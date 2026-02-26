全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、累計3万人以上が参加した「転スラ脱出」の最新作であるリアル脱出ゲーム×転生したらスライムだった件『閉ざされたテンペストダンジョン（異世界迷宮）からの脱出』を、2026年4月9日（木）より東京ミステリーサーカスを皮切りに、全国6都市で開催することを発表いたします。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/tensura2026/

謎解きを通じて、まるで“物語の登場人物”になったかのような体験ができる「リアル脱出ゲーム」。2026年4月よりテレビアニメ第4期の放映が決定した大人気作品『転生したらスライムだった件』と、リアル脱出ゲームによるコラボレーション最新作の開催が決定いたしました。2024年に開催された第1弾では、累計3万人以上が参加し大きな反響を呼んだ「転スラ脱出」。待望の最新作を、劇場版やテレビアニメ第4期とあわせてぜひご注目ください。

スキルを獲得して謎を解こう！ 『閉ざされたテンペストダンジョン（異世界迷宮）からの脱出』とは？

本イベントは、参加者自身が異世界に転生し、獲得したスキルを駆使しながら封印された洞窟からの脱出を目指す体験型ゲーム・イベントです。本イベントの特徴は、リアル転生体験を味わえること。不運な事故でリムルと同じように異世界へ転生し、ユニークスキルを獲得する体験を参加者自身が物語の主人公となって楽しむことができます。また、劇中にはリムルをはじめとする人気キャラクターも多数登場。本イベントでしか聴くことのできない録り下ろしボイスと共に、完全新作のオリジナルストーリーをお楽しみいただける体験型イベントとなっています。

大切なものを捕食してもらおう！ 特典付きチケットにはスライムリムルのオーロラポーチがついてくる！

本イベントでは、前売券に＋3,000円（税込）で限定グッズが付属する特典付きチケットを販売いたします。特典の「リムルの暴食之王（ベルゼビュート）ポーチ」は、お気に入りのアイテムをリムルに捕食されているかのように収納できる、ファン必携のアイテムです。さらに、イベントの後日譚を描いた謎もセットで付属。イベント本編の余韻に浸りながら、自宅でもさらなる謎解き体験をお楽しみください！

東京公演（会場：東京ミステリーサーカス）は2026年4月9日（木）より開幕。チケット販売は、2月28日（土）12:00より少年探偵SCRAP団（FC）団員先行販売がスタートし、3月7日（土）12:00より一般販売を開始いたします。劇場版の公開やTVアニメ第4期の放映を控え、ますます盛り上がりを見せる『転生したらスライムだった件』とリアル脱出ゲームがコラボした本イベントに、どうぞご期待ください。

リアル脱出ゲーム×転生したらスライムだった件『閉ざされたテンペストダンジョン（異世界迷宮）からの脱出』 概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/tensura2026/◼︎ストーリーリアル脱出ゲームに参加するために胸を躍らせ会場にやってきたあなたは、不運な事故に遭い、意識を失ってしまう。目を覚ますとそこは見知らぬ洞窟だった。その洞窟で出会ったリムル＝テンペストの一行と話すうちに、あることに気がつく。どうやらあなたは事故で死んだのち、この異世界に魔物として転生してしまったようだ！そのとき、何者かによって洞窟に封印の術がかけられる。このままでは二度とこの洞窟から出ることができなくなってしまう。あなたの武器は、転生して手に入れたスキル「謎解者（ナゾヲトクモノ）」。スキルを駆使しながら、一緒に閉じ込められたリムルたちと協力し、封印された洞窟から脱出することができるのか？◼︎プレイ形式所要時間：120分（制限時間：60分）参加人数：最大6人会場：屋内（ホールサイズ）◼︎開催会場、日程【東京】東京ミステリーサーカス ヒミツキチラボ（小ホール） 2026年4月9日（木）～6月21日（日）【岡山】オルガホール 2026年5月2日（土）～5月4日（月祝）【北海道】リアル脱出ゲーム札幌店 2026年5月15日（金）～6月7日（日）【大阪】リアル脱出ゲーム南堀江店 2026年6月25日（木）～7月26日（日）【福岡】リアル脱出ゲーム福岡店 2026年7月31日（金）～9月6日（日）【愛知】リアル脱出ゲーム名古屋店 2026年9月10日（木）～11月23日（月祝）◼︎チケット販売スケジュール少年探偵SCRAP団（FC）団員先行販売：2026年2月28日（土）12:00～3月6日（金）23:59一般販売：2026年3月7日（土）12:00～◼︎チケット料金〈前売（平日）〉一般：3,700円グループチケット（1～6人）：1人あたり3,400円（合計20,400円）〈前売（土日祝＆ハイシーズン）〉一般：4,000円グループチケット（1～6人）：1人あたり3,700円（合計22,200円）〈当日（平日）〉一般：4,000円グループチケット（1～6人）：1人あたり3,700円（合計22,200円）〈当日（土日祝＆ハイシーズン）〉一般：4,300円グループチケット（1～6人）：1人あたり4,000円（合計24,000円）〈特典付きチケット情報〉「リムルの暴食之王（ベルゼビュート）ポーチ」は、特典付きチケットに付属する限定グッズです。すべての前売チケットは、+ 3,000円（税込）で特典付きチケットに変更して購入可能です。※チケットの詳細は、特設サイトをご確認ください。◼︎主催／企画制作 SCRAP©川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会©SCRAP

〈補足情報〉「転生したらスライムだった件」とは

『転生したらスライムだった件』は、異世界で一匹のスライムに転生した主人公が、身につけたスキルを駆使し、知恵と度胸で仲間を増やしていく異世界転生エンターテインメント。略称“転スラ”。作者の伏瀬がWEB小説投稿サイトに連作していた同名小説をベースにメディアミックスを行っており、コミック、小説、スピンオフ作品など関連書籍の全世界シリーズ累計発行部数は4,500万部を突破。2018年からTVアニメ第1期が放送され、2021年1月から2021年9月までの間に9ヶ月連続放送と題して、TVアニメ第2期とスピンオフアニメ『転スラ日記』が放送された。2022年11月にはシリーズ初となる劇場作品『劇場版 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編』が公開。国内動員数100万人を突破し、興行収入は14億円を記録する大ヒットとなった。劇場版第2弾とTVアニメ第4期の制作も決定している。

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,500万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine