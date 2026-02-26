TEPCO i-フロンティアズ株式会社が、東京電力エナジーパートナー株式会社から受託し運営する引越し手続きの一括サービス「引越れんらく帳」は、株式会社NTTデータが提供するパーソナルデータ流通基盤「BizMINT(TM)」と連携し、名古屋市上下水道局とのサービス提供を開始します。





これにより愛知県名古屋市全域に加え、清須市(春日地区を除く)、北名古屋市久地野地区、あま市甚目寺地区、大治町のお客様が、電気ガス水道のライフライン手続きが可能となり、インターネット、転出届・転入(転居)予定連絡などのその他の手続きを合わせて実施いただくことで、引越し手続きの負担軽減に繋げることができます。引越しワンストップサービスを通じて、住民の生活利便性や地域活性化を目指します。





引越れんらく帳Webサイト









【転居者、および、手続先事業者にとっての効果】

「引越れんらく帳」は、引越し手続きにおいて発生する複数の課題を解決いたします。





＜転居者＞

引越しは、荷造りや清掃、ご近所へのご挨拶など、限られた時間の中で多くの作業を行う必要があります。そのため、電気・ガス・水道・インターネットなどのライフラインに関する各種手続きは、できるだけ簡単に済ませたいと考える方が少なくありません。

しかし、各事業者への連絡が必要となる電話窓口は混雑しやすく、なかなかつながらないケースもあります。また、受付時間内に電話をかけることができず、手続きが遅れたり、漏れが生じたりするリスクもあります。

「引越れんらく帳」を利用することで、これらの手続きを24時間いつでもWeb上で行うことができ、電話がつながらないストレスや受付時間を気にする必要がなくなります。





＜事業者＞

引越しの繁忙期には、コールセンターの人員確保が難しくなるとともに、電話対応による引越し手続きの対応コストが増加する傾向があります。本サービスを活用することで、こうした課題の軽減が期待できます。









【ご利用の流れ】

「引越れんらく帳」は、パソコンやスマートフォンから、初めての方でも迷わず簡単にご利用いただけます。

ご利用にあたっては、「引越れんらく帳」( https://www.hikkoshi-line.com/ )への会員登録が必要です。





会員登録後、初期設定を完了すると、引越元および引越先の住所に対応する事業者が自動でリストアップされ、画面上に表示されます。ご希望の事業者を選択し、画面の案内に従ってお申し込みを進めてください。





＜現在お手続きできる種別＞

・転出届・転入(転居)予定連絡

・電気

・ガス

・水道

・インターネット

・放送

・新聞

・固定電話

・携帯電話

・クレジットカード

・不用品回収









【引越れんらく帳 サービス情報】

名称： 引越れんらく帳

URL ： https://www.hikkoshi-line.com/





「引越れんらく帳」は、主要なライフラインの引越し手続きのワンストップサービスとして、2002年に経済産業省主導で開始し、TEPCO i-フロンティアズ株式会社がサービス運営を行なっております。国内で引っ越し件数が最も多い関東圏では、ライフラインの引越し手続きを行うデファクトサービスとして行政機関を中心に認知されています。「引越れんらく帳」は政府・デジタル庁とともに「引越しワンストップサービス」の検討・普及を行うプラットフォーム事業者にも採択されております。

参考URL： https://www.tepco-if.com/info/1379/









【会社概要】

社名： TEPCO i-フロンティアズ株式会社

本社： 東京都千代田区丸の内2丁目1-1 明治安田生命ビル 11階

代表： 代表取締役 菊池 英俊

設立： 2017年9月19日

URL ： https://www.tepco-if.com/

東京電力エナジーパートナー株式会社のイノベーション創出機能として、国内外の起業家、事業会社、大学・研究機関等、個人や企業、団体を問わず“知”の連携を推進。アイデア創出やリサーチ、外部企業との協業、事業の企画・実証・事業運営までを実施