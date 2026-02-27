こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
紅白スターが電撃参戦！純烈・後上翔太＆元AKB48・横山由依が登場！メンバー驚愕の「極秘愛」とは！？
３月１日（日）ひる１２時５５分〜「新婚さんいらっしゃい！」
3月1日（日）放送の『新婚さんいらっしゃい！』に、2024年12月に結婚を発表し世間を驚かせた、純烈の後上翔太さん（39）と元AKB48の横山由依さん（33）夫妻が登場します。誰もが知るビッグカップルの、出会いから結婚に至るまでの知られざる舞台裏が赤裸々に語られます。
■「おじさんグループ」だと思っていた！？衝撃の第一印象と接近のキッカケは小川菜摘！？
二人の運命の出会いは2023年の明治座公演でした。当初は「素敵なおじさんグループ」という印象を抱いていた横山さんですが、私服姿の後上さんの若々しさに驚いたことが最初のインパクトだったといいます 。急接近のきっかけは、共演者の小川菜摘さんを交えた食事会とその後の二次会でした。カラオケではみんなでワイワイお酒を楽しむなか、横山さんはたびたび席を立ち、帰ってくる度に両手に水を持ってくるものの、一切手をつけません。本人いわく、「お酒と同量の水を飲むと酔わない」という考えがあったそうですが、運んだことも覚えておらず、気がつけばテーブルには大量のグラスが…。それを飲んで片付けていたのが後上さんだと後になって知り、「めちゃくちゃ好印象」を抱いたという横山さん。
一方の後上さんも、真面目そうに見えて楽しく酔っていたそのギャップに、「かわいいな」と感じていたそう。さらに、深夜から早朝4時まで及んだ初めての電話の直後、仕事先の後上さんから届いた一通の「虹の写真」付きLINEが、二人の距離を決定づけることとなりました。
■メンバーからの容赦ないタレコミにタジタジ・・・
一方、VTR出演した純烈メンバーからは容赦ないタレコミが続出します。リーダーの酒井一圭さんは、独身時代の後上さんを「人を愛せないタイプだと思っていた」と暴露し、結婚式当日に後上さんの母親と交わしたという爆笑の裏話を披露。また、白川裕二郎さんは後上さんの凄まじい「寝相の悪さ」を心配しますが、現在の新婚生活では驚きの変化が起きていることが判明します。
■感動のクライマックス！夫から妻へ、初めての手紙
番組では、後上さん自らがカメラを回した貴重な「自宅での料理風景」も公開。土鍋ごはんとハンバーグが並ぶ幸せな食卓の裏で、横山さんの意外すぎる大雑把な一面も露わに。そしてクライマックスには、これまで「ちゃんとしたプロポーズをしていなかった」という後上さんから、横山さんへ人生初のサプライズレターが贈られます。純烈メンバーならではの視点で綴られた、愛とユーモアに溢れる手紙の内容は必見です。
3月1日（日）放送の『新婚さんいらっしゃい！』に、2024年12月に結婚を発表し世間を驚かせた、純烈の後上翔太さん（39）と元AKB48の横山由依さん（33）夫妻が登場します。誰もが知るビッグカップルの、出会いから結婚に至るまでの知られざる舞台裏が赤裸々に語られます。
■「おじさんグループ」だと思っていた！？衝撃の第一印象と接近のキッカケは小川菜摘！？
一方の後上さんも、真面目そうに見えて楽しく酔っていたそのギャップに、「かわいいな」と感じていたそう。さらに、深夜から早朝4時まで及んだ初めての電話の直後、仕事先の後上さんから届いた一通の「虹の写真」付きLINEが、二人の距離を決定づけることとなりました。
■メンバーからの容赦ないタレコミにタジタジ・・・
一方、VTR出演した純烈メンバーからは容赦ないタレコミが続出します。リーダーの酒井一圭さんは、独身時代の後上さんを「人を愛せないタイプだと思っていた」と暴露し、結婚式当日に後上さんの母親と交わしたという爆笑の裏話を披露。また、白川裕二郎さんは後上さんの凄まじい「寝相の悪さ」を心配しますが、現在の新婚生活では驚きの変化が起きていることが判明します。
■感動のクライマックス！夫から妻へ、初めての手紙
番組では、後上さん自らがカメラを回した貴重な「自宅での料理風景」も公開。土鍋ごはんとハンバーグが並ぶ幸せな食卓の裏で、横山さんの意外すぎる大雑把な一面も露わに。そしてクライマックスには、これまで「ちゃんとしたプロポーズをしていなかった」という後上さんから、横山さんへ人生初のサプライズレターが贈られます。純烈メンバーならではの視点で綴られた、愛とユーモアに溢れる手紙の内容は必見です。