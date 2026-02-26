兵庫県・淡路島から出航している「うずしおクルーズ」を運営するジョイポート淡路島株式会社(本社：兵庫県南あわじ市、代表取締役：鎌田 勝義)は、誕生日を迎えられるお客様を祝福する「うずしおバースデークルーズ」を通年で開催しております。

本サービスでは、乗船当日に誕生日を迎えられるお客様へ、近隣のショップなどで利用できる1,000円分のお買い物券をプレゼント。世界最大級の渦潮という圧倒的なロケーションを舞台に、スタッフ一同、お客様の「一生の想い出作り」に心を込めてお手伝いいたします。





特設ページ： https://www.uzu-shio.com/event/14038





メインビジュアル









■背景

私たちはこれまで、世界に誇る鳴門の渦潮の迫力を皆さまにお届けしてきました。その中で、「この世界最大級の渦潮という最高のステージを活かして、お客様へ心からの祝福を届けたい」という弊社の想いから生まれたのが、このバースデークルーズサービスです。何より大切にしているのは、形だけの特典ではなく、お客様一人ひとりの「満足度」をどこまで高められるかという挑戦です。「大切な日を、この壮大な自然のパワーと共に過ごしてほしい」と企画したこのサービスですが、実際にスタートしてみると、特に大人世代のお客様から「大人になってこんなに祝われるなんて思わなかった」といった、うれしいお声を頂戴しております。









■サービス概要

対象期間：お誕生日当日を含む前後5日間(計9日間)

対象者 ：期間中に誕生日を迎えるお客様(幼児から大人まで)









■3つのハッピー特典

1.【大人も嬉しい】1,000円分のお買い物券をプレゼント

自分へのプレゼント選びに。近隣のショップ(福良マルシェ、うずしおショップMARINE、淡路島アドベンチャーRIBライド)で金券としてご利用いただけます。

ショップでお買い物





2.【主役の証】限定ネックストラップ＆バースデーシール

着用することで、スタッフから「おめでとう！」のお祝いの言葉が贈られます。

スタッフからの祝福





3.【思い出を形に】メモリアルフォト体験

乗場付近のフォトスポットにはバースデー限定フォトプロップス(撮影用小道具)を貸し出し。最高の1枚をSNS等でシェアできます。

船上で記念撮影









■ご利用の流れ

STEP1：受付で証明書を提示！

チケット発券後、ロビースタッフに「誕生日です！」と伝えて、証明書(免許証・保険証など)を見せてね！





STEP2：お祝いセットをゲット！

1,000円分のお買い物券と、目印の「シール＆ストラップ」を受け取って装着！





STEP3：いざ、感動の海へ！

世界一の渦潮をバックに、最高の誕生日クルーズを楽しもう！





世界最大級の渦潮









【うずしおクルーズ基本情報】

淡路島から世界最大級の渦潮を「咸臨丸」「日本丸」の大型帆船で体験する約1時間のクルージングです。

営業日・出航時刻： ホームページにて要確認

料金(税込) ： 中学生以上 3,000円、小学生 1,500円

幼児 大人1名につき1名無料

場所 ： 南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館(道の駅福良)

公式ホームページ： https://www.uzu-shio.com/