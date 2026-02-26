ビデオ会議機器市場は、年平均成長率（CAGR）11.9%で成長し、2035年までに29.6十億米ドルに達する見込みである。

