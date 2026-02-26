ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「まるっと完食おおいた～美味しいもんいっぱい送っちゃんけん～」は、２月１３日（金）～３月中旬まで「おおいたのうまいもんセール」と題して、「甘太くん」や「つぶらなカボス」などの対象商品をお得な価格で販売しています。

「甘太くん」は、「紅はるか」というねっとり系人気品種のさつまいもから厳選した、スイーツのような美味しさの大分県産ブランドです。名前に「甘」という文字が入っている通り、焼き芋にした時の甘さとねっとりとした食感が特徴です。

「つぶらなカボス」は、大分県産カボス果汁を使用した飲料で、カボスの香りと夏みかん粒に、はちみつを加えてさわやかな味に仕上げたイチオシ商品です。

２月１３日（金）から３月中旬までは、大決算セールを開催しているため、クーポンを使用することで対象商品がさらに２０％OFFで購入できます。





【キャンペーン概要】

１．期間：令和８年２月１３日（木）～３月中旬

２．内容：ショップの対象商品を特価で販売

３．商品一覧：https://www.ja-town.com/shop/e/e10006044/

４．おすすめ商品：





甘太くん ５ｋｇ 大分県特産かんしょ（さつまいも）品種:紅はるか（３月上旬～順次発送）

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g8401-00-18-3/

価格：（通常価格）3,900円 → （特別価格）3,400円

※さらに大決算セールクーポン使用で２０％OFF





つぶらなカボス 190ｇ×３０本

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g8401-840104004-CP/

価格：（通常価格）3,450円 → （特別価格）2,950円

※さらに大決算セールクーポン使用で２０％OFF

【年度末大決算セールキャンペーン 概要】

１．期 間：令和８年２月１３日（金）～３月中旬

２．内 容：クーポン使用で対象商品が２０％ＯＦＦで購入できます。

※クーポンのご利用には会員登録が必要です。

※ご購入時に対象のクーポンコードを入力してご購入ください。

※ 本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。

３．ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/e/ekessan/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown