合同会社ミライクリエイトが運営する焼肉レストラン「MEATPIA」は、松阪牛を最短48時間で提供する独自流通システムを確立。直接契約による中間流通の削減で、高品質と低価格を両立させています。中野坂上駅直結の好立地で、完全個室対応、次世代型無煙ロースター導入、サラダバー完備、多言語対応など、幅広い利用シーンに対応。ドラマ・CM撮影の利用にも最適な空間設計が特徴です。

最短48時間の鮮度ルートが生み出す体験価値

一般的に松阪牛は市場流通を経由することで、牧場から消費者の食卓に到達するまでに約2週間要するといわれています。流通過程での日数経過は、肉質の劣化や風味の低下につながる要因となります。MEATPIAでは、仲介業者を介さない直接契約モデルにより、この流通時間を劇的に短縮。指定牧場との契約により、最短48時間での直送体制を実現しました。この流通の効率化により、従来の松阪牛では味わうことが難しかった「本来の鮮度」を店舗で提供することが可能になりました。脂の透明感、肉表面の艶、そして口に含んだときの柔らかな食感。これらは流通時間の短さによってもたらされる特性です。本物の松阪牛焼肉を求めるお客様から、安定した支持を獲得しています。

松阪牛のコストパフォーマンスを実現する流通革新

直接契約による中間流通の削減により、高品質な松阪牛を適正価格で提供することを実現。最短48時間の鮮度ルートで最高品質を維持しながら、利用客の負担を最小化した価格戦略を展開しています。従来の松阪牛焼肉店では実現困難であった「高品質と低価格の両立」が、MEATPIAの大きな特徴となっています。今回は流通ルート開通を記念して特別なコースをご用意いたしました。【松阪牛 極み希少部位フルコース】【松阪牛の希少部位】【厚切り霜降り牛タン】【和牛炙り雲丹肉寿司】まで堪能できるプレミアム焼肉コースナムル三種盛り合わせ～ごま油の香り・食感・味のバランスを大切にした、コースの幕開けにふさわしい前菜、お肉の旨みを引き立てる、やさしく整う一皿です～和牛ローストビーフ～低温でじっくり火入れした和牛の旨みを、玉ねぎの甘みとコクを活かしたシャリアピンソースで。とろける口当たりと奥行きのある味わい～焼き野菜5種盛り合わせ～濃厚な和牛の合間に、心地よいリセットを～霜降り厚切り葱塩牛タン～贅沢な厚切りカットで味わう、霜降り牛タンの極み。香り高い葱塩が脂の甘みを引き締め、噛むほどに旨みが溢れます～松阪牛上カルビ～松阪牛ならではの上質な脂と濃厚なコク。焼き上げた瞬間に立ち上る香りが、特別感を演出します～松阪牛特上ハラミ～赤身の旨さと柔らかさを兼ね備えた人気部位。ジューシーでありながら、後味は驚くほど上品～松阪牛稀少部位ささみ～繊細な赤身に、松阪牛特有の深い旨み。希少部位の中でも“通好み”の一皿です～松阪牛超稀少部位とうがらし～超希少部位ならではの濃厚な赤身のコク。噛むほどに旨みが広がる、ぜひお召し上がりいただきたい逸品～牛骨スープ茶碗蒸し～牛骨出汁の旨みを閉じ込めた、やさしくも奥深い味わい。焼肉の合間にほっと一息つける、名脇役です～大判和牛ブリスケ炙り～大判カットの和牛ブリスケをさっと炙り、香ばしさをプラス。赤身と脂のバランスが絶妙な、インパクトある一皿～和牛炙り雲丹のせ肉寿司～軽く炙った和牛の甘みと、濃厚な雲丹のコク～牛タン・牛テールスープ～牛タンと牛テールの旨みを丁寧に引き出した、滋味深いスープ。コースの余韻をやさしくまとめ上げます～季節のフルーツ・ケーキ盛り合わせ～旬のフルーツとケーキで、華やかな締めくくり。記念日や特別な夜にもぴったりのデザートプレートです～生産者から直接仕入れる松阪牛コース。通常では実現が難しい価格帯ながら、プレス発表記念価格にてお一人様 7,000円（税込） でご用意しました。

立地と施設の利便性を活かした多様な利用シーン対応

駅直結の好立地で快適にアクセス

MEATPIAは中野坂上駅直結に位置し、優れた利便性を備えています。通勤・通学ルートにおける立ち寄りなど、気軽にご利用いただける立地が特徴です。

完全個室で少人数から対応

店舗内には完全個室を完備しており、デートや家族での食事、少人数での打ち合わせなど、プライベートな食事シーンに対応しています。落ち着いた環境で松阪牛焼肉をご堪能いただけます。

大人数貸切による企業利用対応

30名様から最大77名様までの貸切に対応しており、企業宴会や歓送迎会、団体パーティーの開催が可能です。喫煙専用室も用意され、利用シーンに応じた環境選択をご提供いたします。

ドラマ・CM撮影利用に最適な空間設計

店内は白を基調とした清潔感ある内装設計となっており、最新式の次世代型無煙ロースターを導入しています。まるでカフェのような洗練された内装は、ドラマやCM、映像制作の撮影利用に最適な環境を実現。焼肉調理時に発生する煙や匂いを大幅に軽減し、従来の「焼肉＝煙い」というイメージを払拭します。女性同士での利用やファミリー層、デートシーンにおいても快適な食事環境を実現しており、これまでの焼肉店の利用層を拡大する設計になっています。撮影利用の場合、貸切対応が可能です。撮影料金は15,000円（税込み）からとなり、映像制作現場のニーズに応じたサポートを実施しています。貸切対応相談、深夜早朝撮影についても柔軟に対応いたします。

バランスの取れた食事体験を実現するサラダバー

常時10種類以上の新鮮野菜を取り揃えたサラダバーを完備しており、「体が喜ぶ焼肉体験」をコンセプトに運営しています。高たんぱく質の焼肉と、豊富な野菜メニューをバランスよく楽しめる仕組みは、健康志向を持つお客様の利用を促進。中野坂上エリア初のサラダバー付きランチ・ディナーメニューを提供する焼肉店として差別化されています。昨今の物価上昇により、コンビニのカップサラダは400～500円が当たり前の時代。それでも私たちは、“野菜を思いきり楽しめる環境”を守りたいと考えました。MEATPIAのサラダバーは✔ 常時10種類以上✔ 選び放題✔ おかわり自由新鮮野菜を、自分好みにカスタマイズ。焼肉と組み合わせることで、満足感も健康意識も両立。ただの付け合わせではない、“主役級サラダバー”をご提供しています。ランチサラダバー300円(税込み)ディナーサラダバー550円(税込み)

コストパフォーマンスを重視したドリンク・フード戦略

大瓶ビール550円（税込み）、ハイボール・各種サワー299円（税込み）～など基本的なアルコール飲料をリーズナブルな価格で提供。高品質な松阪牛との組み合わせにおいて、利用客の満足度を高めています。また豊富なおつまみメニューに加え、鹿や猪、カンガルーなどの珍しいジビエ肉も品揃えされており、ジビエ焼肉を楽しめる飲食店として認知を得ています。カンガルー肉は低脂肪・高タンパクの食材として健康志向のお客様に注目されており、この複数の食材選択肢は、利用客の来店頻度向上と用途の多様化につながる要素となっています。

ランチ：700円～1,800円前後定食を中心に気軽に楽しめる中野坂上のランチ。ディナー：4,000円～6,000円前後国産牛・ジビエ・豊富なドリンクを楽しめる宴会対応焼肉店。

インバウンド対応による店舗の国際化対応

英語・中国語・韓国語の多言語メニューを完備しており、海外からの来店客にも対応できる環境を整備。訪日観光客の増加に対応した受け入れ体制を構築しており、地域のインバウンド需要へのアクセスを確保しています。

飲食業界における流通の最適化という課題解決

高級食材の品質維持における流通時間の短縮は、飲食業界全体における継続的な課題です。MEATPIAの取り組みは、直接契約による中間流通の削減という実践的なソリューションであり、食材の本来の品質を消費者に届けるモデルとして機能しています。こうした流通革新は、他の高級食材取扱い飲食店における参考事例となる可能性を持つアプローチです。

概要

■ 店舗名：焼肉レストラン MEATPIA（ミートピア）■ 所在地：東京都中野区本町2-46-1 中野坂上サンブライトツインB1F■ アクセス：中野坂上駅直結■ 主要特徴：・松阪牛を指定牧場から最短48時間で直送する独自流通ルート・高品質と低価格を両立したコストパフォーマンス・完全個室完備、少人数利用から対応可能・最大77名様まで貸切対応可能・最新式次世代型無煙ロースター導入・常時10種類以上のサラダバー完備・リーズナブルなドリンク価格設定・ジビエ肉（鹿・猪・カンガルー）の豊富な品揃え・多言語メニュー対応（英語・中国語・韓国語）・ドラマ・CM撮影利用に最適な内装設計・撮影利用向け貸切対応（撮影料金：15,000円税込み～）・貸切対応相談可・深夜早朝撮影対応相談可

お問い合わせ

電話：03-5843-5332Instagram：https://www.instagram.com/yakiniku_meatpia/GBP：https://g.co/kgs/Qufk8mc

会社概要

■ 企業名：合同会社ミライクリエイト■ 所在地：東京都中野区中央1-29-10-606■ 代表者：伊藤祐介---