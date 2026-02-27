美容商品通販事業などを展開する株式会社セレブ(所在地：東京都千代田区・代表取締役：大家 幸与子)が取り扱う「スマートキッズベルト」は、移動が多くなる春休みや新生活シーズンを迎え、家庭での移動機会が増えるこの時期に注目を集めています。卒園・卒業、入学準備に伴う帰省やお出かけ、春の行楽シーズンを背景に、子どもの車内安全対策を見直す家庭が増えています。

本製品は、メーカー日本国内出荷で累計販売数約120万個(2026年1月時点)を突破する異例のヒットとなっています。

近年、交通事故によるケガや命を守るため子どもの体格に合った正しいシートベルトの装着方法が改めて重要視されています。警察庁交通局より、道路交通法の定める『幼児用補助装置』への適合製品として認められているスマートキッズベルトは、新年度を迎えるタイミングでの安全対策として選ばれています。





ジュニアシートを卒業した年齢のお子様でも、誤ったシートベルトの装着は首や腹部への負担につながる可能性があり、進級・進学をきっかけに安全意識を高める保護者が増えています。その中で、持ち運びができるスマートキッズベルトは、レンタカー利用時や祖父母の車に乗る際など、春の移動シーンでの利便性の高さから関心を集めています(適応体重15kg以上～36kg以下)。

一方で、近年は類似品が多く流通しており、大切なお子様の命を守る製品でありながら、安全性が十分に確認されていないものも見受けられます。スマートキッズベルトは、唯一『Eマーク』を取得し、警察庁交通局より、道路交通法の定める『幼児用補助装置』への適合製品として日本国内での使用を許可されております。





【唯一無二の商品 スマートキッズベルトとは】

スマートキッズベルトは、ポーランドで開発され、EUやUS基準の厳しいクラッシュテストを経て安全認証を取得し、国内でもEマーク適合と認められた、世界で唯一の携帯型子供用シートベルトです。

取り付けが簡単で、使わないときはコンパクトに折りたたみ、付属のポーチに収納可能。

春休みの旅行や帰省、新生活に伴う移動が増えるこの時期、レンタカーやタクシー、祖父母・親せき、友人の車、複数台の車を所有しているご家庭など、さまざまなシーンで活躍します。

実際にご利用いただいたお客様からは、『メインの車用に購入したがサブの車や祖父母の車にも持っていけるので便利』『主人の車や祖父母の車用に買い足しました』『後部座席の窮屈感がなくなった』など、新生活や進級・進学をきっかけに購入したという声も多く寄せられています。

また、雨の日のお子さまの乗り降りの際に傘をさしながら装着する必要がなく、忙しい朝や送迎時の負担を軽減できる点も支持される理由のひとつです。





スマートキッズベルトの重さはわずか約120g、卵2個分ほどの軽さで、かさばらず収納にも困りません。コンパクトな設計のため、ダッシュボードや鞄に入れておくことができ、春休みや新学期にむけた家族のお出かけや、急な送迎にも対応しやすいのが特徴です。

また、ベルトの長さは体格に合わせて調節可能なので、お子様の成長と共に長く使い続けられるのも安心ポイントです。





【チャイルドシートを嫌がるお子さまにもおすすめ】

イヤイヤ期でチャイルドシートやジュニアシートを嫌がるお子さまにもスマートキッズベルトはおすすめです。「今日はパパの車ではなくママの車に乗りたい！」「お友達の隣に座りたい！」といった、新生活が始まる3月ならではの気持ちの変化や要望にも柔軟に対応できます。

車を替えるたびに大きなシートを付け替える必要がなく、お子さまの気持ちを尊重しながら安全対策ができる点も、多くの保護者から支持されています。









【特徴】

・取り付け、取り外しが簡単！

・成長、体格に応じて調整可能

・自家用車、タクシー、バス等に持ち運んで使える

・120gで軽量





【使用方法】





適応体重は15kg以上から36kg以下、目安年齢は3～12歳。セレブ公式ショップでの販売価格は3,780円(税込)となっております。当店で購入されると、装着時に簡単に取り外しができる『クリップ外し』が付属してきます。





この便利さと安全性が、さまざまなメディアで注目されています。





進級・進学を控えたこの時期、家族みんなが無理なく続けられる安全習慣として、スマートキッズベルトが選ばれています。





■スマートキッズベルトについて

商品名 ： 〔国内正規品〕スマートキッズベルトB1092

製品サイズ ： 最短 クリップ部含む 約42cm/クリップ除く 約35.5cm

最長 クリップ部含む 約63cm/クリップ部除く 約56cm

製品重量 ： 約120g(本体重量)

セット内容 ： ・スマートキッズベルト本体×1個

・専用収納ポーチ×1個

・取扱説明書

・クリップ外し

適応体重 ： 15kg以上～36kg以下

目安年齢 ： 3歳～12歳※但し、体格に準ずる

価格 ： 3,780円(税込) メーカー希望小売価格5,478円(税込)

セレブ公式HP： https://www.celebeauty.co.jp/SHOP/sk-001.html

輸入販売元 ： メテオAPAC株式会社









■会社概要

商号 ： 株式会社セレブ

代表者 ： 代表取締役 大家 幸与子

所在地 ： 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-5-6 協和ビル5A

設立 ： 平成13年5月24日

事業内容： TV通販、TV通販ベンダー業、化粧品製造販売業、

化粧品販売(自社・卸し)、OEM商品の企画、

化粧品や雑貨・キッチン用品などの企画

資本金 ： 1,800万円

URL ： https://celebeauty.jp/