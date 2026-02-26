宝石・ブランド品の買取・販売を通じて「地方創生」を推進する株式会社さすがや（本社：東京都台東区）は、第2創業期に向けた事業拡大の一環として、業界初となる新たなフランチャイズ（FC）加盟プランの提供を開始いたしました。

本プランは、「ロイヤリティ0円」「本部査定士によるDX商談同席」「スマホ修理事業の併設」をパッケージ化し、個人事業主様の独立開業および法人様の新規事業参入を強力に支援するものです。

【本件のポイント】

①ロイヤリティ0円

加盟店様の固定費リスクを極限まで低減し、利益が手元に残る収益構造を実現。

②DX商談同席

本部査定士がオンラインで接客・査定を完結。未経験でも「鑑定眼」が不要。

③ハイブリッド運営

スマホ修理事業や既存店舗との併設で、空きスペースを活用し収益を多角化。

■ 背景

「運命共同体」としてのFCモデルへの転換

リユース市場が拡大を続ける中、異業種からの参入障壁となっているのが「鑑定ノウハウの習得」と「毎月のロイヤリティ負担」でした。当社は、「パートナー（加盟店様）が利益を出してこそ、本部も成長できる」という信念のもと、FCの仕組みを根本から見直しました。固定のロイヤリティで利益を得るのではなく、加盟店様が買い取った商品を本部が流通させることで収益を上げる「循環型ビジネス」を構築。これにより、加盟店様と本部が真の「運命共同体」となるロイヤリティ0円プランが実現しました。

■ 新FCプラン 3つの特長

1. 【収益性】売上がダイレクトに利益へ。「ロイヤリティ0円」

一般的なFCモデルで発生する毎月のロイヤリティを廃止しました。売上の増加がそのまま加盟店様の利益に直結するため、損益分岐点を低く抑え、早期の投資回収が可能です。

メリット：資金繰りを重視する個人事業主様や、利益率を重視する法人様に最適です。

2. 【再現性】鑑定経験不要。「本部完結型のDX商談」

店舗にはPCを設置するだけ。来店されたお客様へのヒアリング、商品の鑑定、価格提示まで、すべて本部の熟練査定士がオンライン（DX）で実施します。

メリット：高度な鑑定スキルを持つ人材の採用・育成が不要。「場所」と「接客」さえあれば、即日からプロの買取店として稼働できます。

3. 【坪効率】わずかなスペースで収益倍増。「スマホ修理併設・既存店併設」

本プランでは、当社が展開するスマホ修理ブランドの併設が可能です。また、既存の小売店やサービス店の一角を活用した「ショップ・イン・ショップ」形式にも柔軟に対応します。

メリット：「買取」と「修理」の相互送客により集客コストを削減。同一の家賃・人件費で複数の収益源確保（坪効率の最大化）を狙う法人様に選ばれています。

■ さすがやの強み

地方から世界へつなぐ「鑑定力」と「販路」

当社は宝石商としてのルーツを持ち、他店では値段が付きにくい「色石（ルビー・サファイア等）」や「デザイン性」まで適正に評価する鑑定眼を持っています。買い取った商品は、世界中のバイヤーが集まる海外オークションへ出品。世界基準の相場で売却できる販路を持つからこそ、加盟店様へ高い買取価格と利益還元を実現できます。

■ 今後の展開

株式会社さすがやは、直営運営で培った現場ノウハウと手厚い支援体制をFCへ展開し、加盟店様の安定経営と事業成長に貢献してまいります。今後も、収益性と運営の再現性を高める仕組みを継続的に強化し、直営店とFCの両輪で全国300店舗の展開を目指してまいります。

会社情報

商号：株式会社さすがや本社住所：〒110-0016東京都台東区台東4-33-1 クロスポイント御徒町 6FTEL：03-5816-6362従業員数：191名（2025年4月時点）設立 ：2018年7月

