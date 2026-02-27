国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2026年4月7日（火）・8日（水）の2日間、東京国際フォーラムにて「AI博覧会 Spring 2026」を開催します。本イベントは、AI・人工知能に特化した業界注目の専門イベントで、昨年の「AI博覧会 Summer 2025」では、2日で約1万人が来場しました。本プレスリリースでは、生成AIをはじめとした最先端のトレンド情報やAI導入の事例を学べる40以上のカンファレンスの第1弾スピーカーを発表します。日本マイクロソフト株式会社西脇氏をはじめ、LINEヤフーコミュニケーションズ株式会社、株式会社セールスフォース・ジャパンなど、AI業界を代表する企業が登壇する注目カンファレンスを多数予定しています。

■40講演以上を実施！「学び」と「体験」を同時に

会場では40以上のカンファレンスを開催予定です。AIエージェントの業務活用、生成AIの活用を「学び」から「成果」へとつなげる実践術、AI基盤の選定・本番導入のポイント、AI時代の検索戦略（GEO）など、企業が直面するテーマを幅広くカバーしています。業界のリーダーや専門家が、最新動向や具体的な成功事例をデモや導入ストーリーとともに共有します。登壇セッションで最新の知見を「頭で理解」し、展示ブースですぐに「手で確かめる」ことができるため、戦略立案から現場活用に至るまでの知見を、短時間でキャッチアップ可能です。カンファレンス情報詳細は公式ホームページからご確認いただけます。（随時更新予定）https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring-2026/

【注目のカンファレンス】

生成AIの登場から3年、AIエージェントとともに働く社会へ

開催日時：2026年4月7日（火） 11:00～11:40概要：生成AIおよびAIエージェントとともに、具体的にどのような形で業務を遂行していくのか、デモを交えてご紹介します。登壇者：日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員 エバンジェリスト西脇 資哲 氏IT「伝道師/エバンジェリスト」として最新テクノロジーの普及活動に従事。製造業、金融業、官公庁、教育機関など幅広い分野で講演を手がける。

SEOは終わるのか？AI検索に対応するGEO施策とは

開催日時：2026年4月7日（火）11:20～11:50概要：生成AIで変わる情報探索体験に対応するために、企業が取り組むべきGEO（Generative Engine Optimization）施策について解説します。登壇者：株式会社Faber Company 執行役員 エグゼクティブマーケティングディレクター月岡 克博 氏2014年Faber Company入社。ミエルカSEOを中心としたマーケティングおよび広報領域を統括し、2020年からはプロダクトオーナーを兼務。2021年10月執行役員就任。

本番稼働までを最短化する、“選ばれるAI基盤”とは

開催日時：2026年4月7日（火）13:50～14:20概要：AI活用をPoCから本番サービスへ迅速かつ安全に実現する、日本ヒューレット・パッカード（HPE）のフルスタックAIプラットフォームをご紹介します。登壇者：日本ヒューレット・パッカード合同会社 ハイブリッドソリューションズ事業統括本部 ビジネス開発本部 Private Cloud Engineering Group シニアAIスペシャリスト片山 嘉彦 氏NVIDIA社と共同開発したAIプラットフォーム「HPE Private Cloud AI」の国内推進を担当。AI導入に向けた基盤選定からPoC、本番運用までを見据え、お客様のビジネス成果につながるAI基盤構築支援を実施。

AIエージェントと切り拓くDXの新境地～データの真価解放へ

開催日時：2026年4月7日（火） 14:00～14:40概要：顧客の期待が高度化する中、AIエージェント活用で社内データの真価を引き出す方法を、フェイスネットワーク社の事例と共にご紹介します。登壇者：1. 株式会社セールスフォース・ジャパン マーケティング統括本部 デマンドジェネレーション グロースマーケティングスペシャリスト田中 夏美 氏2020年Salesforce入社。パートナー共同施策やイベント企画など多様なアライアンス業務に従事。2025年からは中小・成長企業向けのデマンドジェネレーションを担当。2. 株式会社フェイスネットワーク 総務人事部 情報システム 課長今関 真輔 氏DX推進責任者として活躍し、課長職に就任。全社Salesforce導入を6ヵ月で完了。現在はAI技術とデータ利活用を推進し、社内システム革新を牽引。

AIエージェントの民主化が変えるビジネス現場の未来

開催日時：2026年4月8日（水）13:00～13:30概要：コード不要で、わずか5分でAIエージェントを作成できる「STORM Platform」の活用方法を、事例を交えてご紹介します。登壇者：Sionic AI 株式会社 取締役副社長 / CSO田代 純也 氏石油化学業界やIT業界での海外事業・責任者を担当した後、海外進出コンサル起業を経て現職。AIエージェントの普及に尽力。

生成AIは「学ぶ」から「成果を出す」へ。現場で使えるAI術

開催日時：2026年4月8日（水）15:30～16:00概要：「仕組み理解」から「業務成果直結」へ変化する生成AIを業務に活用するための考え方と手順を、初心者にも分かりやすく解説します。登壇者：LINEヤフーコミュニケーションズ株式会社 プロフェッショナルビジネス本部AI運営部 部長加藤 敏之 氏2014年に入社後、エンジニア・コンサルタント・カスタマーサポートの経験を活かし、AIを活用した社内DXの推進やカスタマーサポートの責任者として従事。現在はAIサービス運営部署の責任者を務める。個人で「AIエバンジェリスト」としても活動し社内外でAIセミナーを実施し、AI活用推進に尽力している。

■「AI博覧会 Spring 2026」について

2024年からスタートしたAI博覧会は今回で8回目の開催となります。今回は、フィジカルAI・ロボットゾーンを新設し、現場の労働力不足などの課題解決に活用できるロボットやヒューマノイドの実機展示を行います。その他、業務効率化に貢献するAIツールから、マーケティングを変革するAIプラットフォーム、製造現場を高度化するAIシステムまで、具体的な課題解決に繋がる多種多様なソリューションが集結します。｢自社に最適なAIは何か？｣ ｢どうすれば効果的に導入できるのか？｣といった疑問をお持ちの方へ、最新のAI製品や技術の展示を通じて、ビジネスの未来を拡大するための具体的な活用方法を提供します。

■「AI博覧会 Spring 2026」開催概要

■日時 2026年4月7日（火）10:00～18:00、4月8日（水）10:00～17:00■会場 東京国際フォーラム（東京都千代田区丸の内3丁目5番1号）主催：株式会社アイスマイリー後援：一般社団法人日本ディープラーニング協会／一般社団法人 生成AI活用普及協会／一般社団法人 金融データ活用推進協会／一般社団法人 ソフトウェア協会出展社：100社 約200製品以上カンファレンス数：40講演以上出展対象品目：ロボット・フィジカルAI、AIエージェント、生成AI、LLM、RAG構築、ファインチューニング、マルチモーダルAI、ChatGPT連携、画像生成AI、動画生成AI、議事録作成AI、画像認識、需要予測、アノテーション、AI-OCR、AI受託開発、ボイスボット、バーチャルヒューマン、エッジAI、データ分析、リスキリング、外観検査、顔認証 等公式サイト：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring-2026/

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。URL：https://aismiley.co.jp/

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー所在地：〒150-0021東京都渋谷区恵比寿西1-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F設立年月日：2018年3月9日代表者：代表取締役 板羽 晃司資本金：14,990千円URL：https://aismiley.co.jp/company/