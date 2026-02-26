株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する淡路島にあるハローキティの施設、メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」では、春の訪れを感じる苺やさくらフレーバーの期間限定スイーツを3月14日（土）より 提供いたします。

今回登場するのは、ハローキティの形がかわいい大人気スイーツ「ポプシクル」の春限定フレーバー。さくらシロップと淡路島牛乳を使用し、淡いピンク色に仕上げた「さくら」と、香り高い抹茶を贅沢に使用した濃厚な味わいの「抹茶」の ２種類が登場。思わず手に取って写真を撮りたくなるかわいい一品です。その他にも、旬の苺をたっぷりと使用し甘酸っぱい風味が口いっぱいに広がる「苺プリン」や、乙姫の衣装を着たハローキティがお花の上に座るイラストが描かれた春限定の「ラテアート」を用意いたします。ハローキティの世界感に包まれた店内で、今だけしか味わえない至福のデザートタイムをお過ごしください。

■『春限定デザート』 概要

提供期間： 3月14日（土）～5月31日（日）内容：・ポプシクル（さくら・抹茶）／600円 ※イートイン限定・苺プリン／1,200円 ※ワンドリンク付き・春限定デザインラテアート／900円～※上記は全て税込価格場所： HELLO KITTY SMILE（兵庫県淡路市野島蟇浦985-1）お問合せ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037

https://awaji-resort.com/hellokittysmile/