地理情報システム（GIS）市場は、年平均成長率（CAGR）12.3%で成長し、2035年までに32.3十億米ドルに達する見込みである
Survey Reports LLC は、2026年02月に「地理情報システム（GIS）市場セグメンテーション（提供内容別（ハードウェア（GIS コレクター、イメージングセンサー、LiDAR、トータルステーション、GNSS/GPS アンテナ）、ソフトウェア（デスクトップ GIS、サーバー GIS、開発者向け GIS、モバイル GIS、リモートセンシングソフトウェア）、サービス）、機能別（マッピング、測量、テレマティクスおよびナビゲーション、 位置情報サービス））、エンドユーザー別（農業、石油・ガス、建築、エンジニアリング、建設、輸送、公益事業、鉱業、政府、医療、小売）、用途別（測量、地図作成、ナビゲーション）、デバイス別（デスクトップ、モバイル）、タイプ別（デスクトップGIS、サーバーGIS、開発者向けGIS、モバイルGIS、その他） - 2025年から2035年までのグローバル市場分析、動向、機会、予測。地理情報システム（GIS）市場の予測評価を提供。地理情報システム（GIS）市場における成長要因、市場機会、課題、脅威など、複数の主要な市場動向を強調している。
地理情報システム（GIS）市場 概要
地理情報システム（GIS）は、空間的または地理的なデータを収集、保存、分析、管理、可視化するコンピュータベースのツールです。GISは多様な種類のデータを統合し、ユーザーが地図、報告書、グラフを通じてパターン、関係性、傾向を解釈できるようにします。都市計画、環境管理、交通、農業、災害対応など、幅広い分野で広く活用されています。位置データ（座標、住所）と説明情報（人口、土地利用）をリンクさせることで、GISは情報に基づいた意思決定、リソースの最適化、複雑な問題の解決を支援します。衛星画像、リモートセンシング、ビッグデータ分析の進展により、GISの応用は世界中の公共部門と民間部門の両方で拡大しています。
Surveyreportsの専門家は、地理情報システム（GIS）市場調査を分析し、2025年の地理情報システム（GIS）市場規模がUSD 14.6億ドルに達したと推定している。さらに、地理情報システム（GIS）市場は、2035年末までにUSD 32.3億ドルの売上高に達すると予測されています。地理情報システム（GIS）市場は、2025年から2035年の予測期間中に約12.3%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれています。
Surveyreports のアナリストによる定性的地理情報システム（GIS）市場分析によると、地理情報システム（GIS）の市場規模は、都市計画やスマートシティプロジェクトの採用拡大、AI、IoT、ビッグデータなどの新興技術の統合、防衛・セキュリティ分野での需要増加、スマートシティと都市計画イニシアチブの拡大、災害管理における GIS の需要増加により拡大すると予測されています。地理情報システム（GIS）市場における主要な企業には、Autodesk Inc.、Bentley Systems Incorporated、CARTO、Environmental Systems Research Institute Inc.、Hexagon AB、Pitney Bowes Inc.、SuperMap Software Co. Ltd.、TOPCON CORPORATION、Trimble Inc.、L3Harris Technologies Inc.などが挙げられる。
当社の地理情報システム（GIS）市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域とその国々に関する詳細な分析も含まれている。当社の調査報告書には、日本のクライアントの特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれている。
