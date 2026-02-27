環太平洋大学が2026年4月に「嘉納治五郎記念スポーツイノベーションセンター」を設立 ― 嘉納治五郎の精神を未来へ。スポーツで人を育て、世界とつながる

環太平洋大学が2026年4月に「嘉納治五郎記念スポーツイノベーションセンター」を設立 ― 嘉納治五郎の精神を未来へ。スポーツで人を育て、世界とつながる