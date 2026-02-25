全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、「光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部プロジェクト」の最新作『最後の放課後からの脱出』を、2026年5月21日(木)より、リアル脱出ゲーム渋谷店を皮切りに全国で開催します。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/houkago/

「光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部プロジェクト」とは、リアル脱出ゲームに魅了された高校生4人が「光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部」を結成し、自らリアル脱出ゲームを制作しようとする、まるで実在するかのようなリアルな高校生たちを描いた物語です。プロジェクト1作目『私たちのリアル脱出ゲームからの脱出』は、2024年8月に幕張メッセで、その後全国のSCRAP店舗で開催。2作目『時が交差する夏祭りからの脱出』は、2025年7月からスタートし、完売が続出する人気イベントとなりました。

■すべての謎を解き明かし、同級生とともに光ヶ峰学園からの卒業を目指せ！

プロジェクト3作目『最後の放課後からの脱出』が、2026年5月21日(木)よりリアル脱出ゲーム渋谷店で開催。物語の舞台は、光ヶ峰学園高校の卒業式前日。卒業を控えるプレイヤーのもとに差出人不明の手紙が届きます。手紙に導かれ体育館に向かってみると、そこには同級生たちの姿が。そして突如現れたリアル脱出ゲーム部2年生の渚と海咲によって、同級生の一葉と琴音とともに体育館に閉じ込められてしまいます。ここから脱出する方法は、「すべての謎を解き明かすこと」ただ一つ。仕掛けられた謎を解き明かし、無事に卒業することはできるのか。シリーズ最新作となる本イベントは、メンバーの個性溢れる謎の数々やイベントの途中で実際にメンバーに会う体験など、過去作でご好評いただいた内容はそのままに、さらにパワーアップした謎やストーリーをご体験いただけます。「卒業式」ならではのストーリーにもぜひご注目ください。

■チケットは2/28(土)より販売開始！

本イベントは、2026年5月21日(木)からリアル脱出ゲーム渋谷店で開催いたします。チケットは、少年探偵SCRAP団(FC)団員先行が2月28日(土) 12:00から3月6日(金) 23:59まで、一般販売が3月7日(土) 12:00からスタート。大阪や名古屋など、他地域での開催も予定しております。今後の情報にご期待ください。これまで多くの人を魅了してきた「光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部プロジェクト」。過去作に参加された方はもちろんのこと、初めてのご参加の方もぜひ会場で、リアル脱出ゲームを通じて巻き起こる彼女たちの物語をご体験ください。

『最後の放課後からの脱出』 概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/houkago/◼︎ストーリー「放課後、体育館に来てください」卒業式前日、あなたの机に入れられていたのは差出人不明の手紙だった。あなたは光ヶ峰学園高校の3年生。手紙に誘われたあなたが体育館に向かうと、そこには3年生が全員集められていた。その中にはリアル脱出ゲーム部の3年生である一葉と琴音もいる。戸惑うあなたたちの前に現れたのは、リアル脱出ゲーム部の2年生である渚と海咲。渚「この体育館に謎を仕掛けて、3年生の皆さんを閉じ込めました！」海咲「すべての謎を解き明かしてここから脱出できなければ...明日の卒業式には出席できません！」2人の宣言により突如始まった、卒業を懸けたリアル脱出ゲーム。あなたは一葉や琴音と協力し、仕掛けられた謎を解き明かしていく。すべての謎を解き明かし、この光ヶ峰学園から笑顔で卒業することができるだろうか？

◼︎プレイ形式・所要時間：約110分・参加人数：1チーム最大4人・一斉スタート・屋内イベント◼︎開催会場、日程【東京】リアル脱出ゲーム渋谷店：2026年5月21日(木)～6月21日(日)大阪、愛知でも開催予定！◼︎チケット販売スケジュール少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売：2026年2月28日(土)12:00～3月6日(金)23:59一般販売：2026年3月7日(土)12:00～◼︎チケット料金〈前売(平日)〉一般：3,900円グループチケット(1～4人)：1人あたり3,600円(合計14,400円)〈前売(土日祝＆ハイシーズン)〉一般：4,200円グループチケット(1～4人)：1人あたり3,900円(合計15,600円)〈当日(平日)〉一般：4,200円グループチケット(1～4人)：1人あたり3,900円(合計15,600円)〈当日(土日祝＆ハイシーズン)〉一般：4,500円グループチケット(1～4人)：1人あたり4,200円(合計16,800円)※料金は税込です。※グループチケットの1人あたりの料金は4人で参加した場合の料金です。※ハイシーズンは、年末年始、GW、夏季休暇などを含む大型連休期間を想定しています。※本イベントはU22団員割引の対象となります。22歳以下の方は「U22団員」になると、平日当日券が半額で購入できます。詳細は下記よりご確認ください。https://scraptanteidan.com/s/n32/page/about_U22※複数回本イベントに参加したい方向けに＜リピートチケット＞もご用意しております。すでに本公演にご参加した方がもう一度参加したい場合は＜リピートチケット＞をご購入ください。詳細は下記よりご確認ください。https://www.scrapmagazine.com/news/reticket_0919/◼︎主催/企画制作 SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,500万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine