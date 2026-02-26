ニットキャップシアター 第47回公演『土曜日の過ごしかた〈東京公演〉』が2026年2月27日 (金) ～ 2026年3月1日 (日)に座・高円寺１（東京都 杉並区 高円寺北 2-1-2）て上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

本作は、100年前の京都の喫茶店を舞台美術とした作品です。舞台写真で自転車に乗る着物姿に帽子の男性が、新聞「土曜日」を発行した齋藤雷太郎、松竹の大部屋俳優でした。彼は大陸での戦争が激化する時代に、庶民感覚とユーモアを交え、政府に堂々と物申す内容を発信していました。本作では、第28回関西現代演劇俳優賞を受賞した西村貴治が齋藤雷太郎役を、第27回同賞を受賞した千田訓子が喫茶店の女主人役を務めています。関西を代表する俳優陣による軽妙な掛け合いも見どころの一つです。京都公演開幕直前には、第4回関西えんげき大賞（2025）最優秀作品賞・観客投票ベストワン賞を、第46回公演『さらば、象』が受賞しました。東京公演は、2022年夏、『カレーと村民』（こまばアゴラ劇場）以来となります。

東京公演に寄せて

・ごまのはえ（脚本）「観光では覗けない素の京都を描いた作品です。ぜひご覧ください。」・橋本匡市（演出）「場所、時代、人に思いを馳せる劇となりました。ご来場お待ちしています！」「シアター情報誌 カンフェティ」にて、ごまのはえ（脚本）、橋本匡市（演出）、山粼茉由（出演）のインタビュー公開中！▼インタビュー記事を読むhttps://magazine.confetti-web.com/confetti/interview/85045/

『土曜日の過ごしかた』上演にあたって

新聞『土曜日』をめぐり、昭和初期の京都を描く。『土曜日の過ごしかた』は新聞「土曜日」について描いたお芝居です。新聞「土曜日」は昭和11年～12年にかけて京都の喫茶店を中心に置かれていたミニ新聞。発行人は齋藤雷太郎。彼は松竹下加茂撮影所に所属する大部屋俳優でした。大陸での戦争が激しくなるなか、新聞「土曜日」は、映画、ファッション、政治、海外情報など様々な話題を京都の人々に提供し続け、沢山の人に読まれました。しかし昭和12年11月、警察の力により新聞「土曜日」は潰されてしまいます。私たちの『土曜日の過ごしかた』は、発行人・齋藤雷太郎を中心に、昭和初期当時の京都の人々が登場します。日本がやがて巨大な戦争に突入していこうとする時代、人々はどう変わったか、もしくは変わらなかったか。そんな時代を、齋藤雷太郎と新聞「土曜日」はどう過ごそうとしたかを描きます。地域の記憶をもとに創作を続けるニットキャップシアターが、いよいよ本拠地・京都を題材に創作します。演出には、長年京都の自慢話を一番近くて聞かされている大阪から橋本匡市氏を迎え、京都が苦手な人にも愛される作品を目指します。暗い時代、あなたはどう過ごしますか？公演公式ホームページhttps://knitcap.jp/doyoubi/

公演概要

ニットキャップシアター 第47回公演『土曜日の過ごしかた〈東京公演〉』公演期間：2026年2月27日 (金) ～ 2026年3月1日 (日)会場：座・高円寺１（東京都 杉並区 高円寺北 2-1-2）■出演者門脇俊輔 澤村喜一郎 仲谷萌 西村貴治 山谷一也高田晴菜 越賀はなこ 山粼茉由 高橋敏文 小野毅ごまのはえ 千田訓子（万博設計） 尾澤ショータロー■スタッフ脚本：ごまのはえ演出：橋本匡市（万博設計）■公演スケジュール2026年02月27日(金) 19:002026年02月28日(土) 14:002026年03月01日(日) 14:00※対象：各10名 計30名※受付開始は開演の45分前、開場は開演の30分前です。■チケット料金（全席自由・税込）一般：4,500円ユース・学生：2,500円高校生以下：1,000円ペア：8,000円（2名分）＜30名限定！＞一般4,500円（全席自由・税込） → 3,400円さらに今ならカンフェティポイント1,000pゲット！

