株式会社シュタインズ(本社：東京都千代田区、代表取締役：齊藤 大将)は、上場企業のIR発信に特化し、生成AIの企業評価(AEO/LLMO観点)を診断した上で継続モニタリングする「IR Intelligence」と、IR情報設計・発信運用の改善支援を一体提供する「AI時代のIR最適化パッケージ」の提供を開始しました。この度のリリース以前より、個別にお話させていただいていた企業様からのお問い合わせをはじめ、現在すでに2社との取り組みが進行しています。さらに、当社サイト経由での定期的なお問い合わせも増えており、随時面談を実施しており、今後さらに拡大を見込んでいます。また、本パッケージの入口として、当社サイト上( https://steins.works/ir-intelligence/ )でIRサイトURLを入力するだけの「簡易診断」を利用できます。

投資家・個人が企業情報を「検索結果」ではなく「生成AIの回答」から取得する機会が増える一方、回答の要約・省略・文脈欠落により意図せず誤解が生じるリスクも指摘( https://note.com/tishow/n/n08115248f65d )されています。当社は、企業がAIにどう見られているかを可視化し、誤解を生みにくい情報設計と継続発信の運用体制づくりを支援することで、AI時代におけるIR品質の向上に貢献します。





■サービス概要：生成AIの企業評価(モニタリング)×改善支援(実装)を一体提供サービス概要：AEO/LLMO診断×note運用支援(IR特化)

本サービスは、上場企業のIR発信を対象に、以下の2つを統合して提供します。





1)IR Intelligence：生成AI企業認識の分析・スコアリング

IR Intelligenceは、生成AIが企業をどう説明しているかを定点観測し、変化を追跡するモニタリング基盤です。

・AI認識のスコアリング／可視化：AIが企業をどの程度・どのように整理しているかを把握

・定点観測：月次～高頻度まで、AI認識の変化を追跡

・マルチモデル比較：ChatGPT・Gemini・Perplexity等の認識差を比較

・カスタムプロンプト：投資家が実際に聞く質問を想定したシナリオで分析

・競合比較：同業他社との認識差を把握し、誤解の起点を特定

※モニタリングは単発の調査ではなく、継続して追える形で運用することを前提としています。





2)改善支援：IR情報設計・発信運用の実装まで伴走

モニタリング結果を「見て終わり」にしないため、当社は改善施策の設計と実装(運用)までを支援します。

(支援例)

・誤解ポイントの特定と優先順位付け(どの論点が、どのAIで、どんな形でズレるか)

・IRとしての正しい骨子の整備支援(一文定義／売上・利益の柱の整理／FAQ化)

・発信テンプレート整備(投資家Q&A形式、会計要因/実体要因の切り分け、競合比較軸の統一)

・継続発信の運用支援(note等を含むオウンド発信、原稿作成/編集、図解、公開後改善)

これにより、モニタリング→改善→再モニタリング(Before/After)のサイクルが回り、AI認識のズレを継続的に減らす運用が可能になります。

「測るだけでは認識は変わらない」ため、当社は改善実装までをセット提供します。





■提供フロー(最短で運用開始まで)

・ヒアリング(現状のIR発信・課題・制約条件の整理)

・AEO/LLMO診断(生成AIの回答内容を対象に点検)

・改善設計(優先順位付け・テーマ/構造設計)

・運用・改善開始(企画～制作～公開～改善の運用サイクル)

目的と体制に応じてプランを用意しています。









■期待できる効果(企業側の実務価値)

・投資家がAIで調べた際の誤解の起点を特定できる

・IRサイト/資料/FAQのどこを直すべきか優先順位が明確になる

・改善後にAI回答がどう変化したかをBefore/Afterで説明できる

・属人的ではない、AI時代のIR運用サイクルを構築できる









■会社概要

会社名 ： 株式会社シュタインズ

所在地 ： 東京都千代田区内神田1-9-5 SF内神田ビル 8F

代表者 ： 齊藤 大将

事業内容 ： 金融×テクノロジー×ゲームの事業開発

公式サイト ： https://steins.works/

お問い合わせ： info@steins.works