梱包機」の導入を予定しているほか、
入荷時の「カメラ検品」による一括データ化など、AIやロボティクスを活用した「究極の自動化」を
今後も共同で推進してまいります 。
【掲載概要】
媒体名：月刊『マテリアルフロー』2026年2月号 https://mf-p.jp/mf_number/2026_02/
特集タイトル：物流効率化システム DX2026
記事タイトル：OMS/WMS一体型システムで徹底的に効率化を進めたEC物流現場
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
プレスリリース詳細へ