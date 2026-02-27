2025年も大反響だった「台湾屋台祭」。今年もさまざまな会場を巡ります！JR水戸駅直通！アクセス良好！イベントを目的にご来場する方はもちろん、通りすがりの方も台湾好きに…！まるで台湾に来たような空間と、台湾料理の香りが場内を漂っています。当イベント限定のメニューを出している店舗や、お土産にお持ち帰りもできる物販も充実！また、会場内を盛り上げるパフォーマーも集結！お食事の合間に楽しめるステージショーが随時展開され、子どもから大人まで楽しむことができます。ぜひご家族・友人・おひとり様でも、お楽しみください！

開催概要

■ 名称台湾屋台祭 in 水戸 2026■ 日程2026年3月19日（金）16:00-19:00 プレオープン2026年3月20日（土）10:00-19:00 2026年3月21日（日）10:00-19:002026年3月22日（月）10:00-17:30■ 会場水戸駅南口ペデストリアンデッキ〒310-0015 茨城県水戸市宮町1丁目7■ 入場料入場無料※開催時間などは事情により若干変更する場合がございます。※雨天決行・荒天中止／中止の場合はSNSにて発表いたします。■イベント公式SNSInstagram：https://www.instagram.com/taiwan_yatai_fesX(旧Twitter)：https://x.com/taiwan_yataiこちらにてイベント詳細を順次更新しております。

店舗一覧・出演アーティスト一覧

店舗紹介

パンさんの店焼き小籠包/600円台湾屋台料理を中心に販売しています。そのまま食べても美味しく召し上がれるよう、味付けをしています。

台湾料理こやま飯店魯肉麺/800円様々なイベントで行列をつくる店が水戸に初出店！本場で学んだ台湾料理を是非ご賞味あれ！台湾料理の定番魯肉飯をまぜそば風にアレンジ！台湾フェスの新定番、誕生です！

101美食台湾大鶏排/1,000円101美食は横浜中華街大通りにある人気食べ歩く店です。

銀座 台楽タンガオ台湾カステラ（プレミアムプレーン）/1,600円銀座の台湾カステラ専門店。メレンゲと生地の合わせ技で、唯一無二のふわぁしゅぁ食感をご堪能下さい。専用オーブンでじっくり焼き上げたふわぁしゅわぁのくせのない味わいのプレーンカステラ。どの年齢層の方にもお召し上がりいただけます。

出店者リストはこちら(2/23時点)銀座 台楽タンガオ台湾屋台 来来amuseplaza台湾料理こやま飯店パンさんの店101美食SAKURA KITCHENCraft Beer BAROKEIBREWERY

出演者紹介

ひとみ＆Friends2022年より腹話術を始め、YouTube『モーリーちゃんねる』をはじめる。現在SNS総フォロワー数7万人を超える。2023年国内大会優勝。2025年アメリカで開催の世界腹話術大会『VentHavenConVENTion』にて優勝。腹話術の技術を使ってかわいいパペットたちと歌うパペットソングショー♪

出店者リストはこちらSUR DE WAVEおろしぽんずひとみ＆Friends紙磨呂やすこ（仮面舞踏塾）ペン回しパフォーマー KayNARU

その他コンテンツ

1）LINEお友だち追加でクーポンGET！ 当日会場では、クーポンが**必ず**当たる**無料くじ引き**ができます！ →公式LINE登録で無料くじ引きができます。 https://lin.ee/OTiv3Mi

2）開運横丁 占いブースを設置予定。

3）超級市場 物産展を展開予定。

4）足つぼマッサージ

本件に関するお問い合わせ先

事務局：DotDeli株式会社担当： 永友 悠稀所在地：神奈川県横浜市神奈川区栄町2-1キコー横浜ビル402TEL ： 080-6475-4727Mail： biz@dotdeli.co.jpプレスリリース原稿：https://decisive-khaan-670.notion.site/in-2026-30e9315358e8801cb405ca38c4764dce?source=copy_link

画像素材