エネルギー効率機器市場の規模・シェアおよび2029年までの成長見通し
エネルギー効率機器市場は、スマートホーム、再生可能エネルギー統合、産業向けエネルギー管理システムの拡大を背景に、2029年までに1兆8,400億ドルに達すると予測されています。
世界のエネルギー効率機器市場は、スマートインフラへの投資加速、電力コストの上昇、エネルギー最適化に対する規制強化に支えられ、大幅な拡大軌道にあります。2029年までに市場規模は1兆8,400億ドルを超えると見込まれており、電気・電子産業全体の中でも最も影響力のある分野の一つとして位置付けられています。
比較対象となる親市場である電気機器市場は、2029年までに約2兆2,010億ドルに達すると予測されており、そのうちエネルギー効率機器が約84%を占める見通しです。さらに、2029年までに5兆2,400億ドル規模に達すると予測されている電気・電子産業全体の中では、エネルギー効率機器は市場価値全体の約35%を占めると推定されています。
アジア太平洋地域が最大の地域市場として台頭
アジア太平洋地域は、2029年においてエネルギー効率機器市場の最大地域としての地位を維持し、市場規模は5,560億2,000万ドルに達すると予測されています。同地域は、2024年の2,955億800万ドルから成長し、予測期間中に年平均成長率13%を記録する見込みです。
この成長は以下により支えられています：
・接続型およびスマート住宅の急速な普及
・再生可能エネルギー統合に対する需要拡大
・新興国における大規模インフラ近代化プロジェクト
国別では、アメリカ合衆国が2029年に単一国として最大の市場になると予測されており、市場規模は2024年の3,070億6,100万ドルから4,335億4,600万ドルへ拡大し、年平均成長率7%で成長する見込みです。アメリカ市場の拡大は、スマート住宅の普及および再生可能エネルギー導入が引き続き牽引しています。
2029年はハードウェアが市場価値の中心に
構成要素別では、ハードウェアがエネルギー効率機器市場の最大シェアを占め、2029年には総収益の56%、金額にして約1兆391億500万ドルを占める見込みです。
ハードウェア需要は以下により支えられています：
・スマートメーター、センサー、高効率電力モジュールの採用拡大
・省エネルギー機器設置を義務付ける政府規制
・効率的な機器接続を必要とする再生可能エネルギーシステムの拡大
・商業施設および産業施設における改修需要の増加
・省エネルギー照明および空調システムへの強い需要
産業向けエネルギー管理システムがシステム別で最大
システム種類別では、産業向けエネルギー管理システムが最大セグメントを維持し、2029年には市場の43%、金額にして7,919億7,700万ドルを占める見込みです。
この分野の成長は以下を反映しています：
・製造拠点に対する厳格な排出削減目標
・産業オペレーション全体でのエネルギーコスト上昇
・エネルギー管理に関する国際規格への適合を促す規制インセンティブ
・化学および金属などエネルギー集約型産業の拡大
・コスト最適化を重視した企業の持続可能性施策
