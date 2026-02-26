ビデオ会議機器市場は、年平均成長率（CAGR）11.9%で成長し、2035年までに29.6十億米ドルに達する見込みである。
Survey Reports LLCは、2026年02月に「ビデオ会議デバイス市場セグメンテーション：コンポーネント別（ハードウェアおよびソフトウェア）、会議タイプ別（テレプレゼンスシステム、統合システム、デスクトップシステム、サービスベースシステム、その他）、アプリケーション別（小規模会議室、ハドルルーム、中規模会議室、大規模会議室）」に関する調査報告書を発行しました。展開別（クラウドとオンプレミス）；企業規模別（中小企業と大企業）； 業界別（IT・通信、政府、医療、製造、BFSI、教育、メディア・エンターテインメント、その他）- グローバル市場分析、動向、機会、および予測（2025-2035年）をまとめたものです。この報告書は、ビデオ会議デバイス市場の予測評価を提供し、成長要因、市場機会、課題、および脅威を含む複数の主要な市場動向を強調しています。
ビデオ会議デバイス市場 概要
ビデオ会議デバイスは、異なる場所にいる個人またはグループ間でリアルタイムの視覚的および音声的なコミュニケーションを可能にするためのハードウェアツールです。これらのデバイスには、高解像度カメラ、マイク、スピーカー、ディスプレイ、および仮想会議を円滑にするための統合ソフトウェアが含まれます。一般的な例には、専用ビデオ会議システム、ウェブカメラ、オールインワンコラボレーションバー、会議室キットなどが挙げられます。これらのデバイスは、ビジネス、教育、医療、リモートワーク環境において、協業の支援、出張コストの削減、生産性の向上を目的として広く利用されています。ハイブリッドワークやリモートワークの普及に伴い、シームレスな統合、高画質な映像、セキュアな接続を特徴とする高度なビデオ会議デバイスの需要は継続的に拡大しています。
Surveyreportsの専門家は、ビデオ会議デバイス市場を分析し、2025年のビデオ会議デバイス市場規模がUSD 10.1億ドルに達したと推定しています。さらに、ビデオ会議デバイス市場は2035年末までにUSD 29.6億ドルの売上高に達すると予測されています。ビデオ会議デバイス市場は、2025年から2035年の予測期間中に約11.9%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれています。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038040
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342765/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的なビデオ会議デバイス市場分析によると、ビデオ会議デバイスの市場規模は、通信の拡大、リモートおよびハイブリッドワークモデルの普及、リモートおよびハイブリッドワークモデルの台頭、技術革新とAIの統合により拡大すると予測されています。ビデオ会議装置市場における主要な企業には、Avaya, LLC （U.S.）, AVer Information, Inc. （Taiwan）, BlueJeans by Verizon （U.S.）, Cisco Systems, Inc. （U.S.）, Huawei Technologies Co. Ltd. （China）, Logitech International S.A. （Switzerland）, Microsoft Corporation （U.S.）, Panasonic Corporation （Japan）, Polycom, Inc. （Plantronics, Inc.） （U.S.）, Zoom Video Communications, Inc. （U.S.）.
当社のビデオ会議デバイス市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域とその国々に関する詳細な分析も含まれています。当社の調査レポートには、日本のクライアントの特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれています。
ビデオ会議デバイス市場 概要
ビデオ会議デバイスは、異なる場所にいる個人またはグループ間でリアルタイムの視覚的および音声的なコミュニケーションを可能にするためのハードウェアツールです。これらのデバイスには、高解像度カメラ、マイク、スピーカー、ディスプレイ、および仮想会議を円滑にするための統合ソフトウェアが含まれます。一般的な例には、専用ビデオ会議システム、ウェブカメラ、オールインワンコラボレーションバー、会議室キットなどが挙げられます。これらのデバイスは、ビジネス、教育、医療、リモートワーク環境において、協業の支援、出張コストの削減、生産性の向上を目的として広く利用されています。ハイブリッドワークやリモートワークの普及に伴い、シームレスな統合、高画質な映像、セキュアな接続を特徴とする高度なビデオ会議デバイスの需要は継続的に拡大しています。
Surveyreportsの専門家は、ビデオ会議デバイス市場を分析し、2025年のビデオ会議デバイス市場規模がUSD 10.1億ドルに達したと推定しています。さらに、ビデオ会議デバイス市場は2035年末までにUSD 29.6億ドルの売上高に達すると予測されています。ビデオ会議デバイス市場は、2025年から2035年の予測期間中に約11.9%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれています。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038040
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342765/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的なビデオ会議デバイス市場分析によると、ビデオ会議デバイスの市場規模は、通信の拡大、リモートおよびハイブリッドワークモデルの普及、リモートおよびハイブリッドワークモデルの台頭、技術革新とAIの統合により拡大すると予測されています。ビデオ会議装置市場における主要な企業には、Avaya, LLC （U.S.）, AVer Information, Inc. （Taiwan）, BlueJeans by Verizon （U.S.）, Cisco Systems, Inc. （U.S.）, Huawei Technologies Co. Ltd. （China）, Logitech International S.A. （Switzerland）, Microsoft Corporation （U.S.）, Panasonic Corporation （Japan）, Polycom, Inc. （Plantronics, Inc.） （U.S.）, Zoom Video Communications, Inc. （U.S.）.
当社のビデオ会議デバイス市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域とその国々に関する詳細な分析も含まれています。当社の調査レポートには、日本のクライアントの特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれています。