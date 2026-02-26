フラッシュメモリ製品のグローバル・リーディングカンパニーLexarは、「CP+ 2026」に出展し、日本市場向けに最新製品を発表します。また、販売チャネルの拡大、製品ラインアップの強化、国内サポート体制の充実など、日本における事業拡大の取り組みについても公表しました。Lexarは、今年ブランド創立30周年を迎えるにあたり、日本をアジア地域における重点市場のひとつとして位置づけています。

CP+ 2026での新製品ラインアップ

CP+ 2026において、Lexarは以下の主力製品を紹介します。**「PLAY X SSD」**ゲーム、コンテンツ制作、データ集約型アプリケーション向けに開発された新しい高速SSDです。本製品は日本が最初の発売市場となります。**「SILVER PLUS microSD 2TB」**高解像度動画撮影や大容量データ保存ニーズに対応する、2026年の新フラッグシップとなる大容量microSDカードです。そのほか、CFexpress 4.0 Type A/Bカード、V60/V90 SDカード、高速ポータブルSSD、耐久性を高めたステンレス製ARMOR SDカードシリーズなどのプロフェッショナル向け製品も展示します。

日本での事業展開

Lexarは2024年以降、日本国内での小売展開を拡大しており、Lexarの製品は、現在ヨドバシカメラ、ビックカメラ、エディオンなどの主要家電販売店で取り扱われ、全国100店舗以上で流通しています。プロフェッショナル市場では、System5などの専門ディーラーを通じて、放送局、制作会社、プロフォトグラファー向けに製品を供給しています。日本国内のカメラメーカーと連携し、互換性検証や製品最適化を進めています。国内正規代理店との協力体制も強化し、日本語によるカスタマーサポートや対象製品の保証サービスを提供しています。

「AI Storage Core 」構想

AI対応デバイスや高解像度イメージング技術の進化に伴い、ストレージ容量やデータ転送性能への要求は高まり続けています。Lexarは「AI Storage Core」構想を推進し、撮影から編集・管理まで、データ集約型ワークフローを支えるストレージ製品の開発に注力しています。容量、速度、耐久性の向上を通じて、進化するプロフェッショナルおよびクリエイティブ環境に適した安定したストレージソリューションを提供することを目指します。

Lexar アジア太平洋地域（APAC）ジェネラルマネージャー William Lu(魯 統濱)は次のように述べています。「日本は品質志向の非常に高い市場です。『SILVER PLUS microSD 2TB』と『PLAY X SSD』の発売は、当社の日本市場への長期的なコミットメントを改めて示すものです。AI対応や高解像度ワークフローにおいてストレージの重要性が増す中、信頼性と高性能を兼ね備えたソリューションを今後も提供していきます。」

CP+ 2026 出展情報

CP+ 2026では、「PLAY X SSD」や「SILVER PLUS microSD 2TB」をはじめとする最新製品を展示します。来場者は製品仕様を確認し、プロフェッショナルおよびクリエイティブ用途に向けたソリューションについて相談することができます。ブース情報：ブースNo.6（パシフィコ横浜内）

Lexarについて

1996年にアメリカ・カリフォルニアで創業したLexarは、30年間にわたり信頼性の高い高性能メモリソリューションを提供してきました。現在では、6大陸にわたる10万以上の販売チャネルを通じ、70か国以上で1億人を超えるユーザーに製品を届けています。メモリーカードやSSD、DRAM、モバイルストレージなど、受賞歴のある幅広い製品群は、世界中のクリエイターやプロフェッショナル、日常ユーザーの活動を支え続けています。詳細は 公式サイト：lexar.com をご覧いただくか、https://www.instagram.com/lexar_global/、http://facebook.com/lexarmemory、 http://twitter.com/lexarmemory、 https://www.linkedin.com/company/lexarmemory/ の公式アカウントをフォローしてください。