「天光社」ならびに「千の風」ブランドで葬儀式場を全国展開する、株式会社 天光社(本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：江村 哲也、以下 当社)は、福岡県福岡市にて1日1組貸切の家族葬専用ホール、お坊さんの有無を選べる「自由な家族葬 千の風 三苫ホール」(以下 三苫ホール)を2026年3月7日(土)にオープンいたします。





福岡市近隣エリアでは5ホール目(グループ累計69ホール目)です。





三苫ホールは利便性のよい県道538号線沿いに面しており、駐車場も多数完備しているため、遠方からお越しの方にも便利な立地です。

バリアフリー対応でどなたでも過ごしやすく、安置室も完備。24時間いつでもご面会いただけます。





詳細URL： https://1000kaze.jp/hall/fukuoka/fukuokashi-higashi/mitoma-hall/





外観 ※画像はイメージです

内観 ※画像はイメージです





当社は1955年福岡県柳川市で創業。地域の皆様に選ばれる葬儀会社を目指して信頼と実績を積み重ね、2009年以降は中部・関西・関東エリアへ出店を続けています。





現代のお葬式事情に合わせ、主に小規模葬・家族葬に特化した施設でサービスを提供し、よりお客様のニーズにお応えするお葬式を提案いたします。

ホスピタリティ溢れるスタッフが故人様とご家族様の想いを尊重し、しっかりサポート。

お葬式に関するご相談を24時間365日フリーダイヤルにて受け付けております。





さらに、当社は「終焉に関する問題解決」を理念に掲げ、お葬式だけでなく「その後」のあらゆるお困りごとを相談できる専門のサポートセンターを完備。

ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。





この度、三苫ホール開店を記念して2日間のオープニングイベントを開催いたします。









【オープニングイベント】

2026年3月7日(土)10:00～17:00・8日(日)10:00～15:00(入場無料)





会場ではお葬式の事前相談だけでなく、お米すくいや野菜・お菓子の詰め放題、返礼品・切花の販売、キッチンカーもやってきてイベントを盛り上げます。

ご来館された方にはアンケートご回答でイベントで使える500円分のチケットを、また、イベント当日は入会金半額となる「千の風有料会員」にご入会で、さらにイベントチケット500円分と1,000円分のQUOカードをWプレゼント!





ぜひ、ご家族・ご友人をお誘い合わせの上、ご来館ください。

※イベントの詳細は下記よりご確認ください。

https://1000kaze.jp/news/news_event/24974/









【施設概要】

名称 ： お坊さんの有無を選べる「自由な家族葬 千の風 三苫ホール」

所在地 ： 福岡県福岡市東区三苫1丁目1-48

開業日 ： 2026年3月7日(土)

電話番号： 0120-510-513(電話受付は24時間365日対応いたします)

HP ： https://1000kaze.jp/hall/fukuoka/fukuokashi-higashi/mitoma-hall/





三苫ホール近隣地図





【会社概要】

会社名 ： 株式会社 天光社

所在地 ： 福岡市博多区古門戸町1-4 MipLa古門戸8階

代表者 ： 代表取締役社長 江村 哲也

創業 ： 1955年6月

URL ： https://1000kaze.jp/

事業内容： 葬祭業(全国で直営ホールでの葬祭事業)