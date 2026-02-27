合同会社A.T.J.／STAS OG主催、東京レビュー2026『春のおどり』が2026年3月27日 (金) ～ 2026年3月28日 (土)に浅草花劇場（東京都台東区浅草 2-28-1）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

SKD松竹歌劇団から受け継いだ正統派レビューに榛名珠利が新たな息吹を吹き込む！

東京レビュー2026 『春のおどり』 が3月27日（金）28日（土）の二日間、浅草花劇場にて開催！

SKD松竹歌劇団最後の団員の一人、榛名珠利が構成・演出・振付・出演を手がける東京レビューは、燕尾服のオーソドックスなレビューナンバーから日本舞踊を大胆にアレンジしたショーナンバー、洗練されたタップダンス、ちょっぴりシュールなコンテンポラリーダンス、速さ・高さ・ステップ・フォーメーションすべて一級品の名物ラインダンスまで、ジャズありクラシックあり歌謡曲あり、誰もが理屈抜きに楽しめる60分ノンストップのレビューショーです。一度見たらあなたもレビュー沼に落ちること間違いなし！

東京レビューの魅力

「ストーリーのあるミュージカルと違って、ひたすらダンスを観て面白いのか？」と思われるかも知れませんが、これが面白いのです。（１）さまざまなジャンルの音楽とダンス日本舞踊、ジャズダンス、バレエ、タップダンス、タンゴ、ラテン…アステア=ロジャースばりのノスタルジックなペアダンスから思わず笑ってしまうシュールなコンテンポラリーダンスまで、まるでおもちゃ箱をひっくり返したような楽しさです。60分のショー全体をまとめているのは「レビューのダンス」という基調で、それが即ち東京レビューの「味」なのかも知れません。（２）一人ひとりのダンスを観る面白さ東京レビューは「ダンサーが主役」のショーです。景（曲）が変われば芯（主役）のダンサーも変わります。同じ人が全く違うキャラクターで登場します。「え、待って、これがさっきと同じ人？」と目を凝らしている間に次の曲に進んでしまいます。（３）迫力ある群舞和物の総踊り、ミュージカル風ナンバーなど約20名のダンサーが繰り広げる群舞を至近距離でお楽しみいただきます。そして何といっても目玉のラインダンス！日頃からラインダンスのレッスンに取り組むことで、速くて高い足上げや複雑なステップなどスキルを鍛え、振付はラインダンスをこよなく愛する当団の現役メンバー紗也加織が毎公演新たなステップやフォーメーションを駆使して振り付けます。（４）榛名珠利の演出と振付構成・演出・振付・出演を務める榛名珠利はSKD松竹歌劇団の最終公演の最若手でした。レビューの伝統を大切にしつつ、一方でミュージカルの振付・出演やジャズダンスの指導者など幅広い経験を活かして、大胆なアイデアを投入するクリエイティブな演出と振付は東京レビューの大きな魅力と言っていいでしょう。

昨秋の『秋のおどり』では同じくSKD出身のベテラン振付師・富士輝子とタッグを組み、ヴェルディのオペラ『仮面舞踏会』を江戸川乱歩ばりの怪しくも華麗な和物（日本舞踊）ナンバーに仕立て直して観客をアッと言わせました。今回の『春のおどり』では、和物では江戸の粋な世界を描き、洋物では春の花や虫が登場するとのこと。どんなユニークな舞台が見られるか、期待が高まります。

東京レビューとは

浅草の国際劇場を本拠地として全国的な人気を博したSKD松竹歌劇団が1990年を最後にレビュー公演を休止し、ミュージカル劇団へ転身を図ったことを機に、当時の主要メンバー４名がSTAS（スタス）を結成。「レビューの灯を消すな」を合言葉にその後30年間、レビュー公演を続けた。2024年、後期STASで座長を務めた榛名珠利がバトンを受け継ぎ東京レビューとして再出発。「伝統と革新」「ダンサーが主役のレビュー」を信条に2028年秋のSKD創立100周年記念公演を目指して体制の強化と舞台の充実を図っている。

公演概要

東京レビュー2026『春のおどり』公演期間：2026年3月27日 (金) ～ 2026年3月28日 (土)会場：浅草花劇場（東京都台東区浅草 2-28-1）■出演者榛名珠利初音ひかり、瀧園子、日髙理恵、まいか美帆、奈央海ゆう藤城伶維、内山智恵、夕貴海穂、未奈都鈴渚栖咲月、成桜ゆい、酒井有紗、光瑠葵、英都れん、茉莉あゐ花（新人）橘凛、桃瀬美純、吾孫子まり■公演スケジュール3月27日(金) 13:00／15:30／19:003月28日(土) 13:00／15:30／18:00※開場は開演の30分前。公演時間は約60分。■チケット料金指定席：6,000円バルコニー席：6,000円学生割引（指定席・バルコニー席）：4,000円 ※当日、受付で学生証をご提示ください（いずれも税込）■スタッフ構成・演出・振付：榛名珠利主催：合同会社A.T.J.／STAS OG後援：文化放送

