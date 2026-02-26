ホワイトコンクシリーズ人気No.1に、たっぷり使える大容量の限定ボトルが登場「薬用ホワイトコンク ボディシャンプー CII 600ml」＼1,595 (税込)4／15（水）バラエティショップで限定発売！
株式会社マーナーコスメチックス（本社：千葉県市川市 代表取締役社長 井田 勝康）は、日焼け後のケアや、美しい白い肌をキープしたい方に最適なボディ用の薬用美白化粧品「ホワイトコンク」シリーズを展開し、大好評を博しています。
ホワイトコンクシリーズの中で2000年にこのボディシャンプーが最初の製品として誕生しました。昨年末には、からだにいいこと大賞2025 ビューティケア部門で道端カレンさんに選ばれ審査員賞を受賞いたしました。そんなシリーズ売上No.1の「薬用ホワイトコンク ボディシャンプー CII」から、600mlの大容量サイズが、ご好評にお応えし、今年も数量限定で発売されます。医薬部外品で、メラニンを含んだ古い角質をきれいに落とすボディシャンプー。限定ボトルはポンプ式の大容量ボトルのため使いやすくなっています。肌荒れ防止有効成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合し、透明感のあるすべすべ素肌に！爽やかなグレープフルーツの香りと泡立ちの良さで、バスタイムを楽しく♪透き通るような美肌を手に入れよう♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342738/images/bodyimage1】
薬用ホワイトコンク ボディシャンプー CII 600ml
価格：\1,595（税込）
●肌荒れ防止有効成分グリチルリチン酸ジカリウム配合で、メラニンを含む古い角質を優しく洗い落とすことで、
お肌の表面をツルツルなめらかにします。
●ホワイトコンク全商品に含まれるバランスクリア*＆保湿成分が、お肌の奥までしっかり浸透します。
●毎日のケアで古い角質が蓄積しにくくなり、バランスの整った明るい透明肌に導きます。
●さわやかなグレープフルーツの香り
*バランスクリア成分:お肌のバランスを整え、透き通るような白肌に導くうるおい成分。
ビタミンC誘導体、ソウハクヒエキス（クワエキス）、ウワウルシ流エキス
～こんな方におすすめ～
・くすんだ肌が気になる方 ・肌がごわついている方 ・黒ずみが気になる方
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342738/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342738/images/bodyimage3】
＜クレジット表記のご案内＞
株式会社マーナーコスメチックス
千葉県市川市原木1-3-31
TEL：0120-55-3760
URL：http://www.marna-shop.com/
配信元企業：株式会社マーナーコスメチックス
