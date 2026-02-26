「全てが特別な1日になるでしょう！」

スガ シカオ、デビュー30周年へ向け

Shikao & The Family Sugar 一夜限りのアンコール公演決定





スガ シカオが、来年のデビュー30周年へ向け、Shikao & The Family Sugar編成で「YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026」に出演することが決定した。「YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026 presents スガ シカオ 30th ANNIVERSARY Shikao & The Family Sugar ONE NIGHT LIVE!」と題した本公演は、昨年ファンから大きな反響を得たオリジナル・ファミリーシュガー公演の“アンコールライブ”でもあり、開催はこの日限りの一夜限定となる。

Shikao & The Family Sugarは、1997年のデビュー当時からスガ シカオの音楽活動を支えてきたバンド編成。スガ シカオのサウンドの原点とも言える存在であり、レジェンドミュージシャンたちとの濃密なアンサンブルは、今なお多くのファンを魅了し続けている。

本公演は、デビュー30周年（2027年2月26日）へ向けたアニバーサリーイヤーの幕開けを飾る公演。特別な場所・特別な編成による、唯一無二のステージが横浜で実現する。

スガ シカオ コメント

ぼくのデビュー時から10年までを支えたShikao＆The Family Sugarという伝説のバンドが、デビュー30周年のお祝いに、一夜限りの再集結をしてくれます。ぼくのサウンドの原型を作ってくれたレジェンドミュージシャン達と、特別な場所で、特別な歌をうたえることに歓喜と感謝が溢れています。全てが特別な1日になるでしょう！

本公演のチケット先行予約【抽選】はスガ シカオ ファンクラブ【30周年応援倶楽部】にて（年会員）は2月26日（木）21:00より、（月会員）は、3月9日（月）12:00よりスタートいたします。Shikao & The Family Sugarの公演に“最速で参加予約できる機会”となりますので、ぜひお見逃しなく。なお、年会員・月会員それぞれの先行受付期間中には、併せて遠方からのお越しの方々のためにJTBよりJTB×YOKOHAMA UNITE音楽祭 チケット付きオフィシャル宿泊プランの抽選販売も実施いたします。

また、プレミアムラウンジソファBOX席とプレミアムラウンジカウンター席を取り扱うJ:COMより、J:COMご加入者さま限定先行【抽選】も2月26日（木）21:00から受付開始。

プレイガイド先行【抽選】は4月上旬より順次受付開始予定です。

詳細は公式サイトにてご確認ください。

「YOKOHAMA UNITE音楽祭」

“祝祭”をコンセプトに掲げ、周年などの節目を迎えるレジェンド・アーティストたちのアニバーサリーなステージを核に、ファンや横浜という街がひとつになって繰り広げられていく、これまでにないLIVE体験を届けるイベント。「YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026」は2026年7月25日（土）、26日（日）に横浜BUNTAIにて開催。出演アーティストは7月25日がShikao & The Family Sugar、26日が結成25周年を迎えたORANGE RANGE。

＜公演概要＞

公演名：YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026 presents スガ シカオ 30th ANNIVERSARY Shikao & The Family Sugar ONE NIGHT LIVE!

公演日時・出演者：2026年7月25日（土）16:00開場/17:00開演 Shikao & The Family Sugar

会場：横浜BUNTAI（〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町２丁目７番１）

公式HP（公演概要及びチケット詳細はこちら）：https://yokohama-unite.com/

公式X（旧Twitter）：@unite_ongakusai

公式Instagram：@uniteongakusai

■30周年応援倶楽部先行【抽選】（年会員）

受付期間：2026年2月26日（木）21:00～3月8日（日）23:59まで

■30周年応援倶楽部先行【抽選】（月会員）

受付期間：2026年3月9日（月）12:00～3月15日（日）23:59まで

券種：

プラチナアリーナ

S席（スタンド）

A席（スタンド）

VIPルーム（定員8名）

VIPルーム（定員9名）

VIPルーム（定員12名）

JTB×YOKOHAMA UNITE音楽祭 チケット付きオフィシャル宿泊プラン

※各券種での本人とのミート＆グリートを含む出演者本人との交流特典はございません。詳細は公式サイトをご覧ください。

※JTB×YOKOHAMA UNITE音楽祭 チケット付きオフィシャル宿泊プランは、株式会社JTBが企画・販売する旅行商品です。本プランに関するお問い合わせは、JTBツアーデスク（bwt.entera@jbn.jtb.jp）までお願いいたします。

詳細：https://yokohama-unite.com/

■J:COMご加入者さま限定先行【抽選】

受付期間：2026年2月26日（木）21:00～3月10日（火）23:59まで

券種：

プレミアムラウンジソファBOX席（4名定員）

プレミアムラウンジソファBOX席（3名定員）

プレミアムラウンジカウンター席

詳細：https://yokohama-unite.com/

■いち早プレリザーブ

受付期間：2026年3月中旬受付開始予定

■プレイガイド先行【抽選】

受付期間：2026年4月上旬受付開始予定

メディア後援：J:COM

主催：「YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026」実行委員会

チケット購入に関するお問い合わせ：

チケットぴあヘルプページにございます「ヘルプ検索」にてFAQをご確認ください。

解決しない場合は、FAQ内にある「お問い合わせ」のリンクから飛べるフォームよりお問い合わせいただきますようお願いいたします。

チケットぴあサイトのIDやパスワードを忘れてしまった場合も以下をご参照ください。

https://t.pia.jp/help/index.jsp

ツアープランに関するお問い合わせ：

株式会社JTBビジネストランスフォーム ツアーデスク

bwt.entera@jbn.jtb.jp

公演に関するお問い合わせ：

株式会社ハンズオン・エンタテインメント

info@handson.gr.jp

（平日10:00～18:00)