まもなく迎える桃の節句 全国で広がる「ひな祭り」関連行事を一挙紹介 日本人形協会が取材情報を提供 ― フォト＆エピソードキャンペーンも開催中 ―
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342596/images/bodyimage1】
一般社団法人 日本人形協会（所在地：東京都台東区、会長：山田紱兵衞）は、3月3日の桃の節句を前に、全国各地で開催される節句関連行事や文化活動を広く知っていただくため、報道関係者の皆さまへ取材素材の提供を行います。
日本各地では現在、ひな祭りに関連する展示や地域イベント、流し雛など、春の訪れを祝う行事が数多く開催されています。
本協会では、節句文化を次世代へつなぐことを目的として、こうした取り組みを総合的に紹介し、取材の参考としてご活用いただければと考えております。
■ 2026年 桃の節句に向けた主な関連行事
【全国のひな祭りイベント】
● 鴻巣びっくりひな祭り
（埼玉県鴻巣市）
開催：2026年2月20日～3月7日
主催：一般財団法人 鴻巣市観光協会
主管：鴻巣びっくりひな祭り実行委員会
江戸時代から続く人形のまち・鴻巣を代表する一大イベント。
最大の見どころは「日本一高いピラミッドひな壇」（31段・高さ約7m）。
約1500体の雛人形が飾られる巨大展示は全国的に知られています。
地域の歴史ある人形産業を発信し、市民参加型でまちを活性化することを目的に開催されています。
● 第23回 人形のまち岩槻 まちかど雛めぐり
（埼玉県さいたま市）
開催：2026年2月21日～3月8日
主催：まちかど雛めぐり実行委員会
共催：岩槻人形協同組合
雛人形生産量日本一の「人形のまち岩槻」で開催される回遊型イベント。
商店街約60店舗に人形が展示され、まち全体が雛の展示空間となります。
人形博物館連携展示、制作体験、スタンプラリー、雛パレードなど体験型企画が多数。
● 春を彩る 越前おおのひな祭り
（福井県大野市）
開催：2026年1月24日～3月8日
城下町の歴史的町並みに伝統的な雛飾りを展示する地域文化イベント。
古民家・商家・公共施設などを巡る町歩き型の雛めぐりが特徴。
地域に受け継がれた人形文化と観光を結びつけた取り組みとして注目されています。
● 首相官邸雛2026（東京都千代田区）
開催：2026年2月20日～3月3日
会場：首相官邸エントランスホール
毎年桃の節句に合わせて七段飾りが展示される恒例企画。
日本文化を象徴する節句行事として国内外から注目されています。
● みやじま雛めぐり（広島県廿日市市）
開催：2026年3月14日～4月3日
世界遺産・宮島を舞台に行われる雛展示イベント。
歴史的建造物や店舗に雛人形が飾られ、観光と文化を融合した展示が特徴です。
● 流し雛（各地）
3月3日前後には、全国各地で「流し雛」が行われます。
紙や草の人形に穢れを移し川へ流す厄払いの行事で、節句の原型とされる伝統儀礼です。
■ SNS参加型企画も実施中
日本人形協会では現在、
「雛人形で祈る『はじめての春』フォト＆エピソードキャンペーン」
を開催しています。
家庭での節句の様子をSNSで共有することで、文化継承を促進する取り組みです。
【キャンペーン概要】
■ タイトル
雛人形で祈る「はじめての春」フォト＆エピソードキャンペーン
■ 実施期間
2026年2月11日（水・祝） ～ 4月11日（土）
■ プレゼント
ご応募いただいた方の中から抽選で3名様に、Amazonギフトカード5,000円分をプレゼントいたします。
________________________________________
■ 応募部門（2部門制）
(1) フォト部門
雛人形と過ごす「はじめての春」
ご家庭に飾った雛人形とともに過ごす、
一般社団法人 日本人形協会（所在地：東京都台東区、会長：山田紱兵衞）は、3月3日の桃の節句を前に、全国各地で開催される節句関連行事や文化活動を広く知っていただくため、報道関係者の皆さまへ取材素材の提供を行います。
日本各地では現在、ひな祭りに関連する展示や地域イベント、流し雛など、春の訪れを祝う行事が数多く開催されています。
本協会では、節句文化を次世代へつなぐことを目的として、こうした取り組みを総合的に紹介し、取材の参考としてご活用いただければと考えております。
■ 2026年 桃の節句に向けた主な関連行事
【全国のひな祭りイベント】
● 鴻巣びっくりひな祭り
（埼玉県鴻巣市）
開催：2026年2月20日～3月7日
主催：一般財団法人 鴻巣市観光協会
主管：鴻巣びっくりひな祭り実行委員会
江戸時代から続く人形のまち・鴻巣を代表する一大イベント。
最大の見どころは「日本一高いピラミッドひな壇」（31段・高さ約7m）。
約1500体の雛人形が飾られる巨大展示は全国的に知られています。
地域の歴史ある人形産業を発信し、市民参加型でまちを活性化することを目的に開催されています。
● 第23回 人形のまち岩槻 まちかど雛めぐり
（埼玉県さいたま市）
開催：2026年2月21日～3月8日
主催：まちかど雛めぐり実行委員会
共催：岩槻人形協同組合
雛人形生産量日本一の「人形のまち岩槻」で開催される回遊型イベント。
商店街約60店舗に人形が展示され、まち全体が雛の展示空間となります。
人形博物館連携展示、制作体験、スタンプラリー、雛パレードなど体験型企画が多数。
● 春を彩る 越前おおのひな祭り
（福井県大野市）
開催：2026年1月24日～3月8日
城下町の歴史的町並みに伝統的な雛飾りを展示する地域文化イベント。
古民家・商家・公共施設などを巡る町歩き型の雛めぐりが特徴。
地域に受け継がれた人形文化と観光を結びつけた取り組みとして注目されています。
● 首相官邸雛2026（東京都千代田区）
開催：2026年2月20日～3月3日
会場：首相官邸エントランスホール
毎年桃の節句に合わせて七段飾りが展示される恒例企画。
日本文化を象徴する節句行事として国内外から注目されています。
● みやじま雛めぐり（広島県廿日市市）
開催：2026年3月14日～4月3日
世界遺産・宮島を舞台に行われる雛展示イベント。
歴史的建造物や店舗に雛人形が飾られ、観光と文化を融合した展示が特徴です。
● 流し雛（各地）
3月3日前後には、全国各地で「流し雛」が行われます。
紙や草の人形に穢れを移し川へ流す厄払いの行事で、節句の原型とされる伝統儀礼です。
■ SNS参加型企画も実施中
日本人形協会では現在、
「雛人形で祈る『はじめての春』フォト＆エピソードキャンペーン」
を開催しています。
家庭での節句の様子をSNSで共有することで、文化継承を促進する取り組みです。
【キャンペーン概要】
■ タイトル
雛人形で祈る「はじめての春」フォト＆エピソードキャンペーン
■ 実施期間
2026年2月11日（水・祝） ～ 4月11日（土）
■ プレゼント
ご応募いただいた方の中から抽選で3名様に、Amazonギフトカード5,000円分をプレゼントいたします。
________________________________________
■ 応募部門（2部門制）
(1) フォト部門
雛人形と過ごす「はじめての春」
ご家庭に飾った雛人形とともに過ごす、