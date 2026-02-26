株式会社トプコン(本社：東京都板橋区、代表取締役社長：江藤 隆志)の子会社である株式会社トプコンメディカルジャパン(本社：東京都板橋区、代表取締役社長：冨岡 靖)は、医療機関向けに、三次元眼底画像撮影装置 DRI OCT(R) Triton2(以下 Triton2)および、眼科データ管理システムIMAGEnet(R)7(以下 IMAGEnet7)を発売しました。





製品イメージ





■臨床現場のマルチモダル診断を支援するOCT

Triton2は、臨床現場における検査効率の向上とマルチモダルな複合画像診断への貢献を目的に開発された、Swept-Source OCT「DRI OCT(R) Triton」の次世代モデルです。高速・高密度スキャン、網膜深部まで到達する高い信号効率といった従来のSwept-Source OCTの特長を継承しながら、日常臨床における使い勝手の向上を最優先に、操作性や撮影性能を高める様々な工夫を随所に取り入れました。最大の特長は、新たに小瞳孔(直径2.0mm以上)でもカラー眼底像を取得可能とするスリットスキャン技術を搭載した点です。これにより、一回の撮影でカラー眼底画像とOCTスキャンをスムーズに取得出来る様になり、患者の移動負担を軽減するとともに、検査時間の短縮が期待されます。

さらに、広角OCT撮影機能、OCTアンジオグラフィー、前眼部イメージング、柔軟な患者ポジショニングなど、多様な臨床ニーズに対応する機能を備えています。









■IMAGEnet7との連携による、直感的でスムーズなワークフロー

Triton2は、IMAGEnet7と組み合わせて使用することで、直感的でシンプルなワークフローを実現します。測定から解析までの一連の操作がスムーズに完了するため、患者さんの負担軽減とともに検査室での業務効率の向上を支援します。

IMAGEnet7は、眼科診断機器および電子カルテシステムと高い親和性を持ち、洗練されたユーザーインターフェースと優れた操作性で、診察室、検査室でのデータ解析や閲覧を円滑におこなうことが可能です。SmartDenoise機能(ノイズ除去機能)や豊富なレポート機能、サマリー表示やトレンド表示などを備え、忙しい現場で必要な情報を的確に把握できるよう支援します。多くのデータを複合的に扱いながら、クイックでストレスの少ない作業環境を提供します。





検査イメージ





Triton2の製品ページはこちら( https://topconhealthcare.jp/ja/products/triton2/ )









販売名 ：3次元眼底像撮影装置 DRI OCT Triton2

医療機器認証番号：307AABZX00054000

販売名 ：眼科データ管理システム IMAGEnet 7

医療機器認証番号：307AABZX00051000









【株式会社トプコン概要】

代表者 ：代表取締役社長 CEO 江藤 隆志

設立 ：1932年9月1日

資本金 ：16,891百万円(2025年3月末現在)

売上高 ：2,160億円(2025年3月期)

従業員数：(連結)5,327名(2025年3月末現在)





事業内容：「医・食・住」に関する社会的課題をDXで解決するグローバル・ソリューションプロバイダー

・医(ヘルスケア)：眼健診(スクリーニング)の仕組みづくりによる眼疾患の早期発見

・食(農業)：「農業の工場化」による食料の安定的な生産

・住(建設)：「建設工事の工場化」による安心・安全で住みやすい街づくり

に貢献するDXソリューションビジネスを推進