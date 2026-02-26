「起業家にとって健康は最も重要な経営資源」――。しかし、多忙な日々の中で自身や従業員の健康管理が後回しになっている小規模事業者は少なくありません。医療法人社団康悦会が運営するAIプラスクリニックたまプラーザ（横浜市青葉区美しが丘1-5-5 Retetamaplaza-1F、理事長：佐藤靖郎）は、特定非営利活動法人（NPO法人）協同労働協会OICHIが運営する「まちなかbiz」と連携し、小規模事業所・個人事業主の健康を地域で支える新たな仕組みを2026年3月より開始いたします。



佐藤理事長（左）、坂佐井理事長（右）



一般的な健診では結果返却まで約1カ月を要するところ、本取り組みでは原則1週間以内、条件により最短即日での結果案内を実現。異常が見つかった場合の早期対応により、事業継続リスクの最小化を目指します。

■ 背景 ―― 見過ごされがちな「小規模事業者の健康リスク」

従業員数50人未満の事業所では、法律上、産業医の選任義務がないケースが多く、組織的な健康管理体制が整いにくい実情があります。個人事業主においては、健診・ドックの受診が本人の判断に委ねられ、「忙しいから」「まだ大丈夫」と先送りされるケースが後を絶ちません。

さらに、一般的な健診では結果返却まで約1カ月かかるため、異常が見つかっても対応が遅れ、気づいた時には重症化しているケースも少なくありません。小規模組織では一人の長期離脱が事業継続に直結する深刻なリスクとなります。

本取り組みは、こうした「見えにくい健康リスク」と「対応の遅れ」という二重の課題に着目し、受診機会の確保・迅速な結果返却・継続的な相談体制を一体的に提供することで、地域で挑戦する事業者とその家族を支えます。

■ 実施概要

本取り組みは2026年3月より開始いたします。対象者は、まちなかbizあおば会員（企業・個人事業主）、会員企業の従業員、ならびに従業員と生計を同一にする一親等以内の親族です。

提供内容は、健康診断・人間ドック（団体契約）と、結果説明・健康相談（オンライン等）をセットで提供いたします。結果返却は原則1週間以内とし、条件により最短即日案内にも対応いたします。一般的な健診では結果返却まで約1カ月を要することと比較して、大幅な時間短縮を実現しております。

開始時期 2026年３月

対象者 ・まちなかbizあおば会員(企業・個人事業主)

・会員企業の従業員

・従業員と生計を同一にする一親等以内の親族

提供内容 ・健康診断・人間ドック(団体契約)・結果説明・健康相談(オンライン等)

結果返却 原則1週間以内(迅速コースは当日案内※条件あり)

予約方法 Web予約: https://ai-tamaplaza.reserve.ne.jp/ 電話: 045-909-0117

なお、まちなかbizあおばは、特定非営利活動法人（NPO法人）協同労働協会OICHIにより2014年に開設され、2018年以降は一般社団法人 まちなかbizあおばと連携してサービスを提供しています。

■ 取り組みの特徴 ―― 「迅速な結果返却」と「受けて終わり」にしない健康管理

1. 団体契約で受診のハードルを下げる

個人では後回しになりがちな健診・人間ドックを、団体契約により計画的に受診しやすい環境を整備します。

2. 迅速な結果返却で早期対応を実現

一般的な健診では結果返却まで約1カ月を要するのに対し、本取り組みでは原則1週間以内、条件により最短即日での案内を実現。異常が見つかった場合も早期に専門医療機関への受診につなげることで、重症化リスクや長期離脱リスクの低減を目指します。

3. 受診後も「伴走する」相談体制

健診結果の読み解き、生活習慣の見直し、専門医療機関への受診の必要性の整理など、オンラインで継続的にサポート。「受けて終わり」「結果を見て終わり」にしない仕組みが特徴です。

4. 医師の診断を支えるAI活用

画像の確認において、医師の診断を支援する目的でAIを活用し、見落としリスクの低減と迅速な結果返却の両立を目指します。

■ 期待される効果

・事業継続リスクの最小化：異常の早期発見・早期対応により、長期離脱や重症化を防ぎ、事業に集中できる環境を実現

・従業員の定着支援：健康不安の解消により、長く働ける環境づくりを後押し

・家族を含めた健康管理：看病や通院による欠勤負担の軽減

・地域経済への貢献：働く世代の健康を支え、地域全体の持続可能性に寄与

■ 関係者コメント

医療法人社団康悦会 理事長 / AIプラスクリニックたまプラーザ 佐藤 靖郎

「小規模事業所や個人事業主の方々にとって、健康は事業継続の土台です。受診の機会と、迅速な結果返却、そして受診後に相談できる体制をセットで用意することで、地域で働く皆様とそのご家族の健康を支えてまいります。異常が見つかった場合も早期に対応できる仕組みが、事業継続リスクの最小化につながると考えています」

特定非営利活動法人（NPO法人）協同労働協会OICHI / まちなかbizあおば 理事長 坂佐井 雅一

「起業家にとって健康は最も重要な経営資源ですが、一人では後回しになりがちです。最新のAI診断とオンライン相談をセットで提供することで、地域で挑戦する皆様とそのご家族が、安心して事業に邁進できる環境を支えていきます。迅速な結果返却により、異常があっても早期に手を打てる点は大きな安心材料です」