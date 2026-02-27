日本一フェムケアを広める医師・櫻井夏子が、ABEMA TV人気番組「秘密のママ園2」に出演決定
株式会社Total Health Labo(本社：東京都渋谷区、代表：坂上翔一郎)のサイトリ杉山美容クリニック院長、フェムケアブランド「SELENE」共同創業者・櫻井夏子医師(37)が、ABEMA TVママ特化番組「秘密のママ園」に出演決定。
予告で注目「フェムゾーンのかゆみ・ニオイ解決法」を、膣・骨盤底模型を使った実演で解説。忖度なし最新フェムケアも公開します。
フェムゾーンの構造の解説
フェムゾーンのマッサージの仕方の解説
【番組情報】
配信： 2026年3月1日21:00～ ABEMA TV「秘密のママ園」
URL ： https://abema.tv/video/title/90-2029?s=90-2029_s2&eg=90-2029_eg0
【出演連動でクリニック・商品体験キャンペーン実施】
クリニックHP： https://cytorisugiyama.or.jp/
SELENE HP ： https://seleneofficial.shop/
“日本一フェムケアを広める女医”櫻井夏子
【櫻井夏子医師プロフィール】
・学歴 ：東京女子医科大学医学部卒、順天堂大学大学院整形外科修了
・経歴 ：2017 順天堂医院入局→2025 サイトリ杉山美容クリニック院長就任
・資格 ：医師免許、NESM-CES(全米スポーツ医学協：
認定コレクティブ・エクササイズ・スペシャリスト)
・実績 ：尿漏れ・フェムケア改善5,800人超、中国整形美容協会2025発表、
深セン鵬愛医療美容院、深セン鵬程医院首席顧問
・メディア：「ホンマでっか！？TV」、Beautyworld Japan講師
・書籍 ：『尿トラブルに悩まない』(内外出版社)
・SNS ：総フォロワー10.5万人(Instagram @dr_natsu_beauty 8.3万人)
Instagram： https://www.instagram.com/dr_natsu_beauty/
「産後・更年期女性のフェムゾーン悩みを、科学的根拠で解決。番組でママの本音を引き出し、全国へ届けたい」(櫻井夏子)
SELENEブランドでは、女性プロテイン「FEMTEIN」、デリケートゾーン・化粧品を展開。