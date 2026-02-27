mints未経験の弁護士「65.5%」に届けたい-AI法務SaaS「AILEX」、ログイン不要・無料のmints模擬体験シミュレーターを本日公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342800/images/bodyimage1】
URL：https://mints-simulator.ailex.co.jp
■ 要旨
AILEX合同会社（本社：東京都渋谷区、顧問弁護士事務所：弁護士法人えそら）は本日、2026年5月21日に義務化される民事裁判書類電子提出システム「mints」の操作フローを模擬体験できるインタラクティブシミュレーター「mints模擬体験シミュレーター」を、特設サイト（https://mints-simulator.ailex.co.jp）にて無料公開いたしました。
本シミュレーターは、会員登録・ログイン一切不要で、ダミーデータを使ったmintsの提出フローを約5分でステップバイステップ体験できるウォークスルー型の学習ツールです。
■ 公開の背景：弁護士の3人に2人がmintsを触ったことがない
AILEX合同会社が本日公表した独自調査レポート「mints義務化と弁護士の準備状況に関する包括的実態調査」（公開統計横断分析）は、施行3か月前の深刻な準備不足を明らかにしています。
・mintsを「実際の裁判では使用したことがない」弁護士：65.5%
・mintsアカウント未登録の弁護士：約36%（約1万7,000人）
・FAXを何らかの形で利用している弁護士：98.1%
・紙の事件記録を優先する弁護士：57.6%
・弁護士1～5名の小規模事務所の割合：80%以上
（出典：弁護士ドットコム「プロフェッショナルテック総研」2024年6～7月調査、
共同通信・日経新聞2025年10月18日報道、日弁連基礎統計）
裁判所は改修mints練習用ダミーデータや操作説明動画（13本）を提供し、日弁連・各地弁護士会も研修を急ピッチで進めていますが、65.5%が未経験という数字は、これらの支援策の周知が十分に行き届いていないことを示唆しています。
当社調査では、最大の心理的障壁が「一度もmintsを触ったことがない」状態そのものにあると分析しました。mintsにサインインして練習する以前に、「そもそも何をどういう順番で操作するのか」の全体像が把握できていないことが、対応の先送りにつながっているものと考えています。
■ シミュレーターの概要
名称：mints模擬体験シミュレーター
URL：https://mints-simulator.ailex.co.jp
利用料：無料
会員登録：不要（ログイン一切不要）
所要時間：約5分
対応端末：PC・タブレット・スマートフォン（レスポンシブ対応）
データ送信：なし（すべてブラウザ上で完結する静的コンテンツ）
使用データ：完全なダミーデータのみ（実際の事件情報・個人情報は一切不使用）
■ 体験できる4つのステップ
Step 1：パッケージ生成体験
事件の書類（訴状・証拠・証拠説明書等）をmints提出要件に
準拠したZIPパッケージに変換する流れを、アニメーション付き
で模擬体験します。PDF形式確認・ファイルサイズ確認・証拠
番号スタンプ・メタデータ削除・命名規則適用の8項目チェック
を含みます。
Step 2：ZIPの中身確認
生成されたZIPパッケージの構造をファイルエクスプローラー風
の画面で閲覧します。主張書面・書証・証拠説明書・フォーム
入力テキスト・当事者等目録など各ファイルをクリックすると
詳細情報（ファイル形式・サイズ・mints準拠状況）を確認
できます。
Step 3：mintsフォーム入力テキストの確認
新規申立てでmintsのフォームに直接入力する必要がある「申立て
