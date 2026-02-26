2026年5月、兵庫・山形・東京の3都市で開催される【東京スカパラダイスオーケストラ billboard classics Symphonic Tour 2026】。本ツアーのゲストボーカル第一弾が、このたび発表された。

2024年の河口湖ステラシアター公演、2025年のNHKホール公演にも出演し、大きな反響を呼んだ中納良恵（EGO-WRAPPIN'）が全3公演に出演。さらに、ハナレグミが兵庫公演に登場する。加えて、新たなゲストとして、2001年発表の「めくれたオレンジ」でスカパラと共演した田島貴男（Original Love）が山形公演に出演することが決定。東京公演のもう一組のゲストは、後日発表予定となっている。





音楽監修・指揮・編曲は、日本屈指の音楽家である服部隆之（※1）が担当。東京スカパラダイスオーケストラと大阪交響楽団、山形交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団といった各地の名門オーケストラが集結し、総勢70名を超える演者たちが一体となって創り上げる舞台は、まさにジャンルの垣根を超えたNO BORDERな音楽世界となるだろう。





チケットはオフィシャルファンクラブ「FC PARADISE」2次先行、オフィシャルHP・SNS2次先行にて受付中。





＜河口湖公演のライブレポート（2024年5月25日開催）＞

35周年記念特別公演「情熱のスカと熱響のオーケストラサウンド、響き合わせることは生きる歓び」

https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/138351





◎公演情報

東京スカパラダイスオーケストラ billboard classics Symphonic Tour 2026





＜開催日時・会場＞

（1）【兵庫】2026年5月2日（土）

兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール 開場 17:30 開演 18:30

（2）【山形】2026年5月10日（日）

やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館） 開場 15:00 開演 16:00

（3）【東京】2026年5月12日（火）

東京国際フォーラム ホールA 開場 17:30 開演 18:30





＜出演＞

東京スカパラダイスオーケストラ

音楽監修・指揮・編曲：服部隆之（※1）

管弦楽：

（1）【兵庫】大阪交響楽団

（2）【山形】山形交響楽団

（3）【東京】東京フィルハーモニー交響楽団

ゲストボーカル：

（1）【兵庫】ハナレグミ、中納良恵（EGO-WRAPPIN'）

（2）【山形】田島貴男（Original Love）、中納良恵（EGO-WRAPPIN'）

（3）【東京】中納良恵（EGO-WRAPPIN'）※もう一組は後日発表予定





＜チケット＞（税込・未就学児入場不可）

全席指定チケット 12,000円

全席指定学生チケット 6,000円（高校生以下対象）





チケット販売スケジュール：

◎オフィシャルファンクラブ「FC PARADISE」2次先行(抽選)

2026年2月24日(火)15:00～3月1日(日)23:59

https://fcparadise.net/

◎オフィシャルHP・SNS2次先行（抽選）

2026年2月25日(水) 15:00～3月1日(日)23:59

https://eplus.jp/tokyoska-26bbc-of/





<公演公式サイト>

https://billboard-cc.com/tokyoska2026





主催・企画制作：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）

共催：【山形】山形県総合文化芸術館指定管理者みんぐるやまがた

協力：ソニー・ミュージックアーティスツ 後援：米国ビルボード

運営：【兵庫】キョードーグループ、【山形】キョードー東北、【東京】ホットスタッフプロモーション





＜注意事項＞

※未就学児童入場不可（ご入場される方全てチケット必要）

※枚数制限：おひとり様4枚まで/電子チケット（分配可）、紙チケット併用

※全席指定学生チケットは小学生～高校生が対象になります。

※学生チケットを購入された方は、年齢の確認できる身分証（小学生の方は年齢を証明できるもの、中学生・高校生の方は学生証）を必ずご持参ください。

※車椅子をご利用のお客様は、お問合せ先までご連絡ください。

※チケットはおひとり様1枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません。

※チケット購入の際は、必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認ください。

（ご来場のお客様へのお願い： https://billboard-cc.com/notice ）





＜公演に関するお問合せ＞

【兵庫】キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00～17:00/土日祝休）

【山形】キョードー東北 022-217-7788（平日 13:00～16:00・土曜 10:00～12:00/日祝休）

【東京】ホットスタッフプロモーション 050-5211-6077（12:00～18:00/土日祝休）





ビルボードクラシックス

音楽ファンに最高の音楽と新しい体験を届けるため、ビルボードジャパンが2012年にスタートしたコンサートシリーズ。「アーティストの音楽を最高のかたちで届けること」をミッションに、全国の音楽専用ホール等でこれまでに500以上の公演を開催している。





参考資料： https://www.atpress.ne.jp/releases/576948/att_576948_1.pdf





（※1）隆は旧字体









