¿À¸Í»Ô¿â¿å¶è¤ÎÎÅÍÜÉÂ¾²¿ô¡Ê10Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê¡Ë¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î¡Ö2Ê¬¤Î1¡×°Ê²¼¡£°åÎÅÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ê»ÜÀß¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¿À¸Í»Ô¿â¿å¶è¤Ë¡¢ºÇ´ü¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¡ÖReHOPE ¿À¸Í¿â¿å¡×¤ò³«Àß
¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¹»ö¶È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò é® ¹¯¿Í¡¢°Ê²¼ CUC¥Û¥¹¥Ô¥¹¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤Ë¡ÖReHOPE ¿À¸Í¿â¿å¡×¤ò³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ReHOPE ¿À¸Í¿â¿å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤Î±¿±Ä¤ä¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¡¦²ð¸î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖReHOPE¡×¤Ï¡¢¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤Ê¤É¡¢°åÎÅ°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤Êý¤Î¥±¥¢¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤Ç¤¹¡£Ë¬Ìä´Ç¸î¡¦²ð¸î»ö¶È½ê¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢24»þ´Ö365ÆüÀìÌçÅª¤Ê¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£³«Àß¤ÎÇØ·Ê
ÆüËÜ°å»Õ²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿À¸Í»Ô¤Ç¤ÏÁí¿Í¸ý¤¬¸º¾¯¶ÉÌÌ¤Ë¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¿ô¤Ïº£¸å15Ç¯¤ÇÌó4Ëü7,000¿ÍÁý²Ã¤·¡¢2040Ç¯¤Ë¤Ï50Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¢¨1)¡£¤³¤Î¹âÎð²½¤Î¿Ê¹Ô¤ËÈ¼¤¤¡¢2050Ç¯¤Î²ð¸î¼ûÍ×Í½Â¬»Ø¿ô¡Ê2020Ç¯=100¡Ë¤Ï129¤Þ¤ÇµÞÁý¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶ÑÃÍ¡Ê125¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¹â¤¤¿å½à¤Ç¤¹(¢¨1)¡£
¢¥ÆüËÜ°å»Õ²ñ¡ÖÃÏ°è°åÎÅ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÊ¼¸Ë¸© ¿À¸Í°åÎÅ·÷¡×¤ò´ð¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Ë¤ÆºîÀ®¡£
²ð¸î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Æ±»Ô¤Î°åÎÅÄó¶¡ÂÎÀ©¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¿Í¸ý10Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÅÍÜÉÂ¾²¿ô¡ÊËýÀ¼À´µ¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬Ä¹´ü¤ËÎÅÍÜ¤¹¤ëÉÂ¾²¡Ë¤Ï178.28¾²¤È¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î208.93¾²¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¢¨1)¡£ ¤µ¤é¤Ë¿â¿å¶èÃ±ÆÈ¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý10Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÅÍÜÉÂ¾²¿ô¤Ï88.71¾²¤È¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î2Ê¬¤Î1°Ê²¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê(¢¨2)¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¥±¥¢¤ò¾ï»þÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÊý¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÀè¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö°åÎÅÅª¥±¥¢¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡Ö¶èÆâ¤Ç¼õ¤±Æþ¤ìÀè¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÌÀÀÐ»Ô¤ä»°ÅÄ»Ô¤Ê¤É¤Î±óÊý»ÜÀß¤Ø¤ÎÆþµï¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ°è¤ò¾Ò²ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¿´¶¯¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¹âÎð²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢½ªËö´ü°åÎÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¼õ¤±»®¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¿À¸Í»Ô¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¼þÊÕÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤ÇÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖReHOPE ¿À¸Í¿â¿å¡×¤Î³«Àß¤òÄÌ¤·¡¢ÉÂ¤ä¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ëÊý¤¬¡¢¼ê¸ü¤¤¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤Êë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤ÎÊý¡¹¤ò»Ù¤¨¤ë°åÎÅ²ð¸î¤Î¸½¾ì¤ä»Ù±çÂÎÀ©¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ÊóÃ´Åö¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(¢¨1)ÆüËÜ°å»Õ²ñ¡ÖÃÏ°è°åÎÅ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÆüËÜ°å»Õ²ñ¡ËÊ¼¸Ë¸© ¿À¸Í°åÎÅ·÷¡×¡Ê2026Ç¯2·î24Æü»þÅÀ¡Ë
(¢¨2)ÆüËÜ°å»Õ²ñ¡ÖÃÏ°è°åÎÅ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÆüËÜ°å»Õ²ñ¡ËÊ¼¸Ë¸© ¿À¸Í»Ô¿â¿å¶è¡×¡Ê2026Ç¯2·î24Æü»þÅÀ¡Ë
¢£ReHOPE ¿À¸Í¿â¿å¡¡»ÜÀß³µÍ×
½êºßÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¿â¿å¶è¾®Â«Âæ868ÈÖ1129
±Ä¶È»þ´Ö¡§24»þ´ÖÂÐ±þ
¹½Â¤¡§ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ
µï¼¼¿ô¡§50¼¼
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§2,101Ö
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§1,507.09Ö
µï¼¼ÌÌÀÑ¡§10.14Ö¡Á15.94Ö
Ãó¼Ö¾ì¡§ ¤¢¤ê
¢£º£¸å¤Î³«ÀßÍ½Äê
ReHOPE¤Ï2027Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢8»ÜÀß¤Î¿·µ¬³«Àß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ê2026Ç¯2·î27Æü»þÅÀ¡Ë¡£ÀìÌçÅª¥±¥¢¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½Å¤¤ÉÂ¤ä¾ã¤¬¤¤¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ëÊý¤¬½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç´õË¾¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÂÎÀ©À°È÷¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2876/128983/128983_web_1.png
¢£²ñ¼Ò³µÍ×¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹
¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤Î½»Âð¤Ç¤¢¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤ä¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¡¦²ð¸î»ö¶È½ê¤ò±¿±Ä¡£Á´¹ñ58¤«½ê¤Ë¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2026Ç¯2·î27Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¢¨³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3ÃúÌÜ1¡Ý1 msb Tamachi ÅÄÄ®¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥ï¡¼N 15³¬
ÀßÎ©¡§2017Ç¯3·î3Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡é®¹¯¿Í
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð±¿±Ä¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î»ö¶È½ê±¿±Ä¡¢Ë¬Ìä²ð¸î»ö¶È½ê±¿±Ä
URL¡§https://cuc-hospice.com/
CUC¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¤È¹ñÆâÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò18¼Ò¡¢³¤³°Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò26¼Ò¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡Ê2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë¡£¡Ö°åÎÅ¤È¤¤¤¦´õË¾¤òÁÏ¤ë¡£¡×¤ò»ÈÌ¿¤Ë·Ç¤²¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°åÎÅ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Î»Ù±ç¤ä¥Û¥¹¥Ô¥¹¡¦µïÂðË¬Ìä´Ç¸î¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3ÃúÌÜ1¡Ý1 msb Tamachi ÅÄÄ®¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥ï¡¼N 15³¬
ÀßÎ©¡§2014Ç¯8·î8Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò 茺¸ý·ÄÂÀ
¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³¡¼¥É 9158¡Ë
»ñËÜ¶â¡§7,669É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§°åÎÅµ¡´Ø»ö¶È¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¹»ö¶È¡¢µïÂðË¬Ìä´Ç¸î»ö¶È¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥±¥¢¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹»ö¶È
URL¡§https://www.cuc-jpn.com
