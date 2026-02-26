ハクバ写真産業株式会社(本社：東京都墨田区)は、洗練された流れるようなデザインが日常を軽やかに彩るカメラバッグ「プラスシェル ストリーム」シリーズ（バックパック／ショルダーバッグ／ショルダーポーチ）3種各5色を発売いたします。

■ハクバ プラスシェル ストリーム バックパック 14

日常のスタイルに溶け込む都会的なシルエットと、多様なシーンに対応する柔軟性の高い収納力を兼ね備えたモデルです。着脱可能なインナーケース仕様に加え、14インチPCスリーブやA4対応ポケットを備え、機材と日用品をバランスよく収納できます。水に強い素材やキャリーオン機能など実用性も充実し、ケースを外せば普段使いのバックパックとして活躍。わずか約850gの軽量設計で日常から旅先まで軽快に持ち運べます。発売開始日 ：2026年02月27日希望小売価格 ：16,700円（税込）URL ：http://www.hakubaphoto.jp/news/1322

■ハクバ プラスシェル ストリーム ショルダーバッグ 6

前面と背面に同じデザインの大型ポケットを備えたシンメトリカルでスマートなフォルムのミドルサイズショルダーバッグです。約360gの軽量設計により、機材と小物を効率よくまとめて軽快に持ち運ぶことが可能。メイン収納部の中仕切りを外せば、手頃なサイズ感のデイリーバッグとしても活躍します。発売開始日 ：2026年02月27日希望小売価格 ：11,640円（税込）URL ：http://www.hakubaphoto.jp/news/1322

■ハクバ プラスシェル ストリーム ショルダーポーチ

小型ミラーレス一眼やスマートフォンなどを軽快に持ち運べるコンパクトモデルです。前面と背面には普段使いにも便利な大型ポケットを装備。日常に馴染むミニマルなデザインで、ちょっとしたお出かけや旅先でのサブバッグとしても活躍します。発売開始日 ：2026年02月27日希望小売価格 ：6,640円（税込）URL ：http://www.hakubaphoto.jp/news/1322

【会社概要】

商号 ： ハクバ写真産業株式会社所在地 ： 東京都墨田区亀沢1丁目3番地7号設立 ： 昭和30年6月（1955年）事業内容 ： 写真、映像、音響、OA、通信関連用品の販売資本金 ： 5,000万円URL ： https://www.hakubaphoto.co.jp