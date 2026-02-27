株式会社Total Health Labo(本社：東京都渋谷区、代表：坂上翔一郎)のサイトリ杉山美容クリニック院長、フェムケアブランド「SELENE」共同創業者・櫻井夏子医師(37)が、ABEMA TVママ特化番組「秘密のママ園」に出演決定。

予告で注目「フェムゾーンのかゆみ・ニオイ解決法」を、膣・骨盤底模型を使った実演で解説。忖度なし最新フェムケアも公開します。





フェムゾーンの構造の解説

フェムゾーンのマッサージの仕方の解説





【番組情報】

配信： 2026年3月1日21:00～ ABEMA TV「秘密のママ園」

URL ： https://abema.tv/video/title/90-2029?s=90-2029_s2&eg=90-2029_eg0









【出演連動でクリニック・商品体験キャンペーン実施】

クリニックHP： https://cytorisugiyama.or.jp/

SELENE HP ： https://seleneofficial.shop/





“日本一フェムケアを広める女医”櫻井夏子





【櫻井夏子医師プロフィール】

・学歴 ：東京女子医科大学医学部卒、順天堂大学大学院整形外科修了

・経歴 ：2017 順天堂医院入局→2025 サイトリ杉山美容クリニック院長就任

・資格 ：医師免許、NESM-CES(全米スポーツ医学協：

認定コレクティブ・エクササイズ・スペシャリスト)

・実績 ：尿漏れ・フェムケア改善5,800人超、中国整形美容協会2025発表、

深セン鵬愛医療美容院、深セン鵬程医院首席顧問

・メディア：「ホンマでっか！？TV」、Beautyworld Japan講師

・書籍 ：『尿トラブルに悩まない』(内外出版社)

・SNS ：総フォロワー10.5万人(Instagram @dr_natsu_beauty 8.3万人)

Instagram： https://www.instagram.com/dr_natsu_beauty/





「産後・更年期女性のフェムゾーン悩みを、科学的根拠で解決。番組でママの本音を引き出し、全国へ届けたい」(櫻井夏子)





SELENEブランドでは、女性プロテイン「FEMTEIN」、デリケートゾーン・化粧品を展開。